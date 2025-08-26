Alessandro Del Piero
Biografia • Un certo Pinturicchio
Alessandro Del Piero nasce il 9 novembre 1974 a Conegliano Veneto (TV). Figlio della media borghesia veneta, è sempre stato molto legato alla madre Bruna, casalinga molto attenta all'andamento della casa e affettuosamente in buoni rapporti col padre elettricista, purtroppo scomparso negli anni in cui il figlio Alessandro raggiungeva l'apice della sua carriera.
Sul piano del talento, come per tutti i grandi campioni le evidenti doti innate si sono manifestate da subito. Già giovanissimo quando calciava il pallone si potevano ammirare la classe, l'eleganza e quel modo imperturbabile ma ingannevole di affrontare i campi da gioco. Chi lo conosce, sa bene che dietro quell'apparente freddezza (la stessa che gli ha permesso di realizzare i suoi magnifici gol "alla Del Piero"), si nasconde una grande sensibilità umana e una rigorosa correttezza (è uno dei calciatori più rispettosi che si conoscano).
La prima squadra che lo accoglie nelle sue fila è quella del suo paese, il San Vendemiano, per poi passare ad una categoria più alta con il Conegliano. Subito viene utilizzato come rapace realizzatore di gol; la madre avrebbe preferito che il piccolo Alex giocasse in porta, dove era meno facile farsi del male. Fortunatamente il fratello Stefano fece notare all'insistente madre che "forse" stava meglio lì davanti, in attacco...
All'età di sedici anni, nel 1991, Alessandro Del Piero si trasferisce al Padova, squadra nella quale si mette subito in luce come uno dei talenti più importanti del momento. In soli quattro anni brucia le tappe passando dalla Primavera ai massimi livelli del calcio mondiale.
Infatti gli occhi dei maggiori club puntano ben presto su di lui e se lo contendono. Dopo numerose trattative, rimangono in lizza solo Milan e Juventus. A far pendere il piatto dalla parte della squadra torinese è Piero Aggradi, Direttore Sportivo del Padova e "scopritore" di Alex: venendo incontro ai desideri del giocatore, viene decisa la cessione alla Juventus, che ritiene di aver trovato in questo modo il sostituto di Roberto Baggio. Scelta azzeccata, si direbbe, visto che negli anni in cui Baggio passa al Milan, Del Piero diventa il leader indiscusso della Juventus.
Al servizio della nazionale Under 21 di Cesare Maldini Del Piero contribuisce ai successi nel Campionato europeo del 1994 e del 1996.
All'apice della carriera subisce uno stop di nove mesi, dopo il gravissimo infortunio occorsogli a Udine. È l'8 Novembre del 1998 quando, durante la partita Udinese-Juventus, si scontra con un giocatore avversario riportando gravi danni ai legamenti del ginocchio destro.
Il recupero della forma, dopo il forte trauma, è molto difficile e coincide con un calo della vena realizzativa nel numero di gol. Tuttavia, sia Ancelotti che Lippi (l'allenatore di allora), lo indicano come il punto di forza su cui far ripartire le ambizioni bianconere.
Dopo quasi nove mesi Pinturicchio (nomignolo che affibbiatogli dal suo grande estimatore, l'Avvocato Agnelli) fa il suo ritorno in campo. Superato il trauma, dunque, è subito in grado di dimostrare che è ancora quell'animale da rete che è sempre stato. Grazie anche ai suoi gol alla Juventus di Marcello Lippi nel 1995 riesce il tris scudetto-Coppa Italia-Supercoppa di Lega, mentre nel 1996 arrivano la Champions League, la Supercoppa europea e la Coppa Intercontinentale.
Anche i commissari tecnici della Nazionale italiana, prima Zoff e poi Trapattoni, l'hanno sempre tenuto in considerazione. Purtroppo, nella stagione 2000/2001 (quella dello scudetto alla Roma dopo un testa a testa fino alla fine con la Juve), Alex si infortuna ancora e resta stando fuori un mese.
Sono in molti a darlo per finito ma dopo la morte del padre Gino, "Pinturicchio" compie al suo ritorno una autentica prodezza a Bari e da qui inizia, in modo significativo, la sua nuova vita.
Il campionato 2001/2002 si apre con un Del Piero in grande forma che in mancanza di Zidane (trasferito al Real Madrid) si rinnova leader indiscusso della Juventus che conta sulle sue magie per vincere tutto.
Giocatore di grande talento, fantasioso e magistrale nelle punizioni, Del Piero è un grande professionista che possiede doti caratteriali non consuete, che lo hanno aiutato a non perdere la testa nei momenti di esaltazione e a reagire alle difficoltà, sia sportive che personali.
Per il campionato italiano 2005, sebbene il finale sia stato segnato da attriti tra il fuoriclasse e il tecnico Fabio Capello, Alessandro Del Piero è risultato essere il giocatore più decisivo (per i gol segnati) per la conquista del 28esimo scudetto juventino.
Anche nella nuova stagione 2005/2006 Mister Capello non si fa problemi a tenere Alex in panchina; nonostante ciò, in occasione della partita di coppa Italia Juventus-Fiorentina(4-1), Alex Del Piero segna 3 gol, raggiungendo l'incredibile record di 185 reti in bianconero: supera Giampiero Boniperti e diventa il miglior marcatore di sempre, nella gloriosa storia della Juventus.
Ai mondiali di Germania 2006 Del Piero realizza un sogno: in semifinale contro la Germania segna il gol del 2-0 all'ultimo secondo dei tempi supplementari; scende in campo poi alla fine di Italia-Francia; calcia e segna uno dei rigori che coroneranno l'Italia campione del mondo per la quarta volta nella sua storia.
Tornato in Serie A nel 2007 con la Juventus, il 22 ottobre dello stesso anno diventa papà: la moglie Sonia dà alla luce il primogenito Tobias. La seconda figlia, Dorotea, arriva nel maggio del 2009.
Alla fine del mese di aprile 2012 pubblica il libro "Giochiamo ancora". Alla fine del campionato sembra intenzionato a terminare la sua carriera e appendere le scarpe al chiodo, ma nel mese di settembre 2012 decide di continuare a calcare i campi di gioco, ma dall'altra parte del globo: dopo 19 anni con la Juventus la sua nuova squadra è quella del Sidney, in Australia, dove ad attenderlo c'è la maglia numero 10.
Frasi di Alessandro Del Piero
La Juve è casa mia. Così come lo è Torino, tutt'e due parti di un processo graduale e inesorabile che mi ha portato a sentirmi figlio di entrambe. Il legame con la Juve però è antecedente a quello con la mia città, e sconfina in quel territorio mitico dell'infanzia, di poster e sogni di gloria che cullavo, da bambino perennemente attaccato al pallone qual ero.
Con la Juve ho vinto tutto, assaporando la sensazione di tornare a Torino con la coppa più ambita in mano, e ho perso tutto, magari all'ultimo minuto, all'ultimo rigore, con in bocca l'amaro di aver lavorato, lottato, sudato per un anno intero per niente. Momenti di gioia incredibile, in cui ti senti sul tetto del mondo, ma anche momenti di scoraggiamento, di delusioni bruciate, di incredulità.
Gianni Agnelli aveva una grande capacità di giudicare perché era un profondo conoscitore del mondo del calcio e non parlava mai a caso.
Non mi sveglierò mai da questo sogno, perché è vero, è tutto vero: sono diventato campione del mondo, gioco in serie B con la mia squadra, con il mio 10 sulla schiena.
Sono orgoglioso di essere juventino, di essere una "bandiera", come mi definite spesso, ma in realtà io sono solo una piccola parte di una grande bandiera bianconera, che cresce col passare degli anni e se ognuno di voi guarda con attenzione ci trova scritto anche il proprio nome... Perché questa bandiera continui a crescere c'è bisogno di tutti noi: restiamo uniti!
Oggi è il momento di ringraziare il nostro pubblico, i nostri tifosi, la gente della Juve. È il momento di ringraziare i ragazzi, i giovani, tutti quelli che non hanno mai smesso di credere nello sport e di credere in noi. Grazie a chi ha corso e non si è mai fermato, anche nei momenti più incerti e di fronte alle sfide più difficili. Ce l'abbiamo fatta. Tutti insieme. E allora grazie, per averci creduto e per non averci lasciati soli. Grazie per aver ricordato, in ogni momento, Alessio e Riccardo, che sentiamo con noi anche oggi. Oggi si chiude questa stagione e siamo pronti per ricominciare. Perché noi siamo, e saremo sempre, la Juve.
[Su Gaetano Scirea] A volte mi chiedo come mi vedono i ragazzi, i bambini. E penso che vorrei mi vedessero come io vedevo lui. Parlo dell'uomo, non solo dello straordinario giocatore. Perché questo, per me, vuol dire entrare nel cuore della gente, lasciare qualcosa che vada oltre i numeri. [...] Il mio nome è vicino a quello di Scirea, bellissimo.
Purtroppo non ho potuto conoscere Gaetano Scirea come persona, ma solo come tifoso. L'ho visto sollevare la Coppa del Mondo e anche per questo era un mio mito. In questi anni ho cercato spesso di imitarlo e sono onorato che qualcuno mi paragoni a lui.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Alessandro Del Piero
Foto e immagini di Alessandro Del Piero
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Alessandro Del Piero. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Alessandro Del Piero.
Richiesta di incontro
Buongiorno..
Ho provato svariate vie di comunicazione per fare arrivare un messaggio ad Alex del Piero ma senza successo.
Provo da qui sperando che qualcuno del suo staff possa riportare il messaggio al destinatario.
Sono un fan di Alex da quand'ero bambino e ho ancora il sogno di poterlo vedere solo per una stretta di mano e una foto insieme...
Grazie.
Gent. mo Alessandro del Piero, mi presento sono Maria Grazia e ad agosto sposerò il mio futuro marito francesco, tuo fan da sempre. mi piacerebbe molto far recapitare questo mio messaggio a te chiedendoti un video di auguri se fosse possibile. Vorrei fargli una sorpresa l, ne sarebbe davvero felice. Spero tu possa accogliere questa mia richiesta! Grazie
Videochiamata
Salve, sono Romina e ad ottobre io ed il mio compagno ci sposeremo. Vorrei fare una sorpresa al mio compagno con una videochiamata dove Del Piero ci fa gli auguri e saluta particolarmente il mio compagno. Siamo tifosi Juventini e la nostra storia è iniziata 10 anni fa proprio durante una partita della Juve. Spero possiate esaudire questo mio desiderio. Attendo notizie in merito. Grazie in anticipo.
Gent. mo Alessandro,
mi chiamo Marco Scattolon e sono vicepresidente dell'Associazione Nazionale Piede Torto Congenito. La nostra associazione si occupa di aiutare e soprattutto informare sulla patologia del piede torto. Questa patologia è la più comune malformazione che colpisce gli arti inferiori dei neonati; in Italia ogni anno più di 600 bambini nascono con i piedi rivolti, in maniera più o meno grave, verso l'interno (nel mondo quasi 200mila, in media 1 bambino ogni 3 minuti). Se la malformazione non viene curata porta a invalidità e forti dolori. La nostra associazione è composta da genitori che ogni anno organizzano un convegno con lo scopo di informare. Quest'anno il 4 giugno 2023 ci sarà il PONSETI DAY a Verona, precisamente nella Villa Bongiovanni a Locara, in Via Perarolo 36. Ci ritroveremo in circa 300 famiglie con il consueto pranzo e la corsa dei bambini nati con piede torto e curati efficacemente con il metodo Ponseti, la miglior cura per questa patologia.
Siamo qui a chiedere un Tuo aiuto per trovare un calciatore di rilievo (ovviamente se sei impossibilitato a partecipare), anche non più in attività, per la consegna delle medaglie ai bambini a fine corsa.
Al nostro convegno del 2016 a Firenze è stato ospite, grazie all'aiuto di FIGC, il campione Giancarlo Antognoni.
L'evento è unico al mondo, in quanto in nessun altro paese abbiamo tanta partecipazione di persone come in Italia.
Ringrazio per l'attenzione, porgo distinti saluti.
Marco Scattolon
Vicepresidente
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PIEDE TORTO CONGENITO
C. F. 92267050281
VIA ------- 6 - 35135 PADOVA
TEL 347-------
www. -------. it
Ciao Alex sei il simbolo dell'Italia a livello calcistico e lo sarai sempre.. vorrei chiederti un immenso favore.. un mio amico compie 30 anni sabato ed è innamorato di te da quando è piccolo.. sarebbe fantastico se riuscissi a fare un breve video facendogli gli auguri di compleanno... Il mio si chiama giulio ma tutti lo chiamano bago 😀😀🇮🇹❤️
Spero ti arrivi il messaggio è scusa per il disturbo campione 🙏
Per mio papà
Caro Alex, mio padre purtroppo non ha tanto da vivere 😞 vorrei regalargli una cosa che lo renderebbe felice, un tuo video che dici, Un saluto a Tonino Arcuri un grande giocatore di Bianchi. Se lo fai alex ti sarò riconoscente per tutta la vita. Un saluto da una famiglia Juventina. Grazie.
Buonasera,
Vi scrivo per una richiesta un po' particolare, ma estremamente toccante, se andate sulla pagine fb di GiovanniFrancescaGabriele capirete il perché.
La mia richiesta probabilmente è impossibile, ma perché non provarci?
Vorrei cercare di realizzare il sogno di due genitori che nel 2009 in un campo da calcio a Crotone hanno perso tutto.
Leggete la loro pagina.
La loro vita è improntata sulla memoria e sull' impegno di ricordare il loro figlio, affinché non avvengano episodi così drammatici a causa della mafia.
Si, tutto, perché il figlio di 11 anni è stato ucciso da diversi colpi dall' ndrangheta.
Se volete ascoltare la loro storia potete trovarla sulle pagine di Libera di don Ciotti.
Il sogno dei genitori è una stella con il nome del figlio Dodo' Gabriele nello stadio della Juventus.
Il Sig. Del Piero aveva incontrato i genitori con Don Luigi Ciotti l'anno del tragico evento.
Vi ringrazio e vi auguro una serena vita.
Ilenia Regis
328-------
Festa di laurea
Sono la mamma di Luca un ragazzo dolcissimo e giorno 25 marzo alle 14 si laurea alla Luiss a Roma, il suo idolo sin da piccolo è stato iL SUO GRANDE DEL PIERO, persino il suo cagnolino si chiamava purtroppo ALEX, ho le magliette di DEL PIERO di tutte le misure, anche LUCA, grande sportivo, gioca a calcio nei dilettanti... io ci provo ad invitarlo solo per una stretta di mano, anche se già so che è una UTOPIA ma almeno ci ho provato, cosa non farebbe una mamma per suo figlio, potrei anche invitarlo PER LA LAUREA a cena in un ristorante lussuoso, ma chiedo la luna... chissa l'UCCELLINO ULIVETO POTREBBE sussurargli... Grazie io ci ho provato!!! PS
potrebbe anche telefonare quel giorno 25 marzo LA SERA il suo cell 389-------, OPPURE AL MIO 349-------. GRAZIE, GRAZIE...
Incontro col campione
Caro Alessandro, sono un tifoso molto appassionato della juve, ho dodici anni. Volevo sapere se potevo contattarti in qualche modo per parlarti o chiamarti. Grazie e forza juve.
Buonasera
La prossima settimana mio cognato compirà 60 anni... un bel traguardo da festeggiare con amici e parenti... quasi tutti juventini... è una persona veramente speciale appassionato di sport anche giocato... anche se da anni fa solo l'allenatore di calcio e i suoi figli lo chiamano mister anche in famiglia... a questo proposito volevo chiedere se è possibile ricevere un video o un messaggio di auguri personale per marco... Marco Sorano... grazie da sua cognata...
Alex un mio carissimo amico è deceduto l'anno scorso.
Era un tifoso juventino come me. Un tuo accesissimo fan.
La moglie e la figlia hanno realizzato la lapide marmorea con una sua foto (indelebile -stampata su marmo) in maglia bianconera col n. 10 e il tuo nome impresso.
Vorrei chiederti se puoi inviarmi una tua dedica in ricordo che io recapitero' ai familiari.
Si chiamava AMOROSO GIORGIO di Petrella Tifernina (CB)..
Con affetto grazie.
1998 infortunio
Buongiorno Alessandro,
ho sempre pensato che i responsabili, involontari, del tuo infortunio, siano stati Ferrara e Di Livio. La partita sul 2 a 0 sembrava vinta. L'Udinese ha un corner a favore, Di Livio e Ferrara sono lì vicino ma, invece di fare un minimo di barriera o meglio ancora, Ferrara correre al centro dell'area per saltare di testa, i due girano le spalle alla bandierina e chiacchierano come se il gioco non li riguardasse. Intanto la palla arriva in area e Poggi segna di testa, forse con Ferrara in area non ci sarebbe riuscito. Da quel calcio d'angolo inizia la rimonta dell'Udinese. Così, al 92, tu ti senti in obbligo di recuperare una palla difficile come ultima possibilità di vincere la partita, e ti fai male. Ti rinnovo la mia disponibilità ad aiutarti a diventare un bravo allenatore. chersini nicolò davide.
Ale compleanno papi importante affetto da sindrome di sgroen
Ale ho bisogno di un favore
Contattami è semplice
Ciao Alessandro, sono mamma di 4 figli 3 maschi e una femmina, Alessandro, Stefano, Davide e Martina... il prossimo 29 ottobre faremo una festa di "saluti" per uno dei miei figli; Davide ha 21 anni e nel mese di novembre partirà per tre anni o più (per lavoro) andra' nel Kuwait (lui è un perito aeronautico)
lavorerai in una base militare con gli aerei... a lui piace molto, ma staccarmi da lui è veramente angoscioso anche se sono io la prima a insegnargli che devono inseguire i loro sogni... ma vorrei lasciargli un ricordo indelebile quando gli mancherà la famiglia... non posso chiederti di partecipare a questa festa come la chiama Davide di "addio", perché sarai pieno di impegni... anche se sarebbe bellissimo, ma se tu potessi farmi avere un video messaggio di buona fortuna di buon viaggio... sarebbe per lui e per me un' emozione unica. Abitiamo a Venaria Reale
Grazie di cuore.
Ciao ALEX, mia sorella Mary, tifosa della juventus da sempre e tua fan sfegatata tra poco (il 28/11/2021) compirà 40 anni.
Ricevere gli auguri dal suo idolo sarebbe il regalo piu' bello che io possa farLe. Sarebbe fantastico se tu potessi fare un video di buon compleanno.
Te ne sarei grata! Grazie di cuore.
Richiesta di auguri per 50° compleanno
Ciao Alex!
Sei sempre stato per noi un grandissimo giocatore, ma soprattutto una grande persona e quindi un amico anche se non abbiamo mai avuto la possibilità di conoscerti di persona e frequentarti!
Mio marito, Gabriele, per molti amici "Dome" tra qualche giorno compirà 50 anni e in questo periodo di continue restrizioni è tutto un bel po' complicato organizzare festeggiamenti.. Quindi con i miei figli (Alessandro e Luca) stiamo chiedendo ad amici e parenti di inviare un breve video di auguri che poi uniremo per un video unico finale. Nella ricerca di tutti i suoi amici a Santarcangelo, dove viviamo, e nel pensare alle sue grandi passioni ci sei tu, insieme alla Juventus! Devi sapere che, Gabriele mi ha sposato sì, ma la sua grande amante è stata e rimarrà sempre la vecchia signora! E con lei TU, eccellente giocatore juventino!!!
Sicuramente riceverai milioni di email ogni giorno e forse saranno molto più importanti di questa, ma.. Ho pensato.. Io ci provo.. E spero tanto che tu riesca a trovare un attimo di tempo: sarebbe davvero un meraviglioso regalo ed un immenso piacere ricevere un video di auguri per i 50 anni di Gabriele (Dome) da parte tua.
Ti ringrazio in anticipo e grazie per quanto ci hai fatto sognare e per la bella persona che sei!
Un caro saluto a te e alla tua splendida famiglia.
Un abbraccio, Maria
Non so se mai leggerai questo messaggio. mio figlio Alessandro compirà 18 anni il 23 Dicembre si chiama come te volutamente da genitori Juventini. ti adora e se fosse possibile gli vorrei dare una gioia grande, un tuo messaggio o mail. Grazie da una mamma speranzosa.
Un padre vorrebbe fare felice sua figlia il giorno del suo matrimonio e fargli ricevere un tuo messaggio.. la data sarebbe il 3 di ottobre 2021.. si può fare qualcosa? Lo spero vivamente.. Grazie
Comunque si, sono il cugino di mimmo
Vorrei inviare una foto di Alex del 1994 ad Ischia epoca in cui giocava nella nazionale Militare
Ciao Alex, mi chiamo Lorenzo e sono un tuo ammiratore e tifoso della Juve. Ho pensato a te perchè il mio amico Arcangelo, vero tifoso della Juve e tuo in particolare, domani andrà in pensione e pensando ad un regalo per lui ho immaginato che un tuo video d'auguri gli farebbe provare un'emozione unica. Spero che per te non sia un problema. Se non potrai accontentarmi, capitò. Grazie Capitano.
Ciao! Mia mamma Loredana il 4 ottobre compie 60 anni. Sei il suo idolo da una vita, si commuove ogni volta che ti vede e volevo farle questo regalo: un tuo piccolo video in cui le fai gli auguri per il suo compleanno. Per lei…, c’è solo un Capitano.
Grazie mille
Serena
Ciao Alessandro mio figlio Cristian compie 30 anni ed è non devoto di te di pu' ha il tuo viso tatuato, il tuo numero della maglia, super tifoso della Juve e gioca a calcio.
Ci piacerebbe ricevere un video messaggio via wats up da parte tua dove gli fa gli auguri.
Non so se è una richiesta impossibile ma in qualità di mamma ci provo...
Sarebbe il regolo pu' bello.
Grazie mille
il mio cell è 340-------
Roberta
Ciao Alex. Sono un tuo devoto da quando sono nato e volevo chiederti una video motivazionale per la mia ragazza Giada che sta attraversando un periodo davvero difficile e brutto. Ti prego la faresti molto felice e la aiuteresti molto. Grazie e fino alla fine.
Ciao Alex, so che ricevi mille di queste richieste e so che, probabilmente, questa mia mail si disperdera' nel mare magnum dei byte che intasano la tua posta. Ma sognare è necessario e, in molte circostanze, anche salvifico. Il 12 settembre Giovanni, il mio compagno, compirà 50 anni. Nessun regalo potrebbe mai eguagliare il valore di un tuo videomessaggio. Inutile e retorico dire cosa Alex rappresenta per uno juventino come lui convinto "fino alla fine".
Non mi aspetto nulla. Sarà già tanto se avrai dedicato qualche secondo a leggere questa mail.
Take care
Alessia
Richiesta di un messaggio di auguri per il compleanno di mio figlio
Ciao Alex, ci siamo incontrati qlc anno fa nella sede di Sky a Milano, grazie all'associazione make_wish.. Hai reso felice mio figlio Stefano, da sempre tuo fan accanito, che stava attraversando un momento difficile... Oggi, a distanza di qlc anno, volevo chiederti se potessi fargli un messaggio di auguri per il suo compleanno che sarà il 4 agosto. Ne compie 23,.. Non so se mai arriverà a te questa mail. Ma come mamma ci ho provato... Vorrei rendere questo giorno speciale.. Non desidera nessun regalo allora ho pensato a te.. Spero in un tuo contatto❤️
Invito a portare entusiasmo in una comunità spenta
Ciao Alessandro siamo una società calcistica che ha dato tanto, ci sono mille problemi il campo sportivo ragazzi demoralizzati. vogliono ritrovare con te entusiasmo e aiutare i giovani. Se puoi venirci a trovare per dare entusiasmo e un filo di speranza grazie in anticipo aspettando una tua risposta grazie campione
Messaggio per Ermanno
Ciao Alex, il motivo per cui ti sto scrivendo è il regalo che vorrei fare al mio compagno da 18anni e padre dei nostri 3 figli, in occasione del nostro matrimonio il prossimo 11settembre. Ermanno ha per te una stima ed un rispetto infiniti. Ti apprezza sì come campione sportivo, ma soprattutto per il tuo modo di esserlo anche nella vita coltivando l'integrità, l'umiltà e il senso di responsabilità. Sono per lui valori indiscutibili per i quali si adopera in ogni modo, ogni giorno circondandosi di tantissime persone che gli vogliono bene. Le sue difficoltà nella vita, non te le elenco, lo hanno forgiato... e quelle di salute temprato sempre di più. Non vorrei come regalo per lui gli auguri per il nostro matrimonio. Desidererei fortemente in quell'occasione un messaggio per lui di conferma, di apprezzamento e di augurio di non fermarsi mai di fronte a nessuna difficoltà... perché ce ne saranno di grandi... ti ringrazio fin d'ora per ogni parola che potrai fargli recapitare... sia essa in una lettera, sia essa in un videomessaggio. Ti ringrazio fin d'ora per la tua disponibilità.
Ti saluto e mi unisco ad Ermanno nella stima per te.
Leda.
Regalo per i 30 anni di mio figlio Stefano
Caro Capitano, la mia è una famiglia di juventini sfegatati, in particolare mio figlio Stefano che per te stravede. Ti considera unico e secondo lui non ci sarà mai più un Capitano come te alla Juventus. Il 21 agosto compirà 30 anni e lo vorrei rendere felice avendo la tua maglia con la dedica per il suo compleanno e la tua firma. Puoi fargli questa sorpresa? Ti abbiamo sempre considerato un'idolo non solo in campo ma, anche nella vita e conto tanto sulla tua disponibilità! Avendo il tuo IBAN, posso fare il bonifico per l'acquisto della maglia. Spero tu possa rispondere a questa mia email. Il mio indirizzo è: Enzo Lazzarin -------, 67 - 88900 Crotone (KR) mentre l'email è: ------- Conto su di te Grande Capitano. Ciao Enzo.
Ciao calciatore
Ciao Alessandro.. Ti do del tu... Scriverti e sempre un emozione.. Tu che nella juve e con la maglia azzurra ci hai fatto sognare.. Sono un ragazzo di poche parole.. Io ti scrivo perché mi trovo in una situazione di difficoltà economica... sono senza lavoro e con un famiglia da portare avanti.. Volevo chiederti se cn una mano nel cuore potresti fare un regalo a mio figlio di due anni k ama giocare a pallone.. E vorrei porter dargli un futuro migliore di quello k si prospetta.. Con affetto da tifoso in caloroso abbraccio
Hai sbagliato i calcoli...
Auguri di pronta guarigione... ma la prossima volta bevi più acqua Uliveto 😁😁😁😁
💪💪💪💪
👍👍👍👍
Francesco
Ciao Alex,
Quest'anno vorrei fare gli auguri di compleanno in modo speciale per il mio ragazzo, chiedo, se è possibile, ricevere un videomessaggio o un messaggio autografato dal suo idolo.
Resto in attesa, sperando in una conferma.
Saluti
Richiesta collegamento Skype centro Coni
Buonasera, sono un organizzatore di un centro estivo Coni di Genova, all'interno del quale interverranno molti campioni del presente e del passato per un rapido saluto via Skype ai nostri bambini, cinque minuti al massimo. Sarebbe possibile effettuare un collegamento (o una registrazione) anche con Alex Del Piero? Sarebbe un grande onore e un motivo di entusiasmo per i nostri bambini.
Grazie mille
Claudio Baffico
Educamp Coni
349-------
Ciao Alessandro, tra qualche giorno io e il mio ragazzo (tuo grandissimo fan) ci sposeremo... e vorrei fargli una sorpresa regalandogli un tuo videomessaggio di auguri! Ci renderesti molto felici 😍
Ciao Alex, siamo una scuola calcio di pro loco appena fuori Torino, il covid ci ha quasi estinti come numeri, ci farebbe tanto piacere se ci verresti a salutare quei 10 ragazzini che sono rimasti... è soprattutto per noi, sarebbe esaudire il grande sogno di conoscerti fi persona... spero in un riscontro più che altro reale... ciao mitico!!!
Nascita nipotino
Ciao Alex,
Mio fratello, tuo grandissimo fan, avrà un bambino tra qualche mese. Ovviamente lo chiamerà Alessandro... e non devo spiegarti il perché? Che dici? Gli facciamo una sorpresa con un messaggio di auguri? Grazie
Buongiorno
Mi chiamo Francesco Cardella, giornalista di Trieste, vorrei sapere se Alex Del Piero è disponibile in veste di ospite ad un camp giovanile calcistico in programma a Trieste sotto l'egida Alpe Adria.
L'impegno prevede un paio d'ore in compagnia dei ragazzini, un breve intervento e la disposizione per le domande di rito della stampa locale.
Quest'anno l'organizzazione del camp, denominato Campionissimi, punta ad un nome storico e ad un esempio significativo per le nuove generazioni
Grazie per l'attenzione
Francesco Cardella
346-------
È possibile ricevere gli auguri speciali per i 18 anni di mio nipote con un video di delpiero?
Carissimo Alessandro, un nostro amico compie 40 anni il 04 maggio. Vorremmo fargli una sorpresa con un tuo video di auguri. Ci puoi aiutare. grazie!
Incontro
Salve, sono due giorni che girovago nel centro di Roma con la speranza di poter incontrare il mio idolo fin da bambino, oggi sono un uomo ma l'affetto resta! Potei avere la possibilità di poterlo raggiungere da qualche parte? Vivo a Roma. Grazie
Ciao Alex (scusa se ti do del tu ma mi viene più facile)
Ti scrivo perché avrei una cortesia da chiederti.
Mia mamma è ricoverata all'ospedale di Lecco in quanto ha preso il Covid19 e non ne ha per molto, è molto grave, ha 86 anni.
Lei è molto tifosa di te da quando sei andato a giocare nella Juventus e poi ti ha seguito anche quando giocavi a Sidney.
Quando chiuderà gli occhi, e non le manca tanto, avrei il piacere che presenziassi al suo funerale e ne sarebbe molto contenta anche lei!
Posso farti sapere quando ci sarà il funerale, sempre se sei disponibile?
Scusa della mia intrusione e richiesta ma volevo farle un ultimo regalo.
Ti saluto.
Maurizio
Sostegno: abbiamo bisogno di Alessandro Del Piero
Buon pomeriggio e salve Sig. Del Piero, il mio nome è Claudio ma, non ha questa importanza e tanto meno non in questo contesto, un campione in campo ma, soprattutto, anche non conoscendo la sua persona, nel suo fare nella vita privata e di grande impatto. Le scrivo semplicemente e, chiedo venia per questa mia intrusione, nella sua semplicità di un grande uomo sia di valore e d'animo in primis, quella bontà di osservare in una bambina un aiuto discreto e dolce! ! La bambina e la sua famiglia vivono a Conegliano Veneto, il suo nome è Giorgia Kus, troverà la sua storia su Facebook... Abbiamo bisogno di lei Sig. Del Piero. Non mi divulgo oltre per non essere " indiscreto" ed essendo Io una persona sensibile mi sono permesso di mandarle questa mia missiva. Grazie per la sua pazienza e la sua accortezza... Infinitamente grazie. Claudio
Il mio sogno e di incontrarti
Ciao Alex, sei il mio Capitano il più grande di tutti i tempi, con la lettera C grande, sei il n. 10 e il n. 1 allo stesso tempo!
So che stai in America e non so quando verrai in Italia, ma ti scrivo perchè ho un sogno che spero un giorno si avveri.
Non chiedo tanto, una foto con te e l'autografo sulla tua maglia della vittoria della Champions del 1996.
Spero mi rispondi o chi per te mi dedichi 2 righe.
Grazie e un abbraccio!
Andrea
Buonasera Alessandro,
di certo non hai bisogno di pubblicità ne altro.. e vedo il tuo impegno sociale grande, che rispetto al nostro fa impallidire,.. ma io ci provo.
Mi chiamo Poletto Ivo, Da poco tempo sono stato eletto presidente del consorzio (circa 115 soci) citato sotto, e sto contattando enti o ditte o personaggi di certo rilievo, di una certa importanza, alla ricerca di fondi.
per chi, da sempre attento all'ambiente e turismo chissà, magari potrebbe esserne interessato.. nel caso favorevole ci potrebbe essere un ritorno di immagine e di pubblicità, vista la notevole affluenza turistica, la prevenzione incendi boschivi e di mantenimento rurale. Va da se che nel caso si discuteranno in merito i dettagli.
Anzitutto le credenziali:
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO NERO-RONCHI, cod. fiscale e partita iva 92501060013,
con sede in CUORGNE' fraz. RONCHI SAN BERNARDO 20 presso "SOCIETA' OPERAIA"
L'attività primaria del consorzio è il mantenimento della strada interpoderale che vado a descrivere:
La strada, che nella cartina (ogni lato dei quadrati corrisponde ad 1 km) ho racchiuso in quella figura oblunga gialla, va da loc. Giaudrone di Cuorgnè alla fraz. Nero di Alpette; per poi proseguire fino all'alpeggio di Monsuffietto e poi terminare alla grande vasca dell'acqua, che serve sia come irrigazione all'alpeggio che come serbatoio di prelievo per gli elicotteri che si adoperano negli spegnimenti degli incendi boschivi.
Nella prima parte la strada si sdoppia ad anello, una variante che parte da Moglia Grande per poi unirsi a Turale, dove esiste un altro alpeggio.
Si tratta di una strada sterrata, che solo pochi anni fa era percorribile in tutta la sua lunghezza da qualsiasi mezzo. Succede che da cinque anni a questa parte l'ente comunità montana, che prima provvedeva alla manutenzione, non esiste più; e tutto l'onere grava sulle spalle del consorzio. Con le nostre entrate, derivate dai soci, riusciamo a malapena a coprire le spese burocratiche (assicurazioni eccetera) e stiamo assistendo ad un lento degrado. Il primo alpeggio, quello di Turale versa già in stato di abbandono; e quello di Monsuffietto seguirà presto la stessa sorte se non si interviene sul fondo stradale.
L'importanza della linea tagliafuoco è riconosciuta da tutti, come è importante la strada per gli alpeggi in primo, e poi per tutti i proprietari terrieri ovviamente. Non va dimenticata poi l'importanza turistica della strada, meta di trekking (su veicoli a motore per circolare bisogna essere soci) o di mountanbike per tantissima gente, con mete turistiche molto interessanti. Oltre a sagre (camminate degustative) che si svolgono in parte sul tracciato con grande affluenza.
L'obbiettivo di questa raccolta fondi è finalizzata nell'acquisto di un escavatore da poter usare in autonomia per il ripristino della strada e manutenzione rurale in genere.
Confido in te, se leggendo ne riterrai il caso, puoi rispondere a questa mail o contattarmi al 331-------
grazie 1000,
buona serata
Buongiorno Dott. Del Piero, prima di tutto congratulazioni per la Sua carriera e professionalità. (immagino che non glielo abbia detto nessuno 😁). Sono Clara Pacinelli e nella realtà la disturbo perché sto cercando lavoro in Italia e Spagna o ovunque possa lavorare lavorare. Sono segretaria contabile, parlo anche spagnolo un po' di inglese e il francese non lo ricordo + però lo potrei riprendere. Ho lavorato anche come baby sitter full time e house keeper a Londra, lavapiatti in Australia e un po cameriera. Ma non avendo un contratto stabile o indipendente economica non sono potuta rimanere. Veramente non so più cosa fare.. Ho 58 anni e sicuramente il cv lo buttano. (ho fatto domande come cassiera in alcuni supermercati in Italia e Spagna.. Ecc. Anche come operaia) sono sportiva (un po'.. Ho fatto istruttrice di fitness come secondo lavoro - i miei avevano un negozio dunque sono adatta al pubblico e mi piace).. Preferisco fuori dall'Italia.. Ma comunque dove abbia lavoro e amici quello è il mio posto. Vivo a Prato ma non essendo la mia città nativa non ho amici che mi aiutino per fare il passa parola. È la prima volta che disturbo una persona famosa.. Ma io non mi vergogno di chiedere di lavorare onestamente e veramente non so più come risolvere la situazione. Ringrazio comunque per il tempo dedicatomi e Le auguro una sana e bella vita.
Clara Pacinelli 🌈
Ciao Alessandro,
Mi chiamo Stefania e scrivo per il mio fidanzato, Rino. Il 3 novembre è il suo compleanno e quest'anno ho deciso di fargli un regalo un po' insolito: un tuo messaggio per lui (mi permetto di darti del tu, se non ci sono problemi). Se c'è una persona che stima più di se stesso e di chiunque lo circondi, quello sei proprio te! Purtroppo sta passando un periodo alquanto triste e doloroso, quando invece è un ragazzo d'oro che meriterebbe solo felicità e spensieratezza. È un gran lavoratore, un uomo premuroso, dal carattere dolce ma allo stesso tempo forte e spiritoso. Lo amo con tutta me stessa, e anche se sono passati 11 anni da quando siamo insieme, il mio sentimento nei suoi riguardi è ogni giorno sempre più certo e consolidato. Immagino che riceverai continuamente migliaia di mail di questo genere e sicuramente ci saranno persone che vivono situazioni peggiori della nostra. Se però trovi anche soli 5 minuti del tuo tempo per rispondere a questa mail e per spendere due parole di augurio per lui, te ne sarei infinitamente grata. È tifoso sfegatato della Juve, lo è sempre stato: in particolare, è un tuo tifoso, non tanto per le prodezze calcistiche, ma proprio per l'esempio di uomo che sei, esempio che lui ammira e cerca di replicare. Per questo ti scrivo, una tua parola che a te costa pochi minuti del tuo tempo per lui significa gioia in un momento buio della sua vita. Ti ringrazio a prescindere, anche solo se leggerai queste parole. Ad ogni modo, puoi rispondermi a questo indirizzo se ti va (non sono social e uso solo whatsapp). Io non seguo molto il calcio, ma posso affermare che ti conosco abbastanza (sempre per merito di Rino) a tal punto da dirti che sei davvero una persona perbene e un uomo con dei valori. Ti saluto e ti ringrazio nuovamente.
Stefania
Caro Sig. Del Piero la scrivo perché, senza fare tanti giri di parole, e un periodo no anni fa mi hanno licenziato e non ho potuto onorare prestiti contratti per cui mi trovo scritto in crif come cattivo pagatore. Al momento ho bisogno di 1500 euro e non sapendo dove sbattete la testa mi è venuta questa idea di scrivere a lei, si intende che sarebbe un prestito che le restituirei a 100 euro al mese. Scusi la sfrontatezza e le auguro una buona giornata
Buongiorno Alessandro,
sono la mamma di un ragazzo di 18 anni che, guarda, un po', si chiama Alessandro anche lui.. -------iviamo nella provincia di Cuneo e io non sempre sono a casa con i miei figli-.
Purtroppo abbiamo passato un brutto periodo in casa causa separazione tra me ed il mio ex.
Naturalmente i figli hanno avuto la loro parte di dolore e Alessandro, ., come reazione ha lasciato la scuola forestale che stava frequentando e non ha piu' avuto intenzione di andare. ., non si puo' nemmeno piu accennare il discorso degli studi che scoppia il litigio con lui.
Subito lo abbiamo lasciato in pace per non assillarlo troppo con la scuola per non assillarlo troppo viste le sue reazioini abbastanza preoccupanti verso di noi- ma oggi giorno un ragazzo senza un diploma non va da nessuna parte (a mio parere).
e qui mi è nata un'idea:
è soltanto un tentativo di una mamma preoccupata,
Se una buona parola non la mettessimo noi genitori ma qualcuno esterno dalla famiglia, qualcuno che Alessandro (mio figlio) ha sempre ammirato nellle sue partite della Juve... un personaggio famoso come lei.. un esempio di PERSONA da seguire (prima che di
giocatore) -
E' soltanto un0idea.. probabilmente non accadra' mai ma il mio è un tentativo..
Lascio a lei il pensiero di questa lettera.. ma ci fosse anche solo un messaggio o un contatto con lei secondo me Alessandro ne rimarrebbe toccato --
La ringrazio per aver dedicato il suo tempo alla lettura di queta mail e le auguro un buon proseguimento per tutto
mamma Giovanna
Buon pomeriggio, Alessandro, sono Samanta, lei ha avuto calcoli renali e io ho calcoli nella coleciste, anche io avuto dolore forte, quindi la capisco. Spero che si riprenda presto.
Ciao capitano! Sai ti seguo da quando sono bambino e se ho iniziato ad amare il calcio è grazie a te e alla tua fantasia ed eleganza in campo. Ti stimo per tutto quello che fai dentro e fuori. Non ho mai chiesto nulla dalla vita e a nessuno, ma ora una cosa la voglio chiedere proprio a te, si a te, perché sei L eroe di un mio caro amico che ultimamente sta passando un periodo veramente brutto della sua vita. Gli è stato diagnosticato un tumore alla gola di stato avanzato e a giorni inizierà la chemioterapia. Si chiama Giovanni e ha poco più di 30 anni.. Io ti chiedo di farli una video dedica per questa sua nuova avventura che deve affrontare. Lui è un tifoso della Juventus come me e siamo pazzi di te. ! !. aspetto una tua risposta positiva. Ciao campione! ❤️
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Calciatori Roberto Baggio Cesare Maldini Ancelotti Lippi Pinturicchio Agnelli Zoff Trapattoni Zidane Real Madrid Punizioni Fabio Capello Mister Storia Della Juventus Calciatori Sport
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1974
Caricamento in corso...
Per una sorpresa per mio padre grandissimo fan