Henri Matisse
Biografia • Danzando con le Odalische
Il pittore e scultore francese Henri Matisse nasce a Le Cateau-Cambrésis (Francia) il 31 dicembre 1869: visse durante uno dei periodi più densi di eventi tragici della nostra storia. Eppure, nella sua opera, non vi è traccia dell'alienazione, della sofferenza, delle contraddizioni della nostra era: i suoi dipinti sono un mondo a parte, in cui si trova sollievo, pace, rifugio, calma, serenità, colore e luce.
Le prime esperienze di studio
Dal 1895 al 1899 Matisse frequenta lo studio di Gustave Moreau, studiando i lavori di Manet e di Cezanne e, risentendo delle esperienze dell'impressionismo, nel 1897 crea "La deserte".
Dopo alcuni soggiorni in Inghilterra, in Corsica e nella regione di Tolosa, nel 1902 presenzia in alcune mostre presso la galleria di B.Weil a Parigi, esponendo, tra le altre opere, anche "Veduta di Notre Dame nel tardo pomeriggio" del 1902.
La pittura dei Fauves
In questi anni, dal suo studio approfondito dell'arte neo-impressionista e dalla scoperta dell'arte africana e asiatica, nasce la "pittura pura dei fauves", nuova corrente di cui Henri Matisse è massimo interprete.
Nel 1941, in concomitanza con lo scoppio della seconda guerra mondiale, dipinge la famosa tela "Natura morta con magnolia". Nel 1943 si stabilisce a Vence, dove si dedica, negli anni dal 1949 al 1951, alla realizzazione della cappella dei Dominicani della Madonna del Rosario.
I lavori e le opere
Tra le sue opere più importanti si ricordano il "Nudo blu" del 1907, "La danza" del 1908 e "La danza e la musica" del 1910. Della sua produzione negli anni '20 è famosa la serie delle "Odalische".
Negli stessi anni l'artista si cimenta anche nel campo della scenografia, del disegno e dell'incisione; negli anni '30 produce inoltre arazzi. Numerose sono anche le sue opere di scultura in bronzo.
La morte
Henri Matisse muore a Nizza il 3 novembre 1954.
Articoli di approfondimento sulle opere di Henri Matisse
È possibile approfondire la lettura e vedere le foto dei quadri di Matisse proseguendo la lettura degli articoli che analizzano e raccontano la storia di alcune tra le sue opere più significative; di seguito trovate l'elenco:
- Natura morta con due bottiglie (1896)
- Buffet e tavolo (1898)
- Studio sotto i tetti (1903)
- Lusso, Calma e Voluttà (1904)
- Ritratto di André Derain (1905)
- Donna con cappello (1905)
- Madame Matisse (1905)
- Gioia di vivere (1905-1906)
- Giovane marinaio (1906)
- Autoritratto (1906)
- Lusso (1907, due versioni)
- Armonia in rosso (1908)
- Conversazione (1909-1912)
- La Danza (1910)
- Musica (1910)
- Natura morta con frutta (1910)
- Lo studio rosa (1911)
- Pesci rossi (1912)
- Vaso di nasturzi e La Danza (1912)
- Riffano in piedi (1913)
- Testa bianca e rosa (1914)
- Lezione di piano (1916)
- Il pittore e la modella (1916-1917)
- Violinista alla finestra (1918)
- Le piume bianche (1919)
- Donna e anemoni (1920)
- Meditazione dopo il bagno (1920-1921)
- Nudi Blu (1952)
- La tristezza del re (1952)
- L'Escargot (1953)
- Le Bateau (1953)
Frasi di Henri Matisse
Il colore soprattutto, forse ancor più del disegno, è una liberazione.
Chiunque si dedichi alla pittura dovrebbe iniziare tagliandosi la lingua.
Dipingere una natura morta consiste nel trasporre i rapporti fra gli oggetti del tema, con l’accordo di diversi valori cromatici e delle loro correlazioni. Bisogna però rendere le emozioni che essi risvegliano.
Ho sempre considerato il disegno non come un esercizio di particolare abilità, ma soprattutto come un mezzo per esprimere sentimenti intimi e stati d’animo: mezzi semplificati però per dare maggiore semplicità, maggiore spontaneità all’espressione.
Io non posso distinguere tra il sentimento che ho della vita e il modo in cui lo traduco.
Ciò che perseguo sopra ogni cosa, è l'espressione... L'espressione per me, non risiede nella passione che apparirà improvvisa su un volto o che si affermerà con un movimento violento. È tutta la disposizione del mio quadro: il posto che occupano i corpi, i vuoti che sono intorno ad essi, le proporzioni, tutto ciò ha la sua importanza. La composizione è l'arte di sistemare in modo decorativo i diversi elementi di cui la pittura dispone per esprimere i propri sentimenti... Un'opera comporta un'armonia d'insieme; qualsiasi particolare superfluo prenderebbe, nello spirito dello spettatore, il posto di un particolare essenziale. La composizione, che deve puntare all'espressione si modifica con la superficie da coprire.
Da parte mia, non ho mai evitato l'influenza altrui; l'avrei considerata una viltà e una mancanza di sincerità verso me stesso.
[Da un'intervista concessa all'Art Vivant, nel 1925]
Il giovane pittore che non può svincolarsi dall'influenza della generazione precedente va verso l'insabbiamento.
[Nel 1925]
Ho lavorato per arricchire la mia intelligenza, per soddisfare le differenti esigenze del mio spirito, sforzando tutto il mio essere alla comprensione delle diverse interpretazioni dell'arte plastica date dagli antichi maestri e dai moderni.
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