Biografia • Lampo di genio

Nato Jönköping, in Svezia, il 24 aprile 1880 Gideon Sundback è l'ingegnere che è ricordato come l'inventore della cerniera zip, o cerniera lampo.

Nel 1906 viene assunto presso l'azienda Universal Fastener Company di Hoboken, nel New Jersey, negli Stati Uniti d'America, dove prenderà poi nuova cittadinanza. Ricopre il ruolo di assistente tecnico in campo elettrotecnico, ma il suo talento nel disegno - e grazie anche al matrimonio con Elvira Aronson, figlia del responsabile progetti - lo portano alla posizione di progettista capo: il suo obiettivo è quello di migliorare la cerniera lampo sviluppata dall'ingegnere americano Whitcomb Judson.

I primi modelli si basavano su un sistema di uncini ed anelli, i quali tendevano a separarsi facilmente. Dopo i primi tentativi di Sundback che di fatto presentavano lo stesso difetto del primo modelllo, riuscì a trovare la soluzione che portò all'invenzione della moderna zip, come oggi la conosciamo.

Gideon Sundback rimane vedovo nel 1911: il dolore lo porta a dedicarsi completamente al suo lavoro. Alla fine del 1913 trova la soluzione industriale che porta alla stabilità della chiusura lampo: il sistema che progetta si basa su piccoli dentelli che si intersecano; battezza questa invenzione come "Hookless Fastener N° 1" (allacciatura senza uncini N.1).

Gideon Sundback sviluppa poi l'idea di fissare la cerniera su due nastri di stoffa per semplificare la sua applicazione, aumentando l'apertura per i denti guidati del cursore unico.

Durante l'anno seguente, siamo nel 1914, Sundback migliora la sua invenzione con un nuovo modello, il cui nome è "Hookless N° 2", in cui la parte terminale di ciascun dentello ha una fossetta all'estremità inferiore ed una piccola punta conica all'estremità superiore.

Il brevetto viene registrato nel 1917: nello stesso anno un sarto di New York utilizzerà il nuovo congegno per una cintura con tasche data in dotazione ai marinai americani. Le chiusure lampo vendute nel 1917 sono quasi 25.000.

Sundback in seguito progetta anche i macchinari per la produzione industriale della sua neonata cerniera, e diventa presidente della società Lightning Fastener Company, con sede a Ontario, in Canada (anche se la sua residenza è negli Stati Uniti).

Gideon Sundback muore il 21 giugno 1954 all'età di 74 anni a causa di un attacco cardiaco.