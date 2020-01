Biografia • Supersarko d'Europa

Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy-Bocsa nasce a Parigi il 28 gennaio 1955. Dal 16 maggio 2007 è il ventitreesimo presidente della Repubblica francese, il sesto della Quinta Repubblica. È il primo presidente francese nato dopo la fine della Seconda guerra mondiale e il primo ad essere nato da genitori stranieri: il padre Pál Sárközy (ribattezzato poi Paul Sarkozy) è un aristocratico ungherese naturalizzato francese, la madre Andrée Mallah è figlia di un medico ebreo sefardita di Salonicco, convertito al cattolicesimo.

Laureato in legge con una specializzazione in diritto privato e in scienze politiche presso l'università Nanterre di Parigi, continua poi gli studi all' "Institut d'Etudes Politiques di Parigi", senza però conseguire il diploma di perfezionamento a causa degli scarsi risultati ottenuti nello studio della lingua inglese.

La sua carriera politica inizia nel 1974, quando partecipa alla campagna elettorale di Jacques Chaban-Delmas, candidato gollista alla presidenza della Repubblica. Nel 1976 aderisce al partito neo-gollista rifondato da Jacques Chirac e confluito dal 2002 nell'UMP (Unione per un Movimento Popolare).

Dal 1981 è avvocato; nel 1987 è socio fondatore dello studio legale "Leibovici-Claude-Sarkozy", poi socio dello studio "Arnaud Claude - Nicolas Sarkozy" dal 2002.

Sarkozy viene eletto deputato per la prima volta nel 1988 (poi rieletto negli anni 1993, 1997, 2002). E' primo cittadino di Neuilly-sur-Seine dal 1983 al 2002 e presidente del consiglio generale dell'Hauts-de-Seine nel 2002 e dal 2004.

Dal 1993 al 1995 è Ministro delegato del Bilancio. All'indomani della rielezione di Jacques Chirac nel 2002, il nome di Sarkozy circola come probabile nuovo primo ministro; Chirac preferirà però Jean-Pierre Raffarin.

Sarkozy ricopre le cariche di ministro dell'Interno, dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria. Si dimette il 26 marzo 2007 quando decide di impegnarsi per la campagna presidenziale che lo vedrà vincitore al ballottaggio (maggio 2007) contro Ségolène Royal.

Per la sua iperattività di capo di stato subito dimostrata dal primo giorno del suo insediamento viene soprannominato da compagni e avversari "Supersarko". Fin da subito appare chiaro l'intento di Sarkozy di modificare strutturalmente la politica estera del governo nei confronti degli Stati Uniti, che sotto la presidenza di Chirac aveva provocato evidenti tensioni internazionali.

Alla fine dell'anno Sarkozy, insieme al presidente del consiglio italiano Romano Prodi ed il primo ministro spagnolo Zapatero, danno ufficialmente vita all'ambizioso progetto di Unione Mediterranea.

Nicola Sarkozy durante la sua carriera ha scritto numerosi saggi, nonché una biografia di Georges Mandel, integerrimo uomo politico conservatore assassinato nel 1944 dai miliziani su ordine dei nazisti. In quanto capo di stato francese è anche d'ufficio uno dei due co-principi di Andorra, Gran Maestro della Legion d'onore e canonico della Basilica di San Giovanni in Laterano.

Tra il mese di novembre 2007 e il gennaio 2008 chiacchieratissima è stata la sua relazione con la modella-cantante italiana Carla Bruni, che diviene poi sua moglie il 2 febbraio 2008. È la prima volta nella storia della Repubblica francese che un presidente si sposa durante il suo mandato. Prima di lui era successo all'imperatore Napoleone III e ancora prima a Napoleone I.