Tiziana Panella
Biografia
Tiziana Panella nasce a Napoli il 24 aprile 1968. Il suo vero nome è Emerenziana, ma da giovane sceglie di cambiarlo adottando il nome Tiziana, usato anche in famiglia. È un'acclamata giornalista televisiva e per molto tempo volto noto del pomeriggio di La7. Tiziana Panella si distingue per il suo stile di conduzione caratteristico, che unisce empatia e veracità. Al centro di molte polemiche dovute all'incalzare di domande i suoi ospiti politici, Tiziana Panella sale all'onore delle cronache anche per le disavventure nelle quali si trovano coinvolti i suoi inviati d'inchiesta, che riportano dai luoghi in prima linea. Vediamo nella seguente breve biografia di Tiziana Panella quali sono le tappe personali e professionali della sua carriera.
Tiziana Panella: gli esordi
Passa la sua infanzia tra San Paolo Bel Sito e San Nicola la Strada, cittadina alle porte di Caserta. Qui Tiziana Panella a diciotto anni si aggiudica un premio letterario nell'ambito di una manifestazione indetta dal settimanale L'Espresso. Grazie a questa occasione inizia anche a collaborare con i quotidiani Il Giornale di Napoli e Il Mattino.
Il debutto televisivo
Ben presto si affaccia alla televisione e nel 1990 inizia la sua esperienza di conduzione dei telegiornali di alcune emittenti locali di Caserta.
La vocazione per il giornalismo e una certa affinità nei confronti del mondo dello spettacolo le consentono di distinguersi come conduttrice televisiva, anche in virtù di uno stile che sin da giovane appare sobrio, professionale ma caldo allo stesso tempo.
Il primo libro
Due anni più tardi, nel 1992, Tiziana fa ritorno alla stampa tradizionale per una collaborazione con Visto. Nel 1993, a seguito di un reportage condotto in Mozambico, riesce a pubblicare il suo primo libro "Le parole della fame".
L'approdo di Tiziana Panella alle reti tv maggiori
Dal 1994 Panella è accolta in RAI per collaborare alla creazione di programmi tra cui I Fatti Vostri e Chi l'ha visto?. Di quest'ultimo nel 2000 diventa anche il volto principale, andando a sostituire Marcella De Palma.
Nel 2001 invece inizia a collaborare con Michele Santoro nel programma Il raggio verde, una collaborazione che si dimostra proficua e prosegue nel successivo Sciuscià.
A partire dal settembre dello stesso anno viene ufficializzato il passaggio a La7, emittente presso la quale conduce il telegiornale per tre anni. Nel febbraio 2003 consegue il titolo di giornalista professionista e l'anno successivo si aggiudica il premio Cinemambiente grazie a un documentario realizzato sui rifiuti in Campania. Nella stagione autunnale del 2007, Tiziana Panella si occupa della conduzione di Omnibus, fulcro del palinsesto mattutino di La7. Qui cura il cosiddetto Tema del giorno, che viene trasmesso il fine settimana.
Consacrazione di carriera e impegno politico
Nel 2008 Tiziana Panella viene chiamata a condurre il programma Le vite degli altri, trasmissione di fascia mattutina che si articola in sessanta episodi, ognuno dei quali approfondisce la biografia di un personaggio famoso. Il successo della trasmissione porta a una sua riedizione tre anni dopo.
Nella stagione televisiva 2010-2011 conduce anche il magazine del TG La7, mentre dall'anno successivo le viene affidata la conduzione del talk show Coffee Break, in onda ogni mattina dopo Omnibus. Il programma di approfondimento politico, originariamente condotto assieme a un altro giornalista, le consente di ritagliarsi il suo spazio definitivo; così a partire dall'ottobre 2015, Tiziana Panella diventa definitivamente il volto di un programma a sua immagine e somiglianza, ovvero Tagadà. Il contenitore pomeridiano in onda su La7 mescola approfondimento politico, grande vocazione dell'emittente, con il rapporto con il pubblico. Ad affiancare Panella a Tagadà c'è anche il giornalista Alessio Orsingher.
Per un certo periodo Tiziana Panella si è dedicata anche all'insegnamento; la sua vicinanza con il mondo politico la porta anche a ricoprire il ruolo di Assessore alle Politiche ai Beni culturali e al Marketing Territoriale nelle file del Partito Democratico per la provincia di Caserta. L'impegno politico, tuttavia, dura solo tre anni, dal 2005 al 2008, anno nel quale Tiziana si ritira per ragioni lavorative.
Tiziana Panella: vita privata e curiosità
L'ex direttore generale della ASL di Caserta, Anthony Acconcia, è stato legato per molti anni con Tiziana Panella e i due sono tuttora molto uniti, avendo superato anche un'indagine per falso ideologico ai loro danni. Prima di questa relazione, la giornalista di La7 aveva contratto un altro matrimonio. Tuttavia, si sa molto poco di questa unione, per scelta della Panella stessa, la quale desidera mantenere riservata la propria privacy. Tutto quel che è dato sapere è che l'ex marito è un neurochirurgo. Tiziana è madre di una figlia, Lucia.
Dal punto di vista personale, sono molto note le sue preferenze per le collaborazioni con Michele Santoro. Nutre inoltre una fortissima ammirazione per giornaliste simbolo di emancipazione femminile, quali Lilli Gruber e Oriana Fallaci.
Successivamente ha sposato Pino Nazio, ma anche in questo caso la relazione si è interrotta.
All'inizio del 2024 si è allontanata dai suoi impegni professionali per assistere il suo nuovo compagno, il professore Vittorio Emanuele Parsi, operato per una grave patologia cardiaca.
Frasi di Tiziana Panella
E' commovente la dedizione che si legge negli occhi dei medici, mi ha toccato in particolare una frase detta in trasmissione "E' un lungo giorno che non finisce mai dal 21 febbraio". E' impossibile non commuoversi davanti alle testimonianze di chi ha perso un genitore e non riesce ad accettare di non avergli neanche potuto dare una carezza. Questo virus è molto legato al concetto di solitudine, ed è straziante.
Quest'esperienza mi sta insegnando che non si deve dare per scontato che le varie decisioni del governo siano sempre comprese dal pubblico. C'è un grande numero di persone poi che oltre a voler capire ha bisogno di relazione e di ascolto.
[Sui giornalisti che lavorano come inviati al tempo della pandemia da Coronavirus] Siamo sempre stati abituati a considerarli, con il loro grande lavoro, i nostri occhi e le nostre orecchie sul mondo - chiarisce all'Agi - adesso invece quando partono prevale il mandato della cautela, che in tempi normali non è certo il primo sentimento della nostra professione.
Per Raitre ho seguito la guerra in Kosovo e negli occhi di chi mi parlava vedevo lo stesso smarrimento che oggi trovo in quello dei medici e nell'inferno che vivono i parenti. Solo che rispetto al Kosovo ora in guerra ci siamo tutti.
Abbiamo capito da subito che i telespettatori oltre ad informarsi immergendosi nelle storie e nelle testimonianze avevano bisogno di indicazione e di risposte ai loro dubbi rispetto al virus. Per questo, non essendo noi né virologi né immunologi, abbiamo degli specialisti del settore che si alternano nella nostra rubrica "All'esperto chiedo" fornendo risposte, vademecum su come comportarsi, chiarimenti sui provvedimenti governativi. Dal pubblico ci arrivano ogni giorno centinaia di telefonate, che continuano anche nella notte, quando i telefoni di Tagadà sono chiusi, verso il centralino de La7.
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Foto e immagini di Tiziana Panella
Video Tiziana Panella
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Tiziana Panella. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Tiziana Panella.
Diritti umanitari
Signora Tiziana Panella, oggi 12. Ottobre nella sua trasmissione pomeridiana Tagada' mi ha molto urtato il suo ridacchiare nel passaggio diritti umanitari... zero guerra a Gaza, è più consono evitare queste fuoriuscite pubbliche, ed anche con quel tipo di tono urlato in altri passaggi. Saluto
Conduzione Tagadà
Dall'inizio della guerra in Ukraina ho cercato su più canali televisivi di informarmi il più possibile. Ciò mi è stato molto utile, perché la stima che avevo in politici e conduttori che reputavo attendibili, si è dimostrata a mio parere infondata. In primis ho smesso di guardare e sentire trasmissioni sull'argomento Ukraina sulla 7 (che era da parte mia la più seguita) e l'unica trasmissione che seguo ancora é Tagadà e pochisime altre, grazie alle capacità della sua conduttrice che si dimostra sempre all'altezza della situazione.
La dottoressa Panella è un'urlatrice dalla dizione discutibile, afflitta da una chiara smania di protagonismo. Si piace molto e molto le piace mostrarsi come conduttrice di spessore ed autorevole. Il modo con cui conduce la trasmissione trasmette ansia, il modo di gesticolare la fa assomigliare ad un goffo vigile urbano!
Trasmissione del 16 maggio 2022
Buongiorno dott. sa Tiziana,
ho assistito alla trasmissione da lei condotta in data 16/5 come ad altre sempre da lei condotte. Le preciso che in questi ultimi 2 mesi dove l’argomento principale è quello della guerra in Ucraina, ho progressivamente cessato di vedere e sentire questo tipo di informazioni sulla Sette ed altri canali, programmi come l’Aria che Tira, Omnibus, di Martedì, 8 e mezzo, Sabato sera. Purtroppo faccio parte di quella maggioranza di Italiani che sono distanti anni luce, a conferma di quanto detto dalla dott. sa Alessandra Ghisleri nella sua trasmissione del 16/5, che non concordano con l’indirizzo politico su scelte che poco hanno a che fare con la ricerca su come ottenere la pace. Non mi resta che informarmi sull’argomento tramite il suo programma. Fra i tanti mi sembra il meno fazioso, vada avanti così. Peccato per l'orario, molti non potranno vederlo!
Lionello
Ha una voce troppo squillante, o sforzata. Ho male agli orecchie ascoltarla.. poi si soprapone sempre agli ospiti. fando cosi potrebbe magari fare senza ospiti cosi parlrrebbe sempre da sola.
Portaerei russe
Salve dottoressa Panella … Potrebbe chiedere al suo ospite quante portaerei ha la Russia e quanti aerei hanno a me sembra che la Russia non vuole distruggere in maniera totale l’Ucraina … Scusi il disturbo Grazie Miky…
Vaccinazione anti sars-cov 19
Buongiorno, ormai da quasi un mese, mi trovo a vivere in una situazione a dir poco paradossale grazie alle regole imposte dal governo in materia di pandemia e green pass. Orbene, nell'ottobre 2021 il mio medico di medicina generale, nonché medico vaccinatore, mi ha rilasciato esenzione alla vaccinazione anti SARS cov-19 per grave crisi anafilattica verificatasi a seguito di precedente vaccino ed ampiamente documenta da cartella clinica attestante ricovero in reparto di Rianimazione. Tale esenzione rilasciata cartaceamente ha avuto validità sino a tutto il 28 febbraio u. s. Con decorrenza 1 marzo l'esenzione doveva essere rilasciata in modalità digitale e, pertanto, mi sono recata dal mio medico per la modifica in questione. In tale sede e, con grande stupore, ho appreso che la motivazione "shock anafilattico " non era più contemplata nelle causali previste per il rilascio dell'esenzione (???) Ho provato a contattare il Ministero della Salute per ricevere chiarimenti al riguardo, ma non ho ricevuto alcun riscontro. Mi trovo, pertanto, a dover vivere in una condizione incresciosa e di grande difficoltà per una grave incongruenza posta in essere dal Ministero della Salute ed alla quale, a tutt' oggi, non mi è stata fornita alcuna rapida e valida soluzione. La presente solo per sensibilizzare l'opinione pubblica e dare voce anche a chi, per gravi motivi di salute, non può sottoporsi alla vaccinazione e viene bistrattato ingiustamente! Ricordate che esistono anche gli esenti che, in questo lungo periodo di pandemia, sono quasi diventati degli "invisibili " !
Se interessata all’appartamento che ha visitato in Via della Camilluccia oggi pomeriggio può contattarmi direttamente al 335-------
Cordialità
Amedeo Fogliano
Benritornata
Ho appreso che è stata ammalata di COVID ed oggi la rivedo presente in trasmissione. Appena posso guardo la Vs. trasmissione.
Volevo solo inviarLe le mie felicitazioni per essersi rimessa e così poter tornare a tenerci compagnia. Apprezzo molto la Sua professionalità nel saper cogliere sempre gli aspetti di più stretta attualità e la sua sagacia nel porre le domande agli ospiti. Tanti complimenti, auguri di buon lavoro e molti cordiali saluti
Giuliano Terzi, Brescia
Contagiosità Vaccinati
Gentile Tiziana,
spero che lei si stia riprendendo. Io mi chiedo perché i no vax continuano con queste fake news?
Uno studio in Israele dice: "La probabilità di un vaccinato di contagiare altre persone si riduce di almeno il 70% rispetto a quella di un non vaccinato".
I vaccinati quindi non sono affatto equivalenti ai non vaccinati nel costituire un veicolo di infezione per terzi, e inoltre la mancata vaccinazione, se volontaria, rimane un atto di sostanziale irresponsabilità civile.
Carlo Morando
Fervidi auguri di una pronta guarigione
Gentilissima dottoressa, anticipando che sono felicissimo che lei si stia riprendendo alla grande e che a breve ritornerà in piena forma, fermo restando che io le auguro solo del bene, trovo patetico e veramente oltre modo sfacciato che lei dopo mesi mesi in cui va in televisore a dire che i non vaccinati sono praticamente un veicolo di trasmissione del virus a confronto con i vaccinati.. lei se non erro si è infettata all interno del suo nucleo familiare ove sicuramente eravate tutti vaccinati... la smetta per favore almeno per una questione di onestà intellettuale di raccontare in televisione ciò che non corrisponde alla realtà dei fatti.. d ora in poi nelle sue trasmissioni dica la verità e cioè che i vaccinati infettano gli altri esattamente come i vaccinati
Mi imbarazza veramente che lei per quanto sia stata male in questi giorni, ritenga di poter anche far piangere o sensibilizzare delle persone, dispiace a tutti la sua situazione di salute che le ripeto io le auguro con tutto il mio cuore si risolva subito e senza strascichi, ma se lei ritiene di potermi intenerire per le sue vicende si sbaglia, chi le scrive è un Brigadiere dei Carabinieri che dopo 28 anni di servizio, onorato servizio, è a casa sospeso dal servizio e dalla retribuzione, la mia compagna pure, un mutuo sulle spalle, due bambine piccole, colpevoli solo di non esserci piegati al ricatto del vaccino... stiamo vendendo la casa per trasferirci in UK a lavorare... costretti a lasciare il nostro paese... le dovremmo fare noi pena a lei... e non strappare la lacrimuccia lei a noi..
Siamo noi i perseguitati e non lei se lo ricordi
Quelli che dovrebbero semmai fare la parte delle vittime saremmo noi non lei Gentile dottoressa, se lo ricordi bene, non lei ma persone come me e la mia famiglia,. solo a scopo puramente esemplificativo le cito testuali parole di uno dei tanti elogi ed encomi ricevuti in servizio: ' nel biennio 1999 / 2000: " con elevato spirito di sacrificio e non comune tensione, animato da corale e sinergico impegno, sviluppava costante, tenace, proficua azione di controllo del territorio, che consentiva di raggiungere significativi risultati nel contrasto della criminalità; garantendo un apprezzato servizio in favore della popolazione ed elevando il prestigio dell Istituzione "... ed oggi mi ritrovo disoccupato... la vittima sono le persone come me di questo assurdo momento... non lei che ha preso il covid e lo racconta come fosse un eroins, lei non si deve permettere neanche lontanamente di cercare compassione, pensi alle persone molto più sfortunate di lei che si sono ritrovate senza un modo per ostentare dopo anni ed anni in cui hanno rischiato in prima persona la vita per un udeale di giustizia e di libertà
Per me la piu corretta, non di parte, preparata, simpatica conduttrice dlla TV
Solo che anche Lei, talvolta tende a parlare sopra all'interlocutore, magari proprio sulla frase di chiusura.
Cordiali saluti e Auguri di Buon Natale.
Roberto Zaro
Vi seguo quasi tutti i giorni e mi piacete moltissimo. Un solo appunto: Chicco Testa oltre a non dare contributo aggiunto alla trasmissione potrebbe non pumare la pipa durante il collegamento. Cattivo gusto
Un suggerimento sulla vostra campagna di informazione sul Covid
Visto che la maggior parte dei No Vax evidenziano i possibili effetti collaterali derivanti dalla vaccinazione, sarebbe utile mostrare le controindicazioni o le interazioni derivanti dall'uso dei "numerosi" farmaci che vengono somministrati in ospedale alle persone affette da covid e ricoverate in terapia sub intensiva e/o intensiva, così si può offrire una informazione completa.
Cordialmente
Vaccini
Gentilissima Tiziana,
Chi scrive è un vaccinato e quindi non sono un no vax; credo però che ci sia un sistema superiore che ci sta portando verso questi vaccini che tali non sono e che a parere di molti luminari, considerati Italy da tutto il mondo, fino al momento che questi hanno dichiarato dubbi sull'efficacia dei vaccini e sulla loro sicurezza.
Credo che l'interesse di far vaccinare tutti prevalga per moltissimi motivi che nonostante non sia un terrapiattista siano attribuibili a degli ordini mondiali superiori. Comunque, così non fosse certamente vediamo una spinta verso questi vaccini è un oscuramento delle cure che in diversi le parti del mondo hanno avuto effetto risolutore ma di cui non se ne vuole parlare.
Se queste cure nonostante i grandi risultati non hanno supporti scientifici sufficienti, a dir loro, possiamo dire lo stesso per i vaccini.
Alla fine voglio dire che si è oscurato il dialogo sulle cure, si sono oscurate tutte le notizie riguardanti le numerose morti e danni permanenti delle quali non avremmo mai il numero poiché non supportati da nessuno e da nessuno evidenziati.
Un'ultima domanda mi pongo e le pongo..
Se lei avesse due figli ed uno dei due dovesse avere degli effetti collaterali quali pericardite o trombi, o peggio ancora dovesse morire, farebbe fare il vaccino all'altro?
Io non sono un personaggio pubblico e quindi non verrò preso in considerazione ma credo che sia il caso che si faccia una domanda al di fuori del coro.
Un saluto Claudio mentuccia
Per le responsabilità che gli si attribuiscono, Bolsonaro, se colpevole, risponderà a chi di competenza e non certo a quegli italiani cui sta antipatico. Tra questi ultimi, i molti violenti facinorosi di sinistra che hanno messo vergognosamente a ferro e fuoco Padova per impedirgli di entrare nella Basilica. E questi esagitati sono gli stessi che vanno nelle piazze ad inveire contro il fascismo, con il plauso di media amici! La parlamentare Malpezzi ne prenda atto e magari ci parli del loro sindaco di Palermo che lascia senza sepoltura centinaia di bare. Concludo disapprovando quell’importante quotidiano, citato sempre come Vangelo, che pare auspicare la durata del green pass fino alla prossima estate, quando forse, a fronte del molto ancora da sapere sul virus e relativi vaccini, sarebbe sufficiente l’obbligo della mascherina ovunque unitamente al divieto tassativo di assembramenti, per chiunque…
Ciao tiziana,
complimenti sei una bellissima donna.
se vuoi scrivermi sono di genova e mi piacerebbe scambiare qualche opinione con te.
fammi sapere.
saluti
ruxy
Provo a relativizzare…
… basandomi numeri reali, visto che nessuno li rende noti.
- Si è registrato nel 2020 il 12 percento in più di morti rispetto agli ultimissimi anni ma cifre simili ad esempio al 2015 (non al 1818!!!).
- Nei primi mesi di quest'anno si è registrata una forte sottomortalità, visto anche che non abbiamo nemmeno avuto l'influenza stagionale. Se n'era accorta?
- Nel 2016 in soli tre mesi in Italia l'influenza stagionale ha provocato circa 35. 000 morti!
- Nel 2019 in Italia si sono contati 647. 000 (SEICENTOQUARATESETTEMILA! !) morti per malattia! Inoltre molte stime ufficiali indicano nell'itero quadriennio 2015-2019 più di 600. 000 morti all'anno per problemi di salute! Perché al popolo italiano non sono mai state comunicate queste cifre?
- La percentuale di morti per Covid rispetto al totale di vittime nei periodi di picco dei contagi è stata all'incirca dell'8-10 percento. Vuol dire che oltre il 90 percento dei malati moria per altre patologie e non per il Covid, ma nessuno ne ha più parlato.
- I contagi all'aperto sono rarissimi, si calcola meno di 1 ogni 2000 contatti prolungati. Per cui aver obbligato per mesi la gente a portare le mascherine all'aperto costringendola a respirarsi la propria aria e mandando a puttane i polmoni è stato un sopruso ingiustificato! E ne dovranno pagare le conseguenze!
- I contagi per contatto con superfici sono addirittura minori di 1 su 10. 000. Vuol dire che toccando 10. 000 volte una superficie "infetta", c'è una sola eventualità (nemmeno sicurezza) di essere contagiati. Per cui è assolutamente inutile il consumo di ettolitri di disinfettanti che abbiamo fatto per oltre un anno e mezzo
- Qui mi riallaccio al punto precedente. Tutti i prodotti sanitari, i farmaci, i disinfettanti, le mascherine e i medicinali vengono prodotti con materie prime provenienti dalla Cina, che guarda caso è il Paese che ha "diffuso" il Covid, facendolo credere la nuova peste. La Cina ha guadagnato e sta guadagnando miliardi di miliardi da questa pseudopandemia, e anche la produzione dei vaccini fa entrare miliardi nelle casse di Pechino. SARS, aviaria, suina, influenze stagionali e ora il Covid, tutti provenienti dalla Cina. Con il beneplacito dell'OMS. Un'associazione a delinquere sulle nostre spalle e sulla nostra salute. Con il vostro sostegno interessato.
- Il vaccino andrà ripetuto ogni anno. Questo è infatti il periodo di protezione che le ditte farmaceutiche teoricamente prevedono per questi vaccini. Una gran bella mossa per gli introiti finanziari dei prossimi decenni, sia per le ditte farmaceutiche stesse sia per la Cina che fornisce le materie prime. Ci hanno provato da decenni e finalmente ci sono riusciti. Con il sostegno interessato dei nostri governi.
- I guariti dal Covid in fondo non avrebbero assolutamente bisogno di alcun vaccino. Si calcola che solo lo 0, 003 percento dei guariti potrebbe reinfettarsi e sono comunque cifre per eccesso. È stato calcolato che i guariti dal Covid dopo soltanto una vaccinazione sviluppano un numero sei volte maggiore di anticorpi rispetto a chi non è mai stato contagiato. Ma è una cosa che nessun governo ammetterà mai. Pensate se tutti i guariti dal Covid non si vaccinassero, sa che perdita finanziaria per le ditte farmaceutiche che hanno in pugno le sorti della "pandemia", con l'avallo dei governi collusi?
- Gli pseudo"esperti" che ci hanno costretti in casa per mesi e che ci vogliono vaccinare a tutti i costi sono sponsorizzati dalle ditte farmaceutiche. Per ogni vaccino guadagnano la parcella.
- Si è mai posta la domanda su chi ci guadagna, perché si sta facendo tutto questo e se le misure a cui ci hanno costretto per mesi hanno un senso? I Paesi con i lockdown più rigidi (Italia, Francia ecc.) sono quelli che hanno presentato la più elevata mortalità per milione di abitanti rispetto ai Paesi con lockdown più blandi o addirittura senza lockdown (Svezia, Giappone, addirittura il Brasile ne ha avuti meno per milione di abitanti). Chiaro, un virus non si fa bloccare da un muro o da un metro e mezzo di distanza, ma dall'immunità, acquisita innanzi tutto dopo un contagio superato e in secondo luogo dopo una vaccinazione. Maggiore è il numero di contagiati (e vaccinati) e maggiore sarà la famosa immunità di gregge. Se aveste lasciato fare alla natura, ora molti sarebbero immuni per un contagio superato e le varianti del virus non si sarebbero sviluppate!
- Le misure di segregazione e isolamento sono state del tutto incostituzionali. Nessun governo è autorizzato a costringere i propri cittadini in casa nel nome di una vagheggiata sicurezza! Tanto più che la letalità del Covid è di poco superiore a quella di una pesante influenza, e si situa tra lo 0, 15 e lo 0, 23 percento. La Spagnola era al 10%, l'ebola e la febbre gialla al 50%! Per cui il vostro lockdown sa dove può metterselo?
- Le immagini provenienti dall'India erano terribili. Ma sappiamo per caso cosa accadeva in India negli anni passati, in periodi di forte impatto di influenze o altre malattie? L'attenzione non è mai stata così alta e così insistente. Non bisogna dimenticare che l'India ha una popolazione di 1 miliardo e 360 milioni di persone. Sono altre le dimensioni e i numeri rispetto ai Paesi che conosciamo noi, anche in fatto di vittime per malattia.
- Ultimo punto, ma importante: io (55 anni), mia moglie, mio figlio di 16 anni e contemporaneamente mia madre di 85 anni, la sua badante di 60 anni con il marito e la migliore amica di mia madre di circa 70 anni, ebbene, tutti abbiamo avuto il Covid. Siamo vivi, vegeti e ancora più incazzati di prima per quello che ci hanno costretti a fare per un anno.
Sa, di vita ne abbiamo una sola. Ora la questione è se vogliamo viverla terrorizzati e impauriti di non si sa che cosa, oppure godersela e accada quel che accada!
Molta, moltissima gente è d'accordo con questa seconda opzione. Alcuni governi inizialmente hanno segregato gli anziani nelle case di ricovero, isolandoli da parenti e conoscenti. Molti sono morti da soli senza poter abbracciare i propri cari. Non mi esprimo al riguardo perché verrei arrestato.
Si goda la vita. CHI VIVE NELLA PAURA DIMENTICA DI VIVERE.
Ad maiora
I cinghiali
La signora Panella, sempre più impegnata a fare sfoggio del proprio fascino più che informazione imparziale, continua a ripetere che almeno altre CENTO città hanno, come Roma, cinghiali che girano tranquillamente per le strade. La invito a decidersi a dire quali sono, almeno quelle più importanti, altrimenti la smetta di fare nauseante propaganda, magari convinta che né la Regione né il nuovo sindaco risolveranno il problema.
Perché non parla mai della Sua esperienza come Assessore e si dimise perché Indagata per Concessioni Edilizie?.
Manifestanti 'No Greenpass'
Continuo a sostenere che i manifestanti no Greenpass, che ci sforziamo tanto a cercare di capire, discutendo del concetto di libertà, siano in realtà dei negazionisti. Altrimenti sarebbero in piazza con la mascherina, mentre si accalcano e si urlano in faccia.
Trasmissione del 14 ottobre
La sua trasmissione è piena di panzane non parliamo poi di alcuni ospiti... È una vergogna. Prima e ultima volta che vi ascolto. Lei (e i vs giornalisti pieni di supponenza...) ha mai. guadagnato qualche soldo con il sudore della fronte ??? Ci provi e capira'
Panella solo bigiotteria
Cara panella, le sue trasmissioni sono ridicoli perché sempre senza contraddittorio e tutti i suoi ospiti sono pilotati a dire quello che lei vuole.
lei continua a fomentare odio verso la destra con argomenti che ascoltiamo da 70 anni. l'unica cosa che cambia nelle sue trasmissioni, sono la sua bigiotteria. se il suo padrone la paga per questo, va bene così.
rosario
Tagadà del 7.10.21
Oggi l’ho sentita difendere solennemente la vostra inviata che, tentando di fare una intervista “volante” ad un deputato della Lega, avrebbe ricevuto un comportamento irrispettoso. Caspita, ci vuol proprio un gran “coraggio”! O forse le risulta che nella rete per cui lavora, da sempre, c’è rispetto e obiettività nei confronti dei parlamentari della destra? Escluso Giletti, in tutti gli altri vostri talk show, allo spettatore attento, è evidente un accanimento contro di loro e la loro politica, insomma, il messaggio che continuamente passa è che da quella parte c’è solo fascismo e razzismo. L’esempio più recente è la risonanza da Voi data al caso dei “quattro fanatici nostalgici” di Milano e al caso Morisi, ed opportuna è stata la diffida fattavi, allo spargere altro fango.
Opinioni & opinioni
Beh in effetti è molto che non vediamo il tacco 12, la bigiotteria sulle curate dita e... tanta, tanta propaganda anti centrodestra !
Spero che il suo programma ricominci presto. La sua conduzione ed il valido supporto del bravo Orsinger rendono la trasmissione gradevole ed interessante ogni giorno.. A presto, spero! Rita Bartolomucci
Tagadà a Lampedusa
11.5.2021- Bene il dr. Cazzullo per le parole chiare e prive di ipocrisia, sulla nuova inammissibile e incredibile situazione di Lampedusa, opportunamente denunciata. Alla signora Panella va però ricordato che gli africani vanno deliberatamente sulle coste libiche (dove ci sono i campi di reclusione) perché sanno, prima o poi, di poter contare, in ordine, su: trafficanti, Ong, alcuni suoi amici politici che tollerano gli sbarchi ad oltranza, salvo poi dimenticarsi di queste persone. Alla parlamentare del PD andrebbe altresì ricordato che i migranti non vogliono stare rinchiusi nei centri di cui lamenta la chiusura ma ce li ritroviamo a gironzolare per la penisola per finire spesso arruolati dalla malavita. La statistica dice che il 90% della popolazione mondiale vorrebbe migliorare le proprie condizioni di vita ma pensare che la piccola Italia possa ospitare “mezza” Africa è assurdo e porterà solo a gravi squilibri sociali.
Lettera aperta a Tiziana Panella
Gentilissima dott. ssa Tiziana PANELLA, chiedo scusa se affermo che, fino a questo giorno, non avevo mai sentito parlare di una Persona ricca e affascinante come Lei; realmente il mio televisore -chissà perché- non prende il segnale dell' emittente televisiva LA7 e perciò sono penalizzato non poco visto che stimo molto e apprezzo dovutamente il Direttore Enrico MENTANA, mio coetaneo, essendo nato come me nell' ormai lontano 1955. Mi chiamo Vito PUCCI, come accennato, da pochi giorni ho compiuto ben 66 anni, sono felicemente sposato da quasi 38 anni, sono padre di due Figli meravigliosi del tutto autonomi ed indipendenti; dal mese di Luglio 1979 sono Avvocato Libero Professionista nonché Cristiano Cattolico e Testimone di Geova con la Mentalità Aperta al Pluralismo. Nei mesi di giugno/luglio 2003 (quasi 18 anni fa!), in maniera del tutto arbitraria, dopo 26 anni di fedele servizio, fui ingiustamente processato ed espulso dall ' Ente giuridico Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova con sede in Roma alla Via Bufalotta 1281. Immediatamente, impugnai detta illegalissima Deliberazione di espulsione sia in sede Civile che Penale; oggi, esaurite tutte le fasi dei giudizi di merito e di legittimità (Tribunale di Bari, Corte di Appello di Bari, Corte di Cassazione di Roma), la mia Causa pende dinanzi alla Corte Europea per la Tutela dei Diritti Umani di Strasburgo/Francia; dal 2018 è in attesa di essere dovutamente discussa e decisa. In data 23-24/11/2020, mi sono cancellato dall' Albo degli Avvocati di Bari perché Pensionato di Anzianità. Dalla stessa data, però, quale fondatore ed animatore della benemerita ALUS - Associazione Laica di Utilità Sociale denominata "LA GEODE Onlus", con Sede in Bari alla Via Lucarelli 62/D, collaboro con la Srl ITALIACONCILIA, con sede in Pianoro/Bo quale "MEDIATORE CIVILE, COMMERCIALE E FAMILIARE". Stop. Con la massima umiltà, per il più a praticarsi in futuro, chiedo con la presente di essere contattato da Lei personalmente o, in mancanza, da un Emissario si Sua fiducia. Il saluto cristiano più accorato. Avv. Vito PUCCI - Rec. tel. 340------- - Viale ------- 38- 70127 BARI SANTO SPIRITO
Coprifuoco per teatri
Cara Tiziana, sono Gilberto, direttore "volontario" di un teatro di proprietà del comune di Genova, gestito dall'associazione di "volontariato" "Amici del teatro Rina e G. Govi" da ormai 14 anni. Siamo ormai chiusi dal lontano 23 Febbraio 2020, e con 400 posti a sedere, si aveva, prima dell'avvento del Covid 19, un'affluenza di pubblico, nei nove mesi di programmazione, di ca 30. 000 spettatori. Con la notizia della prossima riapertura dei teatri, invece di esserne contenti, ne siamo molto amareggiati ed eccone i motivi.
1°... sta arrivando la stagione calda, il bel tempo e le persone, allentando le restrizioni, dopo quasi più di un anno chiusi in casa per via del Covid, non è che
non vedranno l'ora di richiudersi in un teatro, ma se ne andranno serenamente a fare delle belle passeggiate all'aria aperta!
2°... normalmente i teatri, e qui scatta la nota dolente, programmano i loro spettacoli di sera e soprattutto il sabato e domenica: Ora se gli spettatori con il
coprifuoco alle 22, 00 devono rientrare per quell'ora... a che ora devono cominciare gli spettacoli??? Direi per le 18, 30/19, 00 in modo che terminino per le
21, 00!!! Ma con i ristoranti chiusi dove gli spettatori possono fare il dopocena teatro??? O vengono a teatro e rinunciano alla cena, o cenano e rinunciano al
teatro!
3°... Qualcuno potrebbe obiettare facendo presente che si possono fare gli spettacoli al pomeriggio... bene: il venerdì le persone lavorano fino a sera.
Il sabato è "normalmente" dedicato allo shopping, agli acquisti nei supermercati ecc., ecc. quindi niente teatro!
La domenica, evvivaaa, festa tutto il giorno!!! Però se è bello... si va al mare, ai monti, in campagna nelle seconde case, o FINALMENTE si va, dopo tanto, a
trovare amici e parenti! Allora... bene riaprire i teatri, ma con il coprifuoco alle 22, 00 saranno aperti ma... vuoti!!!
Cara Tiziana, la nostra richiesta di spostare il coprifuoco alle 24, 00 solo per i teatri, non è pretendere un privilegio, ma evitare che i teatri aprano ma... restino
tristemente vuoti!!!
Nella speranza che le nostre perplessità, sul mantenimento del coprifuoco alle 22, 00, vengano portate all'attenzione nella sua bella trasmissione condotta
ottimamente da Lei, e ringraziandoLa se questo accadrà,
un cordiale saluto.
per l'associazione "Amici del teatro Rina e G. Govi"
Gilberto Lanzarotti
Aggiungo
Chissà quando a tagadà riusciranno a fare una puntata senza parlare di Salvini !
In Lombardia hanno combinato dei casini inimmaginabili e stanno fornendo un "assist" incredibile a tutto il mondo di sinistra (e media collegati) per potersi finalmente vendicare e parlar male della principale regione del nord, a guida leghista. Ok, ma quanto sarebbe onesto dire anche che in Lombardia abita più di un sesto di tutti gli italiani, meridionali compresi e con una densità abitativa elevata, con insediamenti produttivi che con il loro operato trainano il paese e con una sanità che si prende cura di pazienti che arrivano anche dal centro-sud. Purtroppo però le gentili conduttrici questo non lo dicono mai, come pure si dimenticano di parlare, o lo fanno sbrigativamente, delle magagne delle regioni rosse. Insistete, forse alle prossime elezioni vinceranno i troppo compianti politici del governo precedente.
Fare terrorismo psicologico
Spett. signora panella.
lei fa di tutto da buona napoletana, per terrorizzare le persone a casa e usa tutte le persone nella sua trasmissione, per creare paure ad anziani e genitori. il tutto in nome della notizia, fregandosene di tutto e di tutti. brava!!! lei dovrebbe sapere cosa vuol dire essere genitore e fare quello che fa lei non le fa onore. faccia la persona seria.
un saluto.
rosario
Spett. sig. ra tiziana.
la sua trasmissione tagada è improntata a fare terrorismo psicologico sugli anziani e far si che molti prontosoccorsi sono intasati per il 50% di persone che hanno slo una influenza.
lei come tutte le trasmissioni la7,
non fate cenno a monoclonali e plasma che stanno salvando migliaia di persone, a lei serve fare notizia terrorizzando le persone.
poi ho notato spesso che lei usa la trasmissione per inquadrature su i suoi gioielli o scarpe tacco 12.
i suoi ospiti sono tutti noiosi, perché guidati a dire le cose inutili. i vaccini sono importanti. ma molte persone sono morte perché venivano curate con la tachipirina e poi attendere che morissero. poi parenzo, fornero e i vari virologhi che ne possiamo fare a meno. un saluto.
rosario
Cara Tiziana. Parlando spiritualmente della vita (cosa che nel suo programma non si fa mai) nel mondo agiscono solo due forze contrapposte, l'Amore e la Paura. Inoltre la morte non e' la cosa peggiore per un'anima, ma la cosa peggiore per l'anima e' passare una vita nella paura. La paura ci blocca spiritualmente ma ci danneggia anche fisicamente abbassando le difese immunitarie. Bene, da quando c'è il covid lei da che parte le sembra di stare, dalla parte di chi diffonde la paura (cioè praticamente tutti i principali tg e format televisivi) o dalle parte di chi diffonde messaggio d'amore che non spaventino la gente ma bensì la rassicuri che questo virus non e' cosi' micidiale come lo stanno dipingendo? Ogni Tg parte ogni giorno con l'elenco scandaloso degli infettati. Ma infettato non vuol dire essere malato. Allora vogliamo anche andare a vedere quante persone sono portatrici dell'influenza stagionale pur non essendo malati? L'informazione terroristica sta creando molti danni indiretti che saranno molto peggiori di quelli del covid. Lei vuole continuare a stare dalla loro parte?
Tiziana sei mitica, tanto professionale e bellissima mediterranea. Tantissimi Complimenti. Abbraccioni.
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