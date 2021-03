Biografia

Fabrizio Curcio nasce il 24 novembre 1966 a Roma. Considerato dagli esperti una delle figure più abili nella gestione di situazioni emergenziali, ha alle spalle diverse esperienze, dapprima nei Vigili del Fuoco e poi a guida della Protezione Civile. Nel 2021 Fabrizio Curcio torna per la seconda volta a rivestire il ruolo di capo di questo dipartimento per volontà del presidente del Consiglio Mario Draghi: l'obiettivo per cui è stato scelto questo professionista italiano, è quello di dare un impulso più rapido ed efficiente alla campagna vaccinale, per contrastare la pandemia da Covid-19. Scopriamo di più sullo straordinario percorso professionale di Fabrizio Curcio, senza dimenticare qualche cenno riguardo la sua vita privata.

Fabrizio Curcio

Fabrizio Curcio: un ingegnere prestato al servizio pubblico

Si laurea in ingegneria presso l'Università La Sapienza. Dimostrando una passione per lo studio certamente non comune, sceglie di frequentare ben due master, di cui uno sulla Protezione Civile Europea, che consegue dopo un percorso di formazione tenuto in lingua inglese. Dall'orientamento dei suoi corsi di studio specialistici emerge chiaramente la volontà di mettersi al servizio della popolazione e delle istituzioni durante le situazioni di emergenza. Fabrizio Curcio ha modo di confrontarsi ben presto con alcune complessità notevoli in veste di funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: in questo suo primo incarico professionale entra a far parte della colonna mobile che gestisce il terremoto in Umbria e nella Marche del 1997.

Gli anni 2000

In occasione del Giubileo del 2000 e del vertice Russia-Nato del 2002, tenutosi a Pratica di Mare, Curcio si occupa del Coordinamento di tutte le squadre dei Vigili del Fuoco. Nel 2007 approda alla Protezione Civile, poiché fortemente voluto da Guido Bertolaso, che all'epoca occupa il posto di maggiore responsabilità del dipartimento. Fabrizio Curcio inizia a dirigere i lavori della segreteria ma ben presso si distingue per caratteristiche apprezzate da tutti i colleghi.

Ecco che dall'anno successivo viene posto a capo della sezione di gestione delle emergenze, come l'alluvione di Messina e quello della Liguria. Durante gli anni trascorsi alla protezione civile, Curcio si trova ad affrontare alcuni tra i più imponenti disastri verificatisi sul territorio italiano. Tra quelli che hanno avuto un forte impatto anche sull'opinione pubblica vi è il terremoto dell'Aquila del 2009, le cui ripercussioni si avvertono anche a tanti anni di distanza. Un'altra tragedia che lo vede coinvolto in prima persona per trovare soluzioni attuabili è quella del naufragio della Costa Concordia, avvenuto nel 2012 nei pressi dell'Isola del Giglio.

Fabrizio Curcio: l'addio e il ritorno alla Protezione Civile

Dopo essersi distinto nel proprio lavoro per la lucidità che convive con un approccio empatico, l'8 agosto 2017 Fabrizio Curcio rassegna le sue dimissioni per motivi personali. All'interno della lettera presentata a corredo, spiega che ritiene di non essere più in grado di svolgere un lavoro così importante come quello del Capo della Protezione Civile, che per sua natura è necessariamente assorbente e totalizzante.

Anche dopo le dimissioni dalla guida della Protezione Civile, Curcio continua a farsi carico di situazioni di natura emergenziale. In prima istanza diventa responsabile di un progetto di ricerca che si propone di arginare il problema dei roghi di rifiuti, una realtà presente soprattutto in zone come la Terra dei Fuochi. A partire dall'estate del 2019 diventa il Capo dipartimento di Casa Italia, progetto nato a seguito del terremoto del 2016, che ha coinvolto gran parte delle regioni centrali. L'obiettivo di Casa Italia è di studiare un progetto complessivo di messa in sicurezza delle aree più critiche dell'Italia, per prevenire i danni derivanti da altri disastri naturali.

Il 26 febbraio del 2021 viene nuovamente nominato Capo del Dipartimento della Protezione Civile dal neonato governo di Mario Draghi. Poiché gli incarichi affidati alle guide dei dipartimenti sono legate alle durate dei governi, il mandato di Angelo Borrelli, che l'aveva sostituito dopo le dimissioni, era naturalmente giunto alla sua scadenza. Draghi ha scelto perciò di ridare fiducia a un professionista che si è dimostrato valido nel corso della propria attività, con la speranza di dare un forte impulso alla campagna vaccinale. Per questa missione lavora di concerto con il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

Vita privata

Su questo ingegnere e stimato professionista non si conoscono molti dettagli. Come denotano anche alcune scelte di natura professionale, è facile intuire quanto Curcio voglia preservare la propria sfera intima, lontana da quella pubblica e il più possibile riparata da ogni fonte di ingerenza esterna.