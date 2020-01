Biografia

Atleta prodigio, esordiente in Nazionale a soli diciannove anni, Gigi Buffon è nato il 28 gennaio del 1978. Durante la sua finora breve ma brillante carriera ha dato prova di avere un talento veramente fenomenale e oggi non sono pochi i commentatori che lo indicano come il portiere più forte portiere del pianeta.

Praticamente insuperabile tra i pali, grazie anche alla sua elevata statura, fa della prontezza di riflessi e della rapidità nelle uscite i suoi punti di forza.

Dopo tanti anni di militanza a Parma dove ha trovato l'ambiente ideale per crescere e sviluppare le sue grandi qualità, Gianluigi Buffon ha avuto l'opportunità di difendere la porta di una squadra dal passato ricco di storia e blasoni come la Juventus. Originario di Massa Carrara, l'estremo difensore è molto giovane ma ha già al suo attivo alcuni allori conquistati: campione d'Europa Under 21, una Coppa Uefa e una Coppa Italia con il Parma. Gli mancava lo scudetto che ha conquistato con la casacca bianconera al primo colpo per ripetersi poi l'anno successivo.

Con la nazionale ha perso il posto all'ultimo momento a causa di un infortunio alla vigilia degli Europei del 2000; ha poi convinto il CT Giovanni Trapattoni a restituirglielo.

Il 18 gennaio 2005 la Iffhs (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio) ha incoronato per la seconda volta consecutiva Gigi Buffon "Miglior portiere del mondo".

E Gigi ha continuato a dimostrare di meritarsi il titolo, fino al suo successo personale più importante: la vittoria della coppa del mondo ai mondiali del 2006. Buffon nella manifestazione è stato un pilastro della squadra subendo solo due gol: uno su autorete (Zaccardo) e uno su rigore (Zidane) in finale.

Gigi Buffon negli anni 2010

Il 7 maggio 2012 è stato eletto vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori, prima volta per un giocatore in attività. Il 6 luglio dello stesso anno è divenuto l'azionista unico della Carrarese, tramite la società Buffon & co.

Nel mese di giugno del 2011 sposa a Praga Alena Seredova, modella ceca e sua compagna da sei anni, ma soprattutto madre dei suoi due figli. La coppia si separa nel 2014.

La nuova compagna di Gigi è la giornalista e conduttrice tv Ilaria D'Amico, dalla quale, il 6 gennaio 2016, ha il suo terzo figlio, Leopoldo Mattia.

Gianluigi Buffon

Capitano della Juventus e della Nazionale di calcio azzurra, il 20 marzo 2016 Buffon supera il record di imbattibilità che era di Sebastiano Rossi che (con il Milan 1993-1994) che mantenne la porta inviolata per 929 minuti: il nuovo record è di 974 minuti.

Conclude la sua carriera di portiere con la Juventus, dopo 17 anni, 7 scudetti vinti e numerosi altri successi, giocando la sua ultima partita il 19 maggio 2018. Per la stagione successiva firma con il Paris Saint-Germain, dove giocherà al fianco di numerosi campioni internazionali tra cui Edinson Cavani e Neymar.

Dopo una stagione al Psg, a 41 anni torna sorprendentemente alla Juventus, con un contratto di un anno: la storia della Juventus e di Gigi Buffon evidentemente non era ancora finita.