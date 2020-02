Biografia

Il ballerino professionista Simone Di Pasquale nasce il 27 febbraio del 1978 a Roma. Dopo avere ottenuto il diploma di ragioniere, diventa ballerino professionista ed entra nella squadra di "Ballando con le stelle" sin dalla prima edizione del programma, in onda nel 2005, nella quale è l'insegnante di Hoara Borselli, che poi vince la finale.

In seguito è protagonista, a teatro, del musical "La febbre del sabato sera", diretto da Massimo Romeo Piparo, in cui interpreta il ruolo di Tony Manero (reso celebre sul grande schermo da John Travolta).

Nel corso della seconda edizione di "Ballando" è in coppia con l'annunciatrice e conduttrice Alessandra Canale, ma viene eliminato nei quarti di finale; nel 2006 Simone Di Pasquale viene, invece, abbinato all'attrice Eva Grimaldi: i due non superano gli ottavi di finale.

Tra il 2008 e il 2009 (anno in cui, tra l'altro, fa parte della giuria di Miss Italia) viene diretto da Massimo Romeo Piparo a teatro in "Hairspray - Grasso è bello!", musical in cui veste i panni del bel Link, innamorato della protagonista Tracy. Dopo avere saltato la quarta edizione dello show di Milly Carlucci, torna nella quinta, dove danza in compagnia dell'attrice Metis Di Meo: la coppia viene eliminata nella quinta puntata.

Più fortunata è l'edizione del 2010, la sesta: Simone riesce a condurre l'attrice Barbara De Rossi fino al terzo posto.

Dopo essere stato eliminato nella quarta puntata della settima edizione del programma in onda su Raiuno in coppia con la modella Madalina Ghinea, trova un feeling particolare con la sua allieva dell'ottava edizione, Lucrezia Lante della Rovere. I due, per altro, alimentano anche un gossip fasullo a proposito di una loro presunta relazione d'amore: in seguito, però, l'attrice smentirà tutto, sostenendo che si era trattato semplicemente di una trovata pubblicitaria finalizzata ad attirare l'attenzione su "Ballando con le stelle".