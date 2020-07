Biografia • Il volto imprenditoriale del poker italiano

Luca Pagano nasce il 28 luglio 1978 a Preganziol, un piccolo comune in provincia di Treviso. Dimostra fin da giovane una mente analitica e, una volta terminate le scuole superiori, si iscrive al corso di laurea in Informatica dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Appassionato di numeri e di giochi di strategia, si avvicina agli scacchi ed al backgammon, ma la vera folgorazione con il gioco avviene all'età di diciannove anni, quando Luca Pagano, insieme ad un gruppo di amici, si reca al Casinò di Nova Gorica, in Slovenia. Mentre i suoi amici si dilettano alla roulette ed altri giochi di fortuna, lui si avvicina invece al tavolo in cui si gioca a poker texas hold'em. Pur non avendoci mai giocato prima, comprende subito il suo funzionamento e vi si appassiona: qui contano la strategia, l'abilità, la familiarità con i numeri.

Ritornato a casa da questa esperienza, si iscrive al sito di poker online PokerStars.it - Luca é stato membro del Team Pro PokerStars - dove racconta di aver versato solo un deposito iniziale di 50$ per poi guadagnare, solo nei primi sei anni di gioco, oltre un milione di dollari.

Nei tornei online prende quindi fiducia nelle sue capacità, certamente fuori dal comune e decide di fare il grande passo, ossia quello di sfidare i big del poker nei tornei dal vivo. Inizia ufficialmente a giocare dal vivo nel 2002 ed il primo grande risultato arriva nel 2004, quando giunge al tavolo finale e terzo in assoluto all'evento principale ("Main Event") della tappa di Barcellona dello European Poker Tour (EPT), il principale evento pokeristico che si gioca nel vecchio continente.

Ed è da questo grande risultato del 2004 che inizia la "luna di miele" tra Luca Pagano e lo European Poker Tour, il circuito di tornei dal vivo che gli dà le maggiori soddisfazioni. Nella sua lunga carriera, riesce infatti ad andare "in the money" per ben venti volte nelle varie tappe dello European Poker Tour ed ha raggiunto per ben sette volte il tavolo finale. Non è mai riuscito a vincere un Main Event EPT ed il suo miglior piazzamento rimane quello del 2004. Tuttavia, in virtù dei suoi numerosi piazzamenti ottenuti è tutt'ora primo nella speciale classifica EPT All-Time Leaderboard: insomma, pur essendogli mancato l'acuto di una vittoria, è da considerarsi il re dei tornei EPT e nel 2008 si è aggiudicato il titolo di EPT Player of the Year.

Pur avendo fatto la sua fortuna nel circuito EPT, la più bella vittoria di Luca Pagano è probabilmente quella raggiunta nel 2011, quando vince il Main Event dell'Italian Poker Tour di Sanremo. Si aggiudica il montepremi di 210.000€, anche se il suo best live cash rimangono i 533.000$ vinti nel 2008 al Main Event EPT di Monte Carlo. In totale, le sue vittorie dal vivo superano i due milioni di dollari ed è uno degli italiani più vincenti di sempre.

A differenza di altri suoi colleghi, la fama di Luca Pagano va oltre il tavolo verde del gioco. Alla sua carriera di professionista del poker, ha saputo anche affiancare un percorso imprenditoriale, creando nel 2006, insieme a suo padre Claudio (fondatore e presidente della F.I.G.P - Federazione Italiana Gioco Poker) la società PaganoEvents, che organizza tornei ed eventi di poker nei quattro casinò presenti sul suolo italiano (Venezia, Sanremo, Saint - Vincent e Campione d'Italia), ma anche in casinò esteri: Malta, San Marino e Slovenia (a Nova Gorica e Portorose). La società collabora attivamente anche con Pokerstars.it nell'organizzazione di due importanti tornei: l'Italian Poker Tour e la tappa italiana dello European Poker Tour, che si tiene ogni anno a Sanremo.

Tutto questo ha fatto sì che Luca Pagano, oltre ad essere uno dei volti più noti del poker italiano, sia molto apprezzato anche fuori dal tavolo da gioco, anche perché ha fatto molto per il gioco del poker in Italia, facendolo conoscere non solo con eventi e toreni, ma anche attraverso la televisione. Conduce infatti dal 2007, insieme a Giacomo Valenti e Mino Taveri, la trasmissione di Italia1 Poker1Mania, che ha reso popolare il texas hold'em in Italia. Nel 2014 è giudice supremo nel format televisivo "La casa degli Assi" un reality show basato sul poker, in onda su Italia 2.