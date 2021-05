Biografia

Francesca Fagnani nasce il 25 novembre 1978 a Roma. Oltre a essere legata al direttore del TG La 7 Enrico Mentana, è una giornalista molto stimata, che si è guadagnata sul campo una reputazione di professionista colta e curiosa. Vediamo di seguito quali sono le tappe più importanti della carriera di Francesca Fagnani, senza dimenticare gli aspetti legati alla sfera più intima.

Francesca Fagnani

Francesca Fagnani: l'inizio della carriera di giornalista

Cresce a Roma assieme alla famiglia. L'ambiente in cui la futura giornalista muove i primi passi è molto stimolante, grazie anche alla passione per la lettura e lo studio, trasmessale dalla madre. Determinata e ambiziosa, dopo la maturità classica si iscrive all'Università La Sapienza di Roma. Qui consegue la laurea in Lettere con ottimi voti. Francesca Fagnani persegue poi un dottorato, precisamente in filologia dantesca, materia della quale è molto appassionata.

Le lezioni che si tengono tra Roma a New York la vedono alternarsi tra le due metropoli; è proprio negli Stati Uniti, nel 2001, che la giovane Francesca decide di presentarsi presso la sede Rai locale e mettersi a disposizione anche per i lavori più umili; chiede infatti alla redazione se vi sia bisogno di qualche figura che possa mettere a posto le cassette.

Fagnani non teme certamente di dover fare la gavetta: riesce a farsi notare e a esordire nel mondo del giornalismo.

L'esordio televisivo

Una volta tornata a Roma inizia a lavorare come giornalista, diventando presto inviata sia di Giovanni Minoli che di Michele Santoro. Con quest'ultimo fa il suo esordio in televisione all'interno della trasmissione Annozero.

I temi da lei seguiti, in modo particolare all'inizio della carriera di inviata, la vedono approfondire aspetti molto difficili legati alla cronaca e alle ripercussioni che le ramificazioni della criminalità organizzata producono sulla società.

Rimangono tra i migliori pezzi da lei firmati quelli trasmessi all'interno della trasmissione Il Prezzo: Francesca Fagnani si occupa di intervistare ragazzi che stanno scontando una pena presso il carcere minorile a causa dei loro legami con la Camorra.

Francesca Fagnani, volto di una televisione innovativa

A partire dal 2018 Fagnani diventa la conduttrice del programma Le Belve, un contenitore in onda sulla nuova rete Nove. Anche il taglio editoriale della trasmissione stessa si distingue per un approccio particolare: il focus è completamente sulle donne; perché l'obiettivo è quello di raccontare storie al femminile di persone che hanno impiegato forza e determinazione per diventare esempi di successo, anche se non sempre legati alla virtù.

Lo scopo della giornalista è quello di uscire dalla narrazione che vuole la donna sempre come parte debole; per questo motivo la scelta è quella di privilegiare una rappresentazione dell'essere femminile nella sua complessità, che può spaziare da tratti angelici a spietati.

Alcune delle protagoniste più importanti del progetto sono l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace, la politica italiana di estrema destra Alessandra Mussolini, l'ex brigatista Adriana Faranda nonché l'ex camorrista Caterina Pinto.

L'approccio è certamente inedito, poiché porta a ripensare il racconto che viene fatto della donna sui media tradizionali e non solo. Dopo aver fatto scalpore con un programma sicuramente unico nel proprio genere, nel 2020 la giornalista è pronta a tornare in Rai. Qui le viene affidata la conduzione del programma Seconda Linea, nella quale, assieme al collega Alessandro Giuli, si occupa di presentare e moderare servizi, interviste e contributi di approfondimento politico.

Nel 2021 torna con una nuova serie di interviste per il format Belve, questa volta su Rai 2.

Francesca Fagnani: vita privata e curiosità

Tra le sue passioni più importanti vi è quella per la cucina, alla quale si dedica non tanto per necessità, quanto per dare sfogo al proprio estro creativo.

Grande amante dei cani, Francesca possiede un cavalier king femmina di nome Nina.

A partire dal 2013 è legata sentimentalmente al noto giornalista, conduttore e direttore di telegiornale Enrico Mentana. Al termine della relazione di lui con l'ex moglie Michela Rocco di Torrepadula, Francesca ha saputo conquistarsi un ruolo importante anche nella vita dei quattro figli di Enrico Mentana, con il quale vanta una relazione solida, grazie soprattutto al reciproco rispetto della privacy.