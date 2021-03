In libri come Viva l'Italia! e Metti via quel cellulare, scritto a sei mani con i figli, si conferma la capacità dello scrittore di creare casi editoriali di successo. Ben cinque sono le sue pubblicazioni che hanno superato le 100 mila copie vendute, una cifra che per il mercato italiano è sicuramente di tutto rispetto. Ai successi commerciali si accompagnano da subito anche quelli di critica.

Oltre all'attività come giornalista gli viene riconosciuto un ruolo fondamentale nella saggistica e nella storiografia italiana . Le sue pubblicazioni, che hanno abbondantemente superato la ventina, esplorano temi identitari per il paese. Dagli esordi più critici, quali Outlet Italia (2007) e L'Italia de noantri del 2009, Cazzullo ritorna sui propri passi per evidenziare quali sono le potenzialità da valorizzare nel nostro Paese.

Quando nasce ad Alba, in provincia di Cuneo, il padre lavora in banca mentre la madre è socia di un'azienda che produce etichette vinicole. Guà quando è molto giovane, emerge in maniera chiara la passione di Aldo per il giornalismo, ma anche per la politica . Ecco che a solo 17 anni inizia a lavorare in un giornale progressista , Il Tanaro.

