Biografia • Strizzando l'occhio alla tv

Selvaggia Lucarelli nasce a Civitavecchia (Roma) il giorno 30 luglio 1974.

Laureata in giornalismo, attrice teatrale di commedie, ma anche autrice - spesso in coppia con il comico Max Giusti (a lungo suo compagno nella vita) - a partire dal 2002 è divenuta nota su Internet grazie al suo ironico blog che poi l'ha fatta conoscere anche al di fuori del web, con la collaborazione ad alcune testate della carta stampata come ad esempio "Il Tempo" e il periodico mensile "Max", edito da Rcs. La crescente visibilità ha portato a Selvaggi Lucarelli, alla quale madre natura non ha risparmiato una notevole figura estetica, nuovi impegni lavorativi principalmente in televisione.

In radio è stata conduttrice dei programmi "Dietro le quinte" (2004) e "Senti chi sparla" (2005), su Radio 2; insieme a Michele Mirabella ha condotto il programma televisivo "Cominciamo bene" (2004) su Rai Tre.

La sua prima apparizione televisiva risale al 1992 quando partecipa al talk show di Marta Flavi "Ti amo parliamone".

Dopo il 2002 la notorietà televisiva di Selvaggia Lucarelli aumenta grazie alle ospitate in varie trasmissioni nonché al ruolo di opinionista in fortunati (e seguitissimi) reality show quali "L'isola dei famosi" (nel 2003) e "La talpa" (nel 2005). Nel 2006 partecipa come concorrente ad un altro reality show, "La fattoria".

Nel 2004 scrive e pubblica il libro comico "Mantienimi - Aiutami a preservare la mia moralità" (edito da Mondadori), che raccoglie una selezione dei suoi pezzi ironici, divertenti e satirici pubblicati su internet e nelle rubriche editoriali da lei curate (tra le testate in cui appare la sua firma vi sono "Panorama", "Capital", "Gioia", "SportWeek").

Sposata (15 luglio 2004) poi separata (nel 2007) da Laerte Pappalardo, figlio del cantante Adriano Pappalardo, da lui ha avuto un figlio di nome Leon.

In teatro ha recitato in "Porci e bugiardi" di e con Antonio Giuliani (1998), "Pensaci Giacomino" di Luigi Pirandello (1998), "30 anni" di e con Max Giusti (1999), "Come un pesce fuor d'acqua" di e con Max Giusti e Selvaggia Lucarelli (1999), "Il grande sfracelo" di e con Selvaggia Lucarelli e Max Giusti (2000), "La strana coppia" di Neil Simon con Anna Mazzamauro e Maria Paiato (2001), "Se prima eravamo in due" di Gianluca Ansanelli (2007).

Nel marzo 2007 Selvaggia Lucarelli partecipa come giurata - assieme a Dario Cassini e Claudia Montanarini - al programma tv "L'Uomo Perfetto" condotto da Ellen Hidding sulla rete satellitare SKY Vivo; affianca Gianluca Ansanelli al Teatro De' Servi nello spettacolo "Se prima eravamo in due", dove Selvaggia interpreta il ruolo della bella Ester. Successivamente conduce (sempre su SKY Vivo) il dating game "Scelgo Te - Gay, etero o impegnato?".

Nel 2008 partecipa a "Pirati", programma televisivo di Rai Due. Inizia poi una collaborazione con il portale internet di Tiscali, dove si occupa di televisione. Per il quotidiano "Italia Oggi" cura la rubrica "La corsara".

Selvaggia Lucarelli negli anni 2010

Nell'ottobre 2009 Selvaggia Lucarelli conduce "Speciale Sex and the City", un programma su Sky Uno nel quale i luoghi più di tendenza di Milano. Dal 2012 conduce il programma "Celebrity Now - Satira Selvaggia" (ogni venerdì alle 19,45 su Sky Uno e su Cielo la domenica alle 13,30).

È anche una delle firme del quotidiano Libero, sul quale scrive di costume, politica, cronaca e televisione. Il 24 settembre 2012 debutta su radio m2o con "La fine del mondo". Sempre in radio, conduce insieme a Fabio De Vivo, il programma mattutino "Stanza Selvaggia".

Dal 2013 conduce con Davide Maggio la serata di premiazione dei TeleRatti, i Premi alla Peggiore Tv. In questo periodo il suo compagno è il giornalista e conduttore Giuseppe Cruciani.

La seconda metà degli anni 2010

Dal mese di febbraio 2015 Selvaggia Lucarelli partecipa alla terza edizione di "Notti sul ghiaccio" nelle vesti di giudice. Poche settimane più tardi inizia a scrivere per Il Fatto Quotidiano.

Dal 20 febbraio 2016 prende parte come giudice all'edizione N°11 del talent show di Rai 1, Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, affiancata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Il mese seguente è giurata al programma televisivo "Eccezionale veramente". All'inizio del 2018 annuncia di avere assunto l'incarico di direttore della parte web della rivista Rolling Stone, tuttavia tale incarico cessa prestissimo, tre mesi dopo.