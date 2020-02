Biografia • Gira e rigira

Christopher Ashton Kutcher nasce il 7 febbraio 1978 a Cedar Rapids (Iowa, USA), figlio di Diane Finningan e Larry. Iscrittosi a Ingegneria Biochimica all'Università dell'Iowa (si mantiene pulendo pavimenti per dodici dollari all'ora e donando il sangue), lascia gli studi a diciannove anni. Nel 1998 partecipa a un concorso per aspiranti modelli, che pur non regalandogli la vittoria (andata, invece, a Josh Duhamel) gli permette di essere notato dalla Next Model Management, agenzia di moda di New York che gli propone un contratto e gli offre la possibilità di sfilare nelle città più importanti come Milano e a Parigi.

Dopo essere apparso, tra l'altro, in una campagna pubblicitaria di Calvin Klein, che gli regala una popolarità notevole, si sposta a Los Angeles per provare a iniziare una carriera nel mondo della recitazione: viene, scelto, così, per "That's 70s Show", serie cui prenderà parte fino al 2006. Inizia a comparire, inoltre, in diversi film: nel 1999 in "Coming soon", diretto da Colette Burson, e nel 2000 nelle commedie "Pazzo di te" (titolo originale: "Down to you") di Kris Isacsson e "Fatti, strafatti e strafighe" (titolo originale: "Dude, where's my car?"), di Danny Leiner. Nello stesso anno, fa parte anche del cast del film di John Frankenheimer "Trappola criminale" (titolo originale: "Reindeer games").

Rifiutato a un provino per "Pearl Harbor" (si era proposto per il ruolo di Danny Walker), trova il successo in numerose commedie rosa dalla comicità non troppo raffinata: per esempio, in "Oggi sposi niente sesso" (titolo originale: "Just married") di Shawn Levy, nel 2003, anno in cui prende parte anche a "Una scatenata dozzina" (titolo originale: "Cheaper by the dozen"), dello stesso regista, e "La figlia del mio capo" (titolo originale: "My boss's daughter"), di David Zucker. In quel periodo, produce e presenta su Mtv la trasmissione "Punk'd", costituita da candid camera realizzate ai danni di personaggi famosi: il ruolo di produttore esecutivo, per altro, gli piace a tal punto che lo ricoprirà anche per il quiz "Opportunity knocks" e per i reality show "Adventures in Hollywood", "Beauty and the geek" e "The real wedding crashers".

Un ruolo insolitamente drammatico gli capita nel 2004, con "The butterfly effect" (accolto negativamente dalla critica ma ottimamente dal pubblico), mentre l'anno seguente Kutcher torna alla commedia con "Indovina chi" ("Guess who") e "Sballati d'amore" ("A lot like love"). Il 24 settembre del 2005 si sposa con l'attrice Demi Moore (dopo aver frequentato, in passato, colleghe come January Jones, Ashley Scott, Monet Mazur e Brittany Murphy), prima di tornare sul grande schermo con "Bobby", di Emilio Estevez, e con "The Guardian - Salvataggio in mare", di Andrew Devis.

Cimentatosi come doppiatore in "Boog & Elliot a casa di amici", torna alla commedia in compagnia di Cameron Diaz nel 2008 con "Notte brava a Las Vegas" (titolo originale: "What happens in Vegas"). L'anno successivo, utilizzando il nickname di "plus", diventa il primo utente di Twitter a superare il milione di followers; al cinema, invece, prende parte a "Personal effects", di David Hollander, e "Toy boy", di David Mackenzie, di cui è anche produttore. Il doppio ruolo di attore e produttore si ripresenta per "Killers" di Robert Liketic, mentre nel 2011, anno in cui si separa dalla moglie, si materializza il ritorno alla commedia leggera con "Amici, amanti e " (titolo originale: "No strings attached") e "Capodanno a New York" (titolo originale: "New years'eve").

Nel 2011, prende il posto di Charlie Sheen (escluso per comportamenti molesti) nella sit-com "Due uomini e mezzo" ("Two and a half man"), al fianco di Jon Cryer, trasmessa in Italia da Raidue.

In Italia, Ashton Kutcher è doppiato soprattutto da David Chevalier, che gli ha prestato la voce in "Sballati d'amore", "The butterfly effect", "Indovina chi", "Fatti, strafatti e strafighe", "Killers", "The guardian - Salvataggio in mare", e da Marco Vivio (in "Notte brava a Las Vegas", "Oggi sposi niente sesso" e nel nuovo doppiaggio di "Killers"). In "That 70's Show" ha la voce di Francesco Massimo, mentre in "Due uomini e mezzo" (così come in "Amici, amanti e "), viene doppiato da Stefano Crescentini.

Separatosi dalla moglie (di 16 anni più anziana) nel novembre 2011, ha poi intrapreso una relazione sentimentale con l'attrice Mila Kunis.