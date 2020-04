Intanto in Italia come del resto in altre parti d'Europa si fa sentire il vento della rivoluzione russa , che nel nostro paese determina la scissione socialista del 1921, la nascita del PCI, e l'inizio di un periodo pre-rivoluzionario, il " biennio rosso ", che nel 1919 e nel 1920 vede la classe operaia protagonista di cruente lotte sociali e che contribuirà non poco a spaventare la borghesia, spingendola tra le braccia di Mussolini .

Dopo il passaggio del Trentino e dell'Alto Adige all'Italia continua l'attività politica nel Partito Italiano Popolare di don Luigi Sturzo . Diventa in breve tempo il presidente del partito e si pone nella condizione di poter succedere a Sturzo qualora questi voglia, oppure, come poi in realtà avverrà, sia costretto ad abbandonare la vita politica italiana.

1 di 8

Frasi di Alcide De Gasperi

3 fotografie

Foto e immagini di Alcide De Gasperi

Video Alcide De Gasperi

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Seconda Guerra Mondiale Luigi Sturzo Rivoluzione Russa Biennio Rosso Mussolini Matteotti Duce Don Sturzo Nato Unione Europea Politica Alcide De Gasperi nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

14 biografie

Nati lo stesso giorno di Alcide De Gasperi