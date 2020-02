Biografia

Max Giusti nasce il 28 luglio del 1968 a Roma da madre di origini sarde (Norbello) e padre di origini marchigiane (Monterubbiano). Il suo nome completo è Massimiliano Giusti. Cresciuto a Casetta Mattei, nel quartiere Portuense della Capitale, sin da giovane intraprende la carriera televisiva, e nel 1991 esordisce sul piccolo schermo con "Stasera mi butto", in onda su Raidue.

Gli anni '90

Sempre sul secondo canale della Rai prende parte a "Ricomincio da 2", condotto da Raffaella Carrà, mentre nel 1993 è accanto a Massimo Ranieri in "Mi raccomando".

Fidanzato con Selvaggia Lucarelli, che contribuisce alla scrittura delle commedie teatrali in cui recita, nel 1994 Max Giusti è sul palcoscenico con "Cessate il fuoco", rappresentazione seguita da "30 anni" e "Come un pesce fuor d'acqua".

Nel 1996 fa parte del cast di "Mio capitano", per poi partecipare al programma comico "Seven show" tra il 1998 e il 1999. Su Canale 5, nello stesso periodo, è nel cast del film diretto da Pier Francesco Pingitore "Ladri si nasce" (successivamente prenderà parte anche al sequel "Ladri si diventa").

Max Giusti negli anni 2000

Un paio di anni più tardi, insieme con Eva Henger e Max Tortora, Max Giusti conduce "Stracult", per poi passare a "Quelli che il calcio" e a "La grande notte del lunedì sera", trasmissioni presentate da Simona Ventura e Gene Gnocchi in cui mette in mostra le sue doti di imitatore.

Nel frattempo esordisce anche al cinema, in "E adesso sesso", commedia diretta da Carlo Vanzina. Dopo avere recitato a teatro ne "Il grande sfracello" e aver lavorato al fianco di Enrico Montesano e Dario Fo nella Rassegna "Mostrocomico" al PalaTenda di Roma, in televisione a "Cocktail d'amore", presentato da Amanda Lear, Max si fa apprezzare per l'imitazione di Cristiano Malgioglio.

Torna a teatro con "Lo scemo del villaggio globale", dedicato alla questione della globalizzazione. Poi viene diretto da Pietro Garinei sia in "Aggiungi un posto a tavola" che in "Se il tempo fosse un gambero".

Nel 2004 è sul grande schermo con il film di Carlo Vanzina "Le barzellette".

La seconda metà degli anni 2000

Dopo avere presentato "Gli isolati", trasmissione correlata all'"Isola dei Famosi", è al cinema con "La fiamma sul ghiaccio", film diretto da Umberto Marino, e con "Nero bifamiliare", per la regia di Federico Zampaglione. Quindi, nell'estate del 2006 su Raidue è accanto a Sabrina Nobile per condurre "Matinée".

Nel frattempo Max Giusti recita nella fiction di Raiuno "Raccontami", diretto da Tiziana Aristarco e Riccardo Donna, in cui veste i panni del maresciallo Mollica. Nel 2007, insieme con Richard Benson e Lucia Ocone conduce in Rai "Stile Libero Max", programma di scherzi telefonici che ricalca le orme del "Libero" di Teo Mammucari.

Nel frattempo appare anche su Canale 5 nella settima stagione di "Distretto di Polizia", dove - diretto da Alessandro Capone - è uno dei protagonisti, nei panni dell'ispettore Raffaele Marchetti.

Nel 2008 è presente nell'ottava stagione di "Distretto di Polizia" e nella seconda stagione di "Raccontami". Ma Max Giusti è anche il conduttore di "Affari tuoi", la trasmissione dei pacchi dell'access prime time di Raiuno in cui prende il posto di Flavio Insinna.

Tornato ad "Affari tuoi" anche nel 2009, anno in cui il programma è abbinato alla Lotteria Italia, entra nel cast di "Quelli che il calcio" con apparizioni non regolari. Il 4 luglio del 2009 si sposa con Benedetta Bellina, che l'anno successivo lo rende padre per la prima volta, con la nascita di Matteo (nel giugno del 2012 verrà alla luce la seconda figlia della coppia, Caterina).

Gli anni 2010

Nella primavera del 2010 l'attore laziale presenta "Stasera è la tua sera", per poi affiancare Fabrizio Frizzi nel varietà "Attenti a quei due - La sfida".

Intanto si cimenta per la prima volta come doppiatore: è chiamato, infatti, a prestare la voce al personaggio di Gru nel film di animazione della Universal Pictures "Cattivissimo me" (lo farà anche per i sequel "Cattivissimo me 2" e "Cattivissimo me 3", oltre che per lo spin-off "Minions").

A dicembre presenta uno spin-off di "Da Da Da", intitolato "Il pubblico a casa". Nel 2011 è su Raiuno con "Colpo d'occhio - L'apparenza inganna" e con "Un minuto per vincere", per poi presentare su Raidue "Super Club" e "100% Comico".

Nel febbraio del 2012 ritorna su Raiuno alla guida di "Affari tuoi": vi rimane fino al 2 giugno dell'anno seguente, giorno in cui va in onda la sua ultima puntata. Dopo essere stato affiancato da Cristiano Malgioglio, Donatella Finocchiaro e Laura Chiatti nel varietà di Raiuno "Riusciranno i nostri eroi", nell'estate del 2014 - in occasione dei Mondiali di calcio in Brasile - Max Giusti su RaiSport 1 presenta "Maxinho do Brazil".

Conduttore de "La papera non fa l'eco", nel 2015 Max Giusti torna ospite a "Quelli che il calcio" e presenta su Raiuno la "Partita del cuore" con Pupo e Claudio Lippi, prima di entrare nel cast dei concorrenti di "Tale e quale show", il talent di Raiuno presentato da Carlo Conti.

A partire dal 29 agosto del 2016 su Nove presenta "Boom!", game show che viene rinnovato anche per la stagione successiva. Nel 2017 è a teatro con lo spettacolo "Cattivissimo Max".