Biografia • Da copertina a copertina

Nata a Foligno il 18 giugno 1978, Marta Cecchetto trascorre la sua infanzia nella sua città studiando e coltivando interesse per la musica e gli sport. Suona il pianoforte e pratica equitazione, tennis e la danza.

La carriera di modella inizia presto, quando ha solo 14 anni, dopo che prende parte alla edizione italiana di "The look of the Year". Qui incontra un talent-scout che le offre l'opportunità di lavorare nel mondo della moda.

Più tardi si trasferisce negli Stati Uniti e sfila per diverse importanti case di moda, come Ungaro, Roberto Cavalli, Valentino, MaxMara, Trussardi, Donna Karan, La Perla, Parah, Just Cavalli e Chiara Boni.

Intanto porta a termine gli studi frequentando un liceo pedagogico-artistico. Si iscrive all'università per studiare Filosofia ma non terminerà il percorso accademico.

Marta compare poi sulle copertine di diverse riviste come Vogue, Gala, Max, Maxim, Donna Moderna, Anna e Marie Claire.

Nel 2006 viene stata scelta insieme a Vanessa Hessler, Claudia Cedro e Francesca Lancini, per essere una delle soubrette del Festival di Sanremo.

Nota anche per essere fidanzata da lungo tempo con il calciatore italiano Luca Toni, dal 2007, quando Luca si è trasferito a Monaco di Baviera (Germania) per giocare con la squadra del Bayern, anche Marta si è trasferita, cogliendo così l'opportunità di lavorare come modella per molti annunci pubblicitari tedeschi (ad esempio quello di Nivea).

Nel 2008 ha iniziato assieme ad altri modelli e stilisti, un programma televisivo chiamato "Modeland" su All Music, destinato a ragazzi e ragazze che vogliono diventare modelli. Il 20 giugno 2013 diventa mamma di Bianca. Un anno più tardi, il 30 luglio 2014, all'ospedale San Giovanni di Dio a Firenze, dà alla luce Leonardo. Dopo vent'anni di fidanzamento, il 9 settembre 2017, Marta Cecchetto e Luca Toni si sono sposati.