Stefan Zweig
Biografia
Stefan Zweig nasce il 28 novembre del 1881 a Vienna, al tempo capitale dell'Impero austro-ungarico. È secondogenito di Ida, un'italiana proveniente da una famiglia di banchieri, e di Moritz, un'industriale. Cresce in un'agiata famiglia ebraica. Vive un'adolescenza influenzata dalle condizioni economiche favorevoli della sua famiglia, lasciandosi contagiare dalla vivacità intellettuale e artistica della sua città, pur non amando molto la scuola, che reputa noiosa e monotona.
Gli studi e le prime pubblicazioni di Stefan Zweig
Già al liceo Stefan scrive le sue prime poesie, che risentono dell'influenza di autori come Rainer Maria Rilke e Hugo von Hofmannsthal. Pur interessandosi poco delle questioni sociali e politiche del suo tempo, nel 1900 si iscrive all'università per studiare filosofia, prima di trasferirsi un paio di anni più tardi a Berlino.
Nel frattempo, ha avuto l'opportunità di pubblicare il suo primo libro di poesie, intitolato "Corde d'argento" ("Silberne Saiten", in lingua originale). Nel 1904 si laurea, grazie a una tesi dedicata al pensiero di Hippolyte Taine. Nello stesso anno dà alle stampe una raccolta di novelle intitolata "L'amore di Erika Ewald" ("Die Liebe der Erika Ewald", in lingua originale).
Le esperienze europee
Conclusi gli studi viaggia in tutta Europa approfittando del sostegno dei genitori. Si ferma dapprima a Parigi e poi a Londra, avendo l'opportunità di conoscere, tra gli altri, Hermann Hesse, Georges Duhamel, Emile Verhaeren e Auguste Rodin.
Divenuto famoso grazie alla pubblicazione su un giornale viennese, la "Neue Freie Press", di saggi, novelle e articoli, Stefan Zweig si dedica alla scrittura di drammi e racconti, ma anche di traduzioni di novelle e di poesie di autori come Paul Verlaine e Camille Lemonnier.
Nel 1906 Zweig pubblica "Die fruehen Kraenze", una raccolta di poesie, seguita l'anno successivo dal dramma "Tersites".
Gli anni '10 del nuovo secolo
Sul finire del decennio compie un viaggio in Asia, mentre nel 1911 si sposta in America. Dopodiché, tornato in Europa, stringe una solida amicizia con Romain Rolland e ha modo di conoscere Friderike Maria von Winternitz, una donna già sposata ma che in seguito diventerà sua moglie.
Intanto Stefan Zweig si concentra sulla scrittura di opere teatrali: vengono rappresentati i drammi "Das Haus am Meer" e "Der verwandelte Komoediant". La produzione di novelle si concretizza con la pubblicazione di "Un bruciante segreto" ("Brennendes Geheimnis", in lingua originale) e "Mondscheingasse".
Dopo essere stato in Belgio, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Stefan torna a Vienna, e una volta concluso il conflitto bellico si sposta in Svizzera, tra Zurigo e Ginevra, entrando in contatto con Ferruccio Busoni e James Joyce.
Gli anni '20
Dopo aver scritto "Jeremias", dramma influenzato dall'esperienza della guerra, si concentra sulla raccolta di biografie "Drei Meister", che contiene la narrazione delle vite di Dostoevskij, di Dickens e di Balzac. Quindi fa ritorno in Austria decidendo di stabilirsi con Friderike, sposata nel 1920, a Salisburgo.
Da questo momento in avanti Stefan Zweig ottiene un notevole successo come scrittore, soprattutto grazie alle novelle "Brief einer Unberkannten" e "Amok", che vengono pubblicate nel 1922.
Nel 1925 scrive "La lotta col demone - Hölderlin, Kleist, Nietzsche" ("Der Kampf mit dem Daemon", in lingua originale). L'anno successivo adatta per il teatro "Volpone", celebre romanzo di Ben Jonson.
Nel 1927 scrive le novelle raccolte in "Sovvertimento dei sensi" ("Verwirrung der Gefuehle", in lingua originale), mentre la raccolta di miniature storiche "Momenti fatali. Quattordici miniature storiche" ("Sternstunden der Menschheit. Vierzehn historische Miniaturen") arriva a una tiratura di 250mila copie.
Poco dopo, Zweig pubblica un'altra collezione di biografie, denominata "Dichter ihres Lebens", con le vite di Tolstoj, di Stendhal e di Casanova. Nel 1929 dà alle stampe "Fouché. Ritratto di un uomo politico" ("Joseph Fouché. Bildnis eines politischen Menschen"). È la sua prima grande biografia, in cui fornisce un quadro dettagliato dell'epoca napoleonica sperando che funga da ammonimento per la situazione contemporanea.
La seconda grande biografia è "Maria Antonietta - Una vita involontariamente eroica", pubblicata nel 1932. È considerato il maggiore successo letterario di Zweig.
Gli ultimi anni
Nel 1933 le sue opere vengono bruciate dai nazisti: tale episodio lo accomuna a personalità del calibro di Thomas Mann, Albert Einstein e Sigmund Freud. L'anno successivo, pertanto, Zweig decide di lasciare l'Austria, senza la sua famiglia, e di raggiungere Londra.
Nel 1938 Stefan Zweig chiede la cittadinanza inglese dopo che il Terzo Reich ha annesso l'Austria, e nello stesso periodo si separa dalla moglie. L'anno seguente, infatti, si sposa con Lotte Altmann, segretaria appena ventiduenne con cui nel 1940 parte per New York, abbandonando definitivamente l'Europa.
Nel 1941 si trasferisce in Brasile, a Petròpolis. Qui il 23 febbraio del 1942, all'età di 60 anni, si suicida con la seconda moglie, ingerendo una dose fatale di barbiturici. Il suo corpo e quello della moglie vengono ritrovati sul letto a fianco a un biglietto di addio (intitolato in portoghese Declaraçao, Dichiarazione) in cui Zweig saluta tutti i suoi amici augurando loro di poter vedere l'alba dopo una lunga notte.
Saluto tutti i miei amici! Che dopo questa lunga notte possano vedere l'alba! Io che sono troppo impaziente, li precedo.
Frasi di Stefan Zweig
Ancora la nostra generazione a scuola ha appreso più cose su Serse, Dario e Cambise, su re barbarici a noi del tutto indifferenti, che su Leonardo, Volta, Franklin, Montgolfier e Gutenberg. Eravamo tenuti a sapere a memoria ogni minima battaglia, ma nei testi non c'era una riga su chi aveva costruito le prime ferrovie o inventato la chimica moderna. Eravamo intenzionalmente tenuti all'oscuro circa gli apporti culturali dei popoli a noi vicini e sapevamo soltanto in quali battaglie e sotto quali generali li avevamo affrontati sul campo.
Dickens narra con tale precisione, con tale minuziosità, da costringerci a seguire il suo sguardo ipnotizzante. Non aveva lo sguardo magico di Balzac [...], ma uno sguardo tutto terreno, uno sguardo da marinaio, da cacciatore, uno sguardo di falco per le piccole cose umane. - Ma sono le piccole cose - disse egli una volta - che formano il senso della vita.
Inerme di fronte alla realtà, Erasmo trova la sua vera vitalità esclusivamente nell'attività cerebrale.
Soltanto per quest'aura spirituale il sembiante di Erasmo acquista significato: ed è perciò incomparabile, indimenticabile il ritratto di Holbein, che lo rappresenta nell'istante più sacro, nell'attimo dell'opera creativa, capolavoro fra i suoi capolavori, forse senz'altro la rappresentazione pittorica più perfetta di uno scrittore quando il verbo vissuto si trasforma magicamente in lui nella concretezza visibile dello scritto. Tutti ricordano quel ritratto – chi, infatti, che l'abbia veduto, potrebbe mai dimenticarlo? [...] Per ore ed ore possiamo fissare quel quadro, ascoltare il suo silenzio vibrante, giacché nel simbolo di Erasmo che scrive, Holbein ha eternato la sacra austerità di ogni lavoratore della mente, la invisibile pazienza di ogni vero artista. [da Ritratto]
Forse nessun uomo ha posto pretese morali tanto alte a se stesso (con sì scarsa capacità di adempiere a un ideale categorico) come Heinrich von Kleist.
I più commoventi fra questi individui erano per me - quasi m'avesse già sfiorato il presagio del mio futuro destino - gli uomini senza patria, o ancor peggio, quelli che in luogo di una patria ne avevano due o tre e non sapevano interiormente a quale appartenessero.
È fortuna incomparabile nella vita di un artista che egli possa trovare la forma in cui far coincidere armonicamente la somma delle sue capacità. Questo è riuscito ad Erasmo nel suo Elogio della pazzia, grazie a un'idea brillante e perfettamente attuata; qui ritroviamo in fraterno connubio il dotto enciclopedico, l'acuto critico e l'arguto satirico; in nessun'altra delle sue opere si conosce e si riconosce la maestria di Erasmo come in questa sua celeberrima, l'unica, del resto che abbia resistito al tempo. Egli, con mano lieve, quasi inconsciamente ha colpito al centro, nel cuore del tempo stesso. [da Gli anni della maturità]
Per la prima volta, in grazia di questo libro, intuiamo quanto Erasmo abbia segretamente sofferto della sua razionalità, della sua equità e della sua contenuta temperatezza. Sempre l'artista crea più sicuro là dove darà una forma a ciò di cui egli ha mancanza e nostalgia: così anche in questo caso l'uomo della ragione per eccellenza era il più adatto a poetare l'inno sereno alla follia e a schernire sapientemente gli idolatri della pura sapienza. [da Gli anni della maturità]
Questa Laus stultitiae, apparentemente scherzosa, fu, sotto la larva carnevalesca, uno dei libri più pericolosi del tempo suo; e quello che oggi si presenta a noi solo come leggiadro fuoco d'artificio, fu in realtà un'esplosione che aprì il cammino alla Riforma tedesca. [da Gli anni della maturità]
Nel secolo dell'angusto fanatismo dogmatico questo grande umanista pronunzia la parola mirabile e amplificatrice: «Dovunque tu trovi la verità, considerala cristiana». In tal modo sono gettati i ponti verso tutte le epoche e le terre. [...] Nulla che abbia mai rappresentato un valore notevole dell'etica o dell'ingegno, secondo la concezione erasmica potrà venire separato dal cristianesimo con rigido argine, giacché nell'ambito umano non vi sono verità cristiane o pagane, ma in tutte le sue forme la Verità è divina. [da Gli anni della maturità]
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