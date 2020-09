Biografia

Giuseppe Cruciani nasce il 15 settembre del 1966 a Roma. Dopo essersi diplomato al liceo classico "Virgilio" ed essersi iscritto all'Università "La Sapienza" della Capitale, si laurea in scienze politiche realizzando una tesi su Sendero Luminoso. Dopodiché intraprende la carriera da giornalista, lavorando in un primo momento per Radio Radicale e successivamente collaborando con l'"Indipendente" e con "Il Tempo".

In seguito si occupa di politica estera per "Liberal" e per il "Foglio". Dopo avere lavorato per Euronews in qualità di produttore, nel 2000 viene assunto da Radio 24 per iniziativa di Giancarlo Loquenzi.

Giuseppe Cruciani negli anni 2000

Nel 2002 sale agli onori delle cronache rosa dopo essere stato paparazzato mentre bacia Francesca Valiani, moglie del cantante Jovanotti. Sul fronte professionale, nella radio di Confindustria realizza servizi dedicati alla politica estera per la trasmissione "Linea al mondo", prima di diventare il conduttore di "Linea 24".

Più tardi è alla guida di "9 in punto" e de "La sfida", fino a quando nel 2006 diviene il padrone di casa de "La zanzara". Due anni più tardi alla conduzione si aggiunge Luca Telese (sempre nel 2008, il programma riceve la Grolla d'Oro in qualità di migliore trasmissione radiofonica della sera). Nel 2010 arriva David Parenzo.

Luca Telese con Giuseppe Cruciani

Gli anni 2010

Nel frattempo, Giuseppe Cruciani inizia a collaborare con "Panorama", curando una rubrica sul settimanale. Pubblica il libro "Questo ponte s'ha da fare", edito da Rizzoli e incentrato sul progetto relativo al Ponte sullo Stretto di Messina.

Nel 2010 per Sperling & Kupfer Cruciani pubblica "Gli amici del terrorista. Chi protegge Cesare Battisti?", dedicato al caso del terrorista in fuga dall'Italia.

L'approdo in televisione

Dopo aver lavorato su La7 a "Complotti" e su Rete 4 ad "Apocalypse", il giornalista romano diventa opinionista per la trasmissione di calcio "Controcampo", sempre su Rete 4, e per "Controcampo Linea Notte", in onda su Italia 1.

Su Current Tv Giuseppe Cruciani presenta il programma "Il Tritacarne", per poi approdare su TgCom 24 con "La zanzara in tv".

Nell'ottobre del 2013 conduce in compagnia di David Parenzo il talk show politico "Radio Belva", in onda su Retequattro, che tuttavia viene sospeso dopo appena una puntata per colpa del turpiloquio messo in mostra dai due conduttori e dagli ospiti.

Autore del libro "Cattivissimi noi", edito da Aliberti e dedicato all'esperienza della "Zanzara", nel 2014 è accanto a Ilaria D'Amico per la trasmissione di politica "Tango". In questo periodo ha una relazione con Selvaggia Lucarelli.

Entra poi nel cast di opinionisti del programma sportivo "Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco", presentato su Italia 1 da Pierluigi Pardo.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 Cruciani viene scelto come uno dei giudici del talent show "RDS Academy", in onda su Sky Uno, destinato a trovare speaker radiofonici di talento (assieme a lui ci sono Anna Pettinelli e Matteo Maffucci). Nella primavera del 2017 si fa notare per alcune dichiarazioni apparentemente sorprendenti: spiega, infatti, di non amare lavarsi e di non essere un fan del sapone. Le sue parole vengono riprese da molte testate giornalistiche con clamore. E' possibile seguirlo sul suo account Twitter.