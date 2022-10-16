Selvaggia Lucarelli
Biografia • Strizzando l'occhio alla tv
Selvaggia Lucarelli nasce a Civitavecchia (Roma) il giorno 30 luglio 1974.
Laureata in giornalismo, attrice teatrale di commedie, ma anche autrice - spesso in coppia con il comico Max Giusti (a lungo suo compagno nella vita) - a partire dal 2002 è divenuta nota su Internet grazie al suo ironico blog che poi l'ha fatta conoscere anche al di fuori del web, con la collaborazione ad alcune testate della carta stampata come ad esempio "Il Tempo" e il periodico mensile "Max", edito da Rcs. La crescente visibilità ha portato a Selvaggi Lucarelli, alla quale madre natura non ha risparmiato una notevole figura estetica, nuovi impegni lavorativi principalmente in televisione.
In radio è stata conduttrice dei programmi "Dietro le quinte" (2004) e "Senti chi sparla" (2005), su Radio 2; insieme a Michele Mirabella ha condotto il programma televisivo "Cominciamo bene" (2004) su Rai Tre.
La sua prima apparizione televisiva risale al 1992 quando partecipa al talk show di Marta Flavi "Ti amo parliamone".
Dopo il 2002 la notorietà televisiva di Selvaggia Lucarelli aumenta grazie alle ospitate in varie trasmissioni nonché al ruolo di opinionista in fortunati (e seguitissimi) reality show quali "L'isola dei famosi" (nel 2003) e "La talpa" (nel 2005). Nel 2006 partecipa come concorrente ad un altro reality show, "La fattoria".
Nel 2004 scrive e pubblica il libro comico "Mantienimi - Aiutami a preservare la mia moralità" (edito da Mondadori), che raccoglie una selezione dei suoi pezzi ironici, divertenti e satirici pubblicati su internet e nelle rubriche editoriali da lei curate (tra le testate in cui appare la sua firma vi sono "Panorama", "Capital", "Gioia", "SportWeek").
Sposata (15 luglio 2004) poi separata (nel 2007) da Laerte Pappalardo, figlio del cantante Adriano Pappalardo, da lui ha avuto un figlio di nome Leon.
In teatro ha recitato in "Porci e bugiardi" di e con Antonio Giuliani (1998), "Pensaci Giacomino" di Luigi Pirandello (1998), "30 anni" di e con Max Giusti (1999), "Come un pesce fuor d'acqua" di e con Max Giusti e Selvaggia Lucarelli (1999), "Il grande sfracelo" di e con Selvaggia Lucarelli e Max Giusti (2000), "La strana coppia" di Neil Simon con Anna Mazzamauro e Maria Paiato (2001), "Se prima eravamo in due" di Gianluca Ansanelli (2007).
Nel marzo 2007 Selvaggia Lucarelli partecipa come giurata - assieme a Dario Cassini e Claudia Montanarini - al programma tv "L'Uomo Perfetto" condotto da Ellen Hidding sulla rete satellitare SKY Vivo; affianca Gianluca Ansanelli al Teatro De' Servi nello spettacolo "Se prima eravamo in due", dove Selvaggia interpreta il ruolo della bella Ester. Successivamente conduce (sempre su SKY Vivo) il dating game "Scelgo Te - Gay, etero o impegnato?".
Nel 2008 partecipa a "Pirati", programma televisivo di Rai Due. Inizia poi una collaborazione con il portale internet di Tiscali, dove si occupa di televisione. Per il quotidiano "Italia Oggi" cura la rubrica "La corsara".
Selvaggia Lucarelli negli anni 2010
Nell'ottobre 2009 Selvaggia Lucarelli conduce "Speciale Sex and the City", un programma su Sky Uno nel quale i luoghi più di tendenza di Milano. Dal 2012 conduce il programma "Celebrity Now - Satira Selvaggia" (ogni venerdì alle 19,45 su Sky Uno e su Cielo la domenica alle 13,30).
È anche una delle firme del quotidiano Libero, sul quale scrive di costume, politica, cronaca e televisione. Il 24 settembre 2012 debutta su radio m2o con "La fine del mondo". Sempre in radio, conduce insieme a Fabio De Vivo, il programma mattutino "Stanza Selvaggia".
Dal 2013 conduce con Davide Maggio la serata di premiazione dei TeleRatti, i Premi alla Peggiore Tv. In questo periodo il suo compagno è il giornalista e conduttore Giuseppe Cruciani.
La seconda metà degli anni 2010
Dal mese di febbraio 2015 Selvaggia Lucarelli partecipa alla terza edizione di "Notti sul ghiaccio" nelle vesti di giudice. Poche settimane più tardi inizia a scrivere per Il Fatto Quotidiano.
Dal 20 febbraio 2016 prende parte come giudice all'edizione N°11 del talent show di Rai 1, Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, affiancata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Il mese seguente è giurata al programma televisivo "Eccezionale veramente". All'inizio del 2018 annuncia di avere assunto l'incarico di direttore della parte web della rivista Rolling Stone, tuttavia tale incarico cessa prestissimo, tre mesi dopo.
Gli anni 2020
Dal 2020 collabora con la testata giornalistica online The Post Internazionale.
Dal mese di settembre dello stesso anno conduce il programma radiofonico Le mattine di Radio Capital.
Nel marzo 2021 esce il suo primo podcast sulle dipendenze affettive, Proprio a me. Sempre nel 2021 inizia a collaborare con il quotidiano Domani.
Nell'aprile 2023 è condannata in primo grado presso il tribunale civile di Fermo per avere diffamato la giornalista Sandra Amurri.
Dopo lo scandalo dei pandori che innesca la caduta mediatica di Chiara Ferragni e della successiva separazione dal marito Fedez, nel 2024 pubblica il libro "Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez".
Frasi di Selvaggia Lucarelli
Affogo le delusioni nello shopping compulsivo, poi nascondo le buste al mio fidanzato e se mi fa: "Ma questo vestito è nuovo?", non solo sostengo di possederlo già dall'anno scorso ma gli faccio pure il cazziatone perché non mi guarda abbastanza.
Non seguo diete, e spesso si vede: faccio su e giù con il mio peso forma, ma non m’importa più di tanto. Magari sbaglio, perché specialmente la televisione fa prendere almeno una taglia in più.
Ho un ottimo rapporto con le mie rotondità. Anzi, vi dò un trucco per interpretarle: quando in video o a teatro mi si vede più in carne, significa che sto attraversando un periodo di serenità emotiva nella vita privata e professionale; altrimenti vuol dire che sono in piena fase di stress.
Di fronte a un camice bianco non sono mai tesa: sono la paziente ideale, trasmetto serenità e fiducia.
Bevo pochissimo: posso stare più di ventiquattr’ore senza toccare acqua. Mi consolo pensando che nel deserto potrei resistere chissà quanto.
Tendo a riparare i danni che ho provocato comportandomi in modo scriteriato.
Nel mio armadio ci sono molte scarpe e molti scheletri confusamente accatastati gli uni sugli altri. Diciamo che se un mio amante si precipitasse in mutande nell’armadio per non farsi beccare da mio marito, come minimo verrebbe ritrovato trafitto al costato dal tacco 12 di un paio di stivali Jimmy Choo. Non ho idea del numero preciso ma sono una bulimica della scarpa, sono un’amante delle scarpe ultra femminili e di ispirazione un po’ fetish. E siccome ho un piede quasi orientale (ho appena un 36 ) , posso permettermi di osare forme e colori senza rischiare di ottenere il temutissimo effetto "pronta per lo sci nautico".
Sentirmi desiderata a 40 anni da ragazzetti circondati da ventenni strafighe è una gran goduria, inutile nasconderlo. [...] Basta leggere le intercettazioni tra le babysquillo (che certo, sono un caso estremo) per capire quanta distanza emotiva ci sia tra le ragazzine di oggi e il sesso. Solo che loro hanno fame di crescere, non di sesso vero e proprio. Le donne adulte invece cercano il piacere, se lo prendono, lo danno. Sono rassicuranti per l'età ma conturbanti per l'esperienza. I ragazzi giovani impazziscono. La donna che li sa ascoltare e far godere allo stesso tempo è l'unica cosa che non possono trovare su Youporn.
Nelle relazioni sono per la flessibilità ben oltre i parametri di Maastricht. E poi sono abituata bene, ho tante possibilità, se una cosa non va, sposto la mia curiosità altrove. [...] Ho avuto qualche flirt con persone famose, di cui spesso neanche si è saputo. Mai con gente potente o in ruoli chiave. Eppure ho avuto proposte che poche avrebbero rifiutato, ma ho un problema col potere, mi ammoscia. Mi fa sentire sul banco del pesce, comprata.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Selvaggia Lucarelli
Foto e immagini di Selvaggia Lucarelli
Video Selvaggia Lucarelli
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Selvaggia Lucarelli. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Selvaggia Lucarelli.
Sentirla parlare in tv è una tortura
Basta! Non ne posso più: vederla ma soprattutto sentirla parlare in tv e’ per me una tortura. Lei non è all’altezza di fare commenti, atteso che Ella non ho la cultura di poterlo fare! Abbia l’intelligenza (sic!) di comprenderlo e, di conseguenza, di farsi da parte. È penosa!
Solidale con te
Cara Selvaggia ieri sei stata una signora, come sempre, nel non mandare a quel paese quel narcisista di Morgan. È un soggetto sofferente che cerca di coinvolgere anche altri nelle sue delucrubazioni
Ma lei si guarda allo specchio ???
Condivido con Paola, maleducata, cafona, si definisce una giornalista opinionista e quant'altro si può inventare. Comunque con la discussione avuta con Carolin che l'ha (scusa l'espressione) totalmente sputtanata al 1000x1000 ho letto ieri una notizia che dovrebbe lasciare il programma, con la gioia di tutti. Non vedo l'ora di vederla sparire. Spero solo di non ritrovarla un qualche altra trasmissione, Oltretutto con le guance piene di botulino, la pettunatura che sembra avere un topo in testa. Come direbbe. il mitico Emilio Fede "che figura di merda"... auguri Luccarelli si dedichi allo sport che è meglio...
Mandatela a casa
Indisponente, boriosa, antipatica, egocentrica, autoritaria senza avere assolutamente nessun motivo per esserlo. Non è nessuno e mi domando come possa lavorare un personaggio del genere in particolare modo con Milly Carlucci, che ho sempre considerato una professionista preparata e una signora a modo.
Spero prima possibile che la lascino dove l’hanno trovata.
Ma lei si guarda allo specchio... se prima era una cozza.. adesso è una ranocchia scapigliata... ma si rende conto che fa pena.. e si permette di criticare gli altri... ma prenda il primo treno e con la Carlucci andate a casa... per essere gentile...
Ti consiglio, per il futuro, di essere meno schierata con il pensiero unico e più rispettosa delle idee altrui. Tra 2 anni tutti avranno capito i veri giornalisti chi sono, voi dovrete andare a vendere lupini, sempre che i clienti abbiano fiducia in voi.
Formidabile
Quest'anno sei ancora più bella e mi piaci perchè hai coraggio e dici sempre cose giuste. Ti chiedo però abbiate compassione del pubblico che vi segue da sempre, mandate via quella Mussolini che distrugge lo spettacolo meraviglioso
Sono d'accordo con Manuel sulla critica della sig. ra Selvaggia, che non è una giornalista, nè una valida componente della giuria di ballando, ma solo una inaccettabile criticona che spesso usa termini inadeguati nei confronti dei ballerini. Certo nessuno dei partecipanti alla giuria raggiunge un limite accettabile, ma la sig. ra Selvaggia batte tutti sul lato degli interventi altamente criticabili. Ultimo accenno alle sconosciute indennità immeritate da tutti, compresa la Milly che dovrebbe ritirarsi. Amen avv Pietro
Covid - essere vaccinati
Complimenti alla richiesta fatta a Milly "... spero tutti vaccinati.. ". Una padrona di casa non risponde " non lo so ". Penso che la tua domanda si giustissima perché partecipanti a Ballando devono ESSERE vaccinati, in conformità alle disposizioni di legge, altrimenti i no grenn pass, che rischiano il posto di lavoro cosa devono dire? Grazie
P. s. sono vaccinato ed a favore del vaccino
Cara Selvaggia
Sei grande
Tutte le donne dovrebbero assomigliarti
Io ora vivo un periodo di grande dolore
Vorrei parlartene e sentire un tuo parere posso farlo? Grazie
Caro Harry il diavolo fa le pentole ma non i coperchi ! ! Sei tornato per il nonno e speriamo che anche la tua mente ritorni a quello che hai lasciato !!!
Ma non c è nessuno che sistemi il look di Loredana Bertè ??? Può vestire rock anche con un pantalone nero di pelle, chiodo t shirt con scritte ecc invece della solita gonnellina corta e i tronchetti ! ! Avrà anche le gambe belle ma chissenefrega ! E i capelli? Ok il blu x distinguersi ma una tagliata o magari ondulati ? ? In più l età avanza Sulla voce niente da dire ma diamole una sistemata adatta all età Sempre comunque rock 🎸
Cervello in fuga verso Hong Kong
Ci sono "Cervelli in fuga"dall'Italia verso il mondo intero. Ma uno veramente "Grosso" è scappato verso Hong Kong e dà segnali di sè. (Purtroppo!). Dai deboli, sporadici e insignificanti suddetti segnali "captati", vari neuroscienziati sono dell'idea che sia affetto da "I. D. A" (Immane Deficienza Acquisita") e per questo "Disturbo", ad oggi, non ci sono Cure se non quelle "Palliative"!
La signora Lucarelli, esercita quello che lei crede sia il mestiere di giornalista, con la penna mossa da un cervello obnubilato dal fanatismo politico, difetto diffuso nel suo personale ambiente di lavoro, purtroppo non si rende conto che la cosa ha ormai raggiunto livelli parossistici e ridicoli. Il commentatore di prima parla di bellezza, ma per carità !
Solidarietà alla meloni
Bellissima lucarelli. ho letto che lei non è d'accordo che questa specie di professore si debba scusare con la meloni, poi quelle come lei sono le prime a fare scenate quando si tocca il pianeta femminile. quel professore è anche lei, dovreste essere espulsii da ogni università e da qualsiasi programma televisivo.
lei è entrata in televisione a fare la commentatrice, mostrando le sue doti fisiche e non di sicuro mentali. la sua missione nella vita era ben altro, come diceva il grande gasman in un film.
un saluto.
rosario
Penosa
Mi chiedo come sia possibile che quando apro un sito su personaggi famosi e anche meno ci sia sempre un commento negativo da parte sua. Per ultimo la diatriba con Sofia Goggia che con le altre due colleghe è il vanto della nostra squadra di sci. Ma lei a parte Ballando con le stelle che proprio non so cosa ci sta a fare, probabilmente visto che anche la Carlucci sarebbe ora che si ritirasse, i commenti sulla gara sono alquanto negativi. Insomma dove c'è lei ci sono grane, diatribe e maleducazione da parte sua. Ma si specchia al mattina con quelle guance gonfie di botulino che è orrendo solo da vedere. Lo faccia ogni tanto e si guardi le puntate dei programmi, magari ci aggiungiamo pure quella stacanovista della Durso. Cara fortunatamente qualcuno che non gliele manda a dire c'è, oltre ai commenti che leggo qua. Lei non è una giornalista, non è esperta in danza, l'unica cosa che sa fare è sollevare grane. Mi stia bene... tanto io quei programmi non li guardo.
Criticona
Non comprendo il livore verso la Meloni, io credo che esternizzi un suo engram negativo, per favore porti rispetto.
Egr. Sig. ra Lucarelli,
che effetto le hanno fatto le strepitose e continue vittorie della brava ed umile (di certo più di lei) SOFIA GOGGIA ? !
Spero le insegnino almeno la differenza tra inutili e faziose chiacchiere e fatti concreti frutto di vere capacità.
Impari Selvaggia, impari !
cordialità
Cara Gentile Mary, come l'Alighier grifagno di d'annunziana memoria sono libero di dire, senza cadere nelle spire dell'ipocrita sentire
Pensando alla fanciulla da Genovese stuprata, non può certo dirsi che se la sia proprio cercata. -- Ma, come ha detto Feltri, non vero giornalista, essa, nel suo agire, ha perduto la vista -- Agendo inebetita per la droga ingerita, essa, sotto al mostro, quasi perdeva la vita -- E l'osservazione che affatto non stona è che la polizia è rimasta ben prona -- Invece di accorrere per la droga e la musica nel vento non ha creduto di operare alcuno suo intervento. Adieu. avv. Pietro
Finalmente la Lega con la sua intemperanza ha fatto improvvisamente una giusta interpellanza, difendendo, contro Marx e i democratici padrini, i piccoli proprietari
danneggiati dagli inquilini -- Andando incontro al tempo del panettone speriamo che si ravveda il grande Conte Giuseppone -- che non continui a camminare chino,
per non diventare un piccolo Conte Giuseppino -- che, tra i numerosi suoi impervi atti, non abbia a rinviare ancora gli sfratti -- Adieu avv. Pietro
Io guardo poco la TV tanto meno Ballando... ho letto la notizia sulla ragazza della pubblicità... e la pubblicità l'ho anche vista... ma lei che si definisce attrice conduttrice... giudice di Ballando... ma quando la smetterà di gettare m... da in feccia alle persone... si è mai guardata allo specchio... già solo la foto qua è orrenda... due guance gonfie di botulino... cmq la pubblicità non ha nulla di scandaloso e la sig. ra Guaccero non aveva nessun motivo per scusarsi... chi si deve scusare per la sua maleducazione e cafoneria è lei che cerca ogni spunto per farsi notare... ma oramai ha passato il limite di età... auguri sig. ra Luccarelli...
Mi rivolgo con piacere al Gentile Avv. Pietro, le Sue sono veramente rime e non quelle che ci ha propinato quel poveretto di Razzi, mi domando come fa la Rai a presentarci un simile personaggio e inoltre pagarlo. Perchè non si propone alla Carlucci per la prossima edizione? le sue rime sono sicura che sarebbero divertenti e anche molto più intelligenti
Sono sempre cose amare quando si deve sopportare - sono amare le persone che non capiscono un bel... drone - non sono mai tempi persi quando scarrozzo con i versi - la poesia la più profonda naviga sulla cresta dell'onda - i miei versi hanno le rime e contestano le pantomime - fanno sempre bella vista provenendo da un professionista - sono amare le parole batton dove il dente duole - piacevole è la serata che finisce in gran frittata - Adieu Avv. Pietro
Ti riporto tutta la mia indignazione già espressa ma mai considerata alla ministra:
Gentile ministra,
premetto che la scrivente proviene da generazioni di insegnanti e CREDE fortemente nel potere didattico e formativo della scuola, tuttavia sono infiniti i dubbi che mi pongo sul sistema scolastico degli ultimi decenni in cui, la scuola assistenzialista (per capirci: a chi lascio i bambini oggi? A si, alla maestra! !) ha soppiantato quella formativa di gran lunga.
Mi dirà: i tempi cambiano, le esigenze sono diverse, i bisogni sociali sono mutati!!!
Ma si, certamente!
Tuttavia la scuola non è più il posto di formazione culturale ed educativa dell'epoca, ed abbiamo molto da parlare di alternanza lavoro a fini occupazionali se resta un contenitore più vuoto del reddito di cittadinanza.
Ed allora, carissimo ministro, i cui sforzi sono sotto gli occhi di tutti e sono encomiabili, sebbene si scontrino con un mostro più veloce e subdolo che si chiama PANDEMIA, le chiedo:
perché questa fretta di rimettere i nostri ragazzi - forse arrivo a capire i bambini-in classe?
Certo, la DAD non è la stessa cosa mi dirà... Ma facciamo le dovute differenze!!!
Mio figlio frequenta il secondo superiore, tra tre anni sarà NORMALE che lui frequenti dei corsi on line anche di preparazione universitaria (è previsto per legge! !).
I nostri figli smanettano da sempre sui pc meglio di noi adulti... Certamente meglio di me!!!
La loro socialità viene comunque vissuta sebbene con un filtro che, beati loro, hanno la possibilità e la capacità di vivere da remoto.
Allora, se tutto ciò è vero, come è vero, mi chiedo: perché incaponirsi in un momento del genere a volerlo fare FREQUENTARE(soprattutto i più grandi) in presenza?
Sa quanto sia impossibile dire ad un quindicenne: tu oggi non esci perché c'è il covid ma esci per andare a scuola???
IMPOSSIBILE!!!
Sa che cosa lasciano a casa questi ragazzi a partire dai nonni (che tra l'altro aiutano milioni di famiglie in tutto e per tutto, sino ad arrivare a genitori fragili malati semmai malati di cancro) ?
Che facciamo esponiamo tutti in nome della lotta alla benedetta DAD per ragazzi ultra quindicenni?
Allora caro ministero, se pure la socialità di questi eccellenti ragazzi dovesse essere compromessa (e, badi bene che non lo credo vista la temporaneità) ce ne faremo una ragione... C'è una PANDEMIA!!!
Se pure questi ragazzi dovessero apprendere un po'di meno con la DAD (ricordo a me stessa che nelle scuole di oggi per essere bocciato- e parliamo di " presenza" devi assomigliare più all'ovino tanto caro a Sgarbi che ad uno studente di soli venti anni fa), per un altro po' di tempo, ce ne faremo una ragione... C'è una PANDEMIA!!!
E poi invece, perché no, può essere vista come una importante esperienza che servirà quando nella vita (a brevissimo per i più grandi) dovranno confrontarsi con concorsi sempre più on line e ricchi di regole che, la DAD si, questa volta, sta loro insegnando.
Allora, caro ministro, ringraziandoLa per gli immani sforzi fatti, ci lasci tranquilli sino a che c'è la PANDEMIA perché dopo la legittima preoccupazione dei "banchi a rotelle" questi ragazzi tornano a casa e si misurano in contesti non sempre da mulino bianco in cui un passo falso può significare: morte!!!
Ci lasci tranquilli di spiegare che la situazione è così grave che non si va neanche a scuola... Figuriamoci il resto!!!
Ci aiuti a fare i genitori e vedrà che quando la PANDEMIA finirà avremo dei ragazzi ancora più responsabili e certi che uscire per andare a scuola sia solo una cosa "positiva"nel senso migliore del termine.
Grazie
Sarà un ottima professionista, ma quando parla mi vedo allo specchio e capisco perchè non sono molto amata. da chi mi circonda, ho una fortuna: non amo stare in mezzo alle persona così mi salvo., non devo essere sopportata, ma soprattutto non devo sopportare.
Rime per ballando con le stelle -- più che stare con le stelle siam caduti nelle stalle ! - E' finita ! meno male è il regalo di Natale - son finiti anche i tranelli di Selvaggia Lucarelli - su di lei il buon Matano ha sollevato un gran baccano - essa è molto incapiente perchè non ha valore nella mente - - per aumentare i nostri crucci è intervenuta la Carlucci - e canino e zazzeroni hanno rotto li... bidoni - il buon Ippoliti nel mazzo è sembrato... un paparazzo - la presidente oilì oilà ha ballato per metà - con le rime del caro Razzi ci siam resi tutti pazzi - gli interventi di Mariotto ci hanno dato un gran biscotto - Paolo Belli con il suo nome ha di bello il suo cognome - la speranza nella vita è che sia proprio finita - confidiam che i direttori alla fin la faccian fuori - è finita la cantata in una bella gran frittata ! Avv. Pietro
Ma chi è Selvaggia Luccarelli... opinionista... giudice a Ballando con le stelle (incompetente e maleducata). .. giornalista (non ho mai visto nulla di lei). .. non so cosa dire ma cosa ci fa in TV.. oltretutto con quella faccia gonfiata dal botulino... io trovo orribile la Durso... ma lei cara Luccarelli non vale un c... o... Anche la Carlucci fa pena... urla gesticola insomma a parte i ballerini che hanno fatto spettacolo... il resto fa pena... se ci sarà una prossima decisione e spero di no... potrebbero chiamarla... Ballando non è la Carlucci... come è caduta in basso la Rai1...
Buongiorno Selvaggia, il mio messaggio precedente era riferito al suo articolo sul Fatto Quotidiano. Chissà che con il suo aiuto verrà alla luce un mondo di soprusi, ricatti, impreparazioni, protocolli sbagliati, mancanze di professionalità. In questo mondo mancano del tutto le cosidette "tecniche di avvicinamento ". Si fanno colloqui crociati superficiali sbagliando poi in pieno le diagnosi Un mondo da rifare .: troppi bambini, genitori, nonni soffrono in maniera lancinante senza poter muovere un dito. Le scriverò, forse, ancora per parlarle del mio caso. Grazie.
Gentilissimo Avv. Pietro, almeno in una cosa sono d'accordissimo con Lei, spero proprio anch'io che vinca la Mussolini perchè ha imparato veramente a ballare, ha grinta e tanto coraggio, non si risparmia proprio per niente, ma sono sicura che resteremo delusi e vincerà la Isoardi che sinceramente non capisco cosa sia rimasta a fare, non poteva ritirarsi dopo l'incidente? invece è rimasta per impietosire chi vota, veramente patetica. Sinceramente io credo proprio poco in quelle votazioni. Spero di sbagliarmi, staremo a vedere...
Rispondo alla cortese Mary: purtroppo mia moglie guarda ballando con le stelle e sono costretto anch'io a cibarmi di tale porcheria ! Certamente preferirei vedere le trasmissioni veramente culturali e di arte se ce ne fossero, invece di altre trasmissioni ugualmente indecenti. Penso che qualsiasi persona di media cultura e sincera
non potrebbe non essere d'accordo con me nel giudizio su Milly, su Selvaggia e compagnia cantando. Speriamo che sabato, anche se forse da sola, vinca Alessandra.
Adieu. avv. Pietro
Ciao, Selvaggia. Ti do del tu, ma non per questo le mie parole devono o vogliono apparire prive di rispetto. Scrivo dalla Calabria. Sono disorientato: sono un libero professionista che arranca, non solo in questo ultimo periodo segnato dal covid e da tutto ciò che ne deriva. Arranco da sempre: ho maturato ormati nel corso degli anni (ed io ne ho già 54!) che alle mie latitudini è inutile voler cercare di affrancarsi. La liberalizzazione dell'accesso all'università non ha nulla a che vedere con qualcosa di sostanziale, è solo facciata, apparenza. Sì, perchè anche arrivare all'agognato "pezzo di carta", per quanto impegno si sia messo nello studio, non è assolutamente garanzia di salto sociale; e non già perchè si vorrebbe che ci fosse un automatismo, ma nei fatti si è smentiti ogni giorno. Non c'è concorso, opportunità, settore che non sia lottizzato, alla mercè degli amici degli amici degli amici. Provo vergogna, per questa mia terra, aspra, bella, con un che di selvaggio ma non rozzo, eppure così avara con i propri figli. Da ultimo, gli arresti eccellenti (che termine orribile hanno coniato!) alla Regione Calabria. E' uno schiaffo per tutti quegli uomini e quelle donne che hanno sacrificato il loro pane e le loro schiene affincheè i propri figli arrivassero a risultati elevati e soddisfacenti. Per poter emergere bisogna andar via: ma alla mia età, e con figli piccoli, che fare, come attuare ciò? E la vergogna ed il disonore crescono: cosa lascerò in eredità alle mie figli? Prego ogni santo giorno che possano andare via e ripeto loro, ogni volta che ne ho l'occasione, che non devono tornare nemmeno quando diranno loro che il loro genitore ha chiuso gli occhi per sempre. Non devono! Altrimenti le maledirò da dovunque mi troverò. Devono abbandonare questo calvario e provare a realizzarsi altrove, in contesti più evoluti e civili. Non ce la facciamo più!!!
Mi piacerebbe solo chiedere a questo avvocato Pietro perchè guarda ballando con le stelle, e non programmi culturali?
Cara Selvaggia, sono dentro il mondo dei minori dall'età di 18 anni, (ora ne ho 74) sia per professione sia per situazione mia familiare. Conosco abbastanza il mondo dei servizi sociali, fin dagli anni 68. Ho visto assistenti sociali appasionate, cariche di virtù professionale (non tante però) ho visto tante assistenti sociali disumane, atte a sbarazzarsi velocemente di bambini chiamando carabinieri che si presentavano la mattina presto nelle famiglie, prendevano i bambini e li portavano via. Di questo abbiamo visto tanto anche in tv. Io stessa nella mia famiglia ho dovuto vivere e ancora vivo una situazione allucinante e dolorosissima verso la quale ho. le mani legate perchè sono "sotto ricatto " E'così. E io vivo in provincia di F. C. che non è certo all'avanguardia in questo settore, anche se invece tutti credono il contrario.. Le parlo da zia, nel mio caso. Bene, sono riuscita a parlare con l'assessore ai servizi sociali di Forlì solo dopo che è cambiata l'amministrazione comunale da PD. a Lega. E io non sono leghista.
Cara Selvaggia, anche questa edizione di "BALLANDO" sta giungendo al termine, sempre più scadente ormai è come uno spettacolino da parrocchia, patetico, votazioni fasulle perchè fin dall'inizio si sa già chi sarà il vincitore (questa volta toccherà alla Isuardi) poverina si è fatta male e non poteva ritirarsi e tornare il prossimo anno? patetica anche lei. La giuria a cosa serve? prendono in giro anche Voi. La Carlucci poi questa volta ha scelto male anche i concorrenti, e gli opinionisti cosa ne sanno di ballo una criminologa, un conduttore che regala i tesoretti a vanvera e quel poveretto che fa le rime (se penso che faceva politica un tempo mi vengono i brividi) penso che non lo vorrebbero nemmeno in uno spettacolino da parrocchia. Ma dov'è la GRANDE RAI?
Il comportamento della selvaggia con ninetto davoli e paolo conticini è stato inverosimile, da rigettare, ma degno del personaggio. Per mero dispetto ha dato O a ninetto e si è rifugiata sotto al tavolo alla presenza della moglie di conticini ! ! Una persona del genere, senz'arte nè parte, dovrebbe non essere più invitata a far parte della giuria di ballando con le stelle, del resto composta da altri non degni. La miss è strafottente e tignosa e si erge a grande critica degli altri, migliori di lei.
Vorrei proprio sapere quanto "becca", con gli altri, dei soldi nostri ! ! Amen avv Pietro
Per me una persona insolente, dispettosa e tignosa.
Fa tenerezza nel suo spirito di contraddizione che le consente di stare in televisione, non fa altro che attirare l'attenzione con le sue inutili provocazioni.
Egr. signora, accusare il dr. Bassetti di dire minchiate, certifica ancora una volta la pochezza di certo (...) "giornalismo", condito di arroganza, presunzione, faziosità. Ha presente quella storiella in cui il bue dà del cornuto all'asino ? Mi auguro che il medico non lasci cadere questo vile insulto, solo al fine di insegnarle quanto meno il rispetto per gli altri e per le loro opinioni.
giovanni
..., e poi ci stupiamo quando un ragazzino prende a calci un gattino, lo ammazza e ride!
https: //www. lipsiadesign. com/it/prodotto/126562-t-shirt-calcio- al-gatto-maglietta-divertente- tsrtmncl-gatto-t-shirt-calcio
Non posso che confermare, dall'altezza dei miei 86 anni, passati tra le pagine della "Divina", dei grandi poeti (soprattutto Carducci, Gozzano e d'Annunzio) oltre a tutti i
grandi romaneschi (Belli, Trilussa e Cesare Pascarella), nonchè di Kafka, Curzio Malaparte, Miguel de Unamuno, e tanti altr, i e, infine, sulle maestose ed incalcolabili opere d'arte di tutti i tipi, il mio giudizio sulla sig. ra Selvaggia, che tutto può essere tranne che raffinata e colta. Ribadisco anche che il programma ballando con le stelle, lungi dal divertirmi, mi fa solo arrabbiare per la chiara e sicura impreparazione ed incompetenza di tutti. Molto spesso, inoltre, non capisco i commenti ed i messaggi delle altre persone che si assumono colte e danno continui giudizi infondati ed avventati. Amen ! avv. Pietro
Faccio parte di quella "massa "di Italiani che guarda Ballando con le stelle. Ribadisco che la Signora Lucarelli è una bella donna molto raffinata ed anche molto brava. Di arte, di cultura e letteratura in televisione ne vediamo spesso io quasi ottantenne e plurilaureata non faccio parte di una massa di ignoranti, ho vissuto tanto di arte cultura letteratura ecc... ma ringrazio la Rai perchè almeno il sabato sera mi da un pò di divertimento e leggerezza, cosa di cui specialmente in questo periodo abbiamo bisogno. Devo però fare una considerazione: ma un avvocato che si appella tanto a cultura arte ecc, come mai si prende la briga di andarsi a leggere i commenti scritti dalla massa?
Secondo me ormai la massa degli italiani è ferragnana. Non posso accettare che la sig. ra Selvaggia sia qualificata bellissima e, soprattutto, raffinata ! La equiparo a tutti gli altri personaggi della giuria e presenti nella trasmissione, compresa la sig. ra Milly, che non hanno alcun valore nè di sereno giudizio sul ballo nè culturale.
Non riesco a capire come la massa dei ballerini possa sopportare i giudizi del tutto infondati espressi sulla loro attività e mi viene quasi da piangere che possano esistere tali trasmissioni con tutte le spese a nostro carico, invece di trasmissioni veramente culturali sull'arte e sulla letteratura italiana ! Amen. avv. Pietro
Cara Selvaggia, seguo Ballando da sempre e mi è sempre piaciuto tantissimo, ma ora sta veramente scadendo, tu sei l'unica credibile e coerente sempre nella giuria, gli altri non lo sono compresa la presidente, inoltre tutte queste liti penose, quel Mariotto che dovrebbe essere sostituito perchè è veramente patetico. Inoltre in questa edizione la Carlucci ha scelto male i concorrenti (a parte qualcuno), la coppia Di Vaira e Costantino fanno pietà. L'idea di questo tesoretto lasciato a Matano che non capisce nulla, non va bene assolutamente. Vorrei anche capire perchè la Carlucci urla sempre come fosse posseduta. A te comunque i miei complimenti e contrariamente a quel che ha scritto qualcuno invidioso e incompetente, tu sei bellissima e raffinata.
Gentilissima Selvaggia Luccarelli le consiglio di cambiate foto... lei al naturale gia non ispira nulla ma nella foto è proprio orrenda, come lo sono i suoi commenti a Ballando... lei non sa ballare... non sa parlare... spara solo critiche... è antipatica ed a volte odiosa... non so che ci sta a fare li... ma da un programma gestito da Milli Carlucci cosa si puo aspettare... sono 15 anni credo... sempre uguale... bellissimo il ballo... il resto fa pena.. di peggio cè solo la Durso... daltronde nonostante le restrizioni ha voluto a tuti i costi fare il programma lostesso... per tutte due... state a casa che è meglio... e per favore cambi foto che si vede troppo il botulino delle sue guance... Luccarelli penosa... Ballando sempre uguale... e vi pagano pure con i nostri soldi... almeno la Durso non la paghiamo noi... by from Manuel
Il Covid? A Piacenza e provincia un utile strumento per arricchire gli ambulatori privati
La settimana scorsa ho avuto l’influenza. I sintomi: male alle ossa, mal di gola, nausea, niente febbre se si eccettuano un paio di linee. Ho chiesto al mio medico di famiglia se mi prescriveva il tampone; la risposta è stata: “Signora non glielo fanno, anche se glielo prescrivo, la rimandano indietro perché lei non ha i sintomi, lo fanno solo dopo 3 giorni consecutivi di febbre alta con tosse persistente”.
Ero allibita. Com’è possibile?
Lo Stato mi chiede di essere responsabile, di usare i dispositivi di sicurezza, mi invita a limitare la mia vita al solo lavoro, a spostarmi possibilmente solo per comprovati motivi, mi consiglia di evitare cinema, palestra, piscina, teatro, uscite con gli amici, addirittura, è così preoccupato per me, da raccomandarmi di invitare a casa mia solo 4 persone (che con me e mio marito facciamo 6), costringendomi a fare una specie di hit parade degli affetti… e poi quando io gli chiedo di fare un tampone, il mio Paese me lo rifiuta perché non sto male abbastanza!
E’ civile un Paese che rifiuta ai propri cittadini il diritto alla prevenzione e alla cura?
E ancora può definirsi questo paese, democratico e libero?
Sono arrabbiata e anche disgustata!
Sono andata in un laboratorio privato, ho fatto il tampone pagando 100 euro + 2 di bollo, ho ottenuto il risultato fortunatamente negativo, e solo a quel punto sono uscita di casa per andare al lavoro, per fare spesa, per andare da mia madre che ha 76 anni e sto cercando di proteggere. Non me la sentivo di tornare alla mia vita quotidiana, anche se fortemente castigata, senza sapere se ero contagiosa, perché per me la vita, non solo la mia e quella dei miei cari, HA UN VALORE.
Questa lettera non vuole essere una polemica nei confronti degli ambulatori privati, anzi ben vengano in questo momento, questa lettera è una richiesta di aiuto, indirizzata alla mia città, alla mia provincia, alla mia regione e al mio Paese, ho bisogno (e non solo io) di una risposta a questo quesito: “come dobbiamo fare per proteggere la nostra vita? ” Oggi io ho il denaro per farmi un tampone privatamente, potrei in futuro non avere più questa possibilità. Quello che è certo è che molti cittadini non possono permettersi di farsi il tampone perché 100 euro da spendere non ce li hanno.
Termino con un altro quesito:
Sulla mia busta paga c’è un riquadro avvalorato tutti i mesi con l’importo che verso al Servizio Sanitario Nazionale, dove finiscono quei soldi?
Sono indignata e delusa, in marzo ho perso delle persone care, ho visto il dolore e la morte, oggi, a 7 mesi di distanza il mio Paese mi rifiuta un tampone, strumento indispensabile per proteggere tutte le persone che mi circondano.
Carissima Selvaggia, sono Grazia Desario di Barletta prima admin del gruppo l'Arcipelago con Davide Carlucci sindaco di Acquviva delle Fonti, entrambi iscritti al partito Italia in comune. Ho letto il suo articolo su TPI e le faccio i miei complimenti per aver iniziato a mettere alla luce quanto accaduto in un istante, la scomparsa di un gruppo fb di 200 mila utenti. Molte cose non sono state dette e sarebbe utile vengano date tutte le informazioni a chi ci segue con interesse e a chi tenta di metterci alla gogna senza avere contezza di quali siano state le incomprensioni con Mattia. Io le lascio il mio contatto telefonico e sono a sua disposizione in caso voglia approfondire la conoscenza delle sardine.
Sono certa che avremo modo di farci una bella chiacchierata.
Cordiali saluti e a presto
Grazia Desario
389 -------
Mi sorge spontanea una domanda Gf vip Perché Guenda Goria che è laureata in filosofia, sa quattro lingue, ha fatto danza classica e pure il tip tap sportiva in almeno quattro discipline, ottima musicista va al grande fratello ??? E le vengono pure le crisi di panico! ! Piange angosciata per le tresche della casa !!! 😱😱😱😱 Ma chi glielo fa fare ???
La signora lucarelli non può permettersi di chiamare vaiassa la signora mussolini. Siccome lo ha fatto io voglio farle sapere che lei è una donna degna di disprezzo che non dovrebbe stare in rai.
Quando leggo alcuni commenti mi sembra di essere matto per quanto essi sono infondati. Non ho mai approvato o sentito compiutamente il programma ballando con le stelle, in quanto ho sempre ritenuto che tutti i componenti della giuria, assistiti dall'esile Milly, siano del tutto incompetenti e chiaramente siano portati ad esaltare chi
non vale niente nel ballo e ad annullare il valore di chi, al contrario, lo dimostra. In questo ambito non approvo il comportamento della Sig. ra Selvaggia (il nome è tutto
un programma) specialmente nei confronti dell'indifesa Mussolini, sincera e critica, e addirittura piacente per la sua età, ma non popolana o volgare. Potremmo una volta tanto essere autocritici e non colpire indiscriminatamente chiunque si presenti ? salutoni Pietro
Sei molto bella e raffinata e mi piaci tantissimo ogni sabato sera perchè i commenti che esprimi sono sempre esatti a quelli che farei io sono tantissimo d'accordo con te per la mussolini, è brutta (anche se tu gentilmente le hai detto che è una bella donna) con quella bocca a canotto, è volgare a guardarla, quando parla e quando balla, spero sempre che venga eliminata. Complimenti comunque a te
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Max Giusti Michele Mirabella Mondadori Luigi Pirandello La Strana Coppia Giuseppe Cruciani Carolyn Smith Ivan Zazzaroni Fabio Canino Guillermo Mariotto Ballando con le stelle 2020 Ballando con le stelle 2021 Ballando con le stelle 2022 Conduttrici TV TV
E’ troppi! !