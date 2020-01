Biografia

Donatella Rettore nasce l'8 luglio del 1955 a Castelfranco Veneto, figlia di Teresita Pisani, attrice goldoniana e nobildonna, e Sergio Rettore, commerciante. Diplomatasi interprete parlamentare con il massimo dei voti, Donatella si trasferisce a Roma e affronta la gavetta nel mondo della musica. Nel 1973 incide il suo primo singolo, per la storica casa Edibi, intitolato "Quando tu"; pochi mesi dopo è la volta di "Ti ho preso con me", scritta da Gino Paoli, pubblicata per promuovere Donatella in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1974.

Rettore porta all'Ariston il brano "Capelli sciolti", contenuto nel long playing "Ogni giorno si cantano canzoni d'amore", che tuttavia passa inosservato. Donatella, comunque, si fa conoscere in tv grazie alle canzoni "Il tango della cantante", "Maria Sole" e "17 gennaio '74, sera".

Nello stesso periodo, la ragazza veneta conosce in un locale di Taranto Claudio Filacchioni, musicista che si esibisce con il nome d'arte di Claudio Rego: tra i due inizia una relazione professionale e sentimentale (che dura ancora oggi). Passato alla Produttori Associati, nel 1976 Donatella Rettore pubblica "Lailolà", 45 giri che ottiene un notevole successo soprattutto in Svizzera e in Germania, vendendo più di cinque milioni di copie.

L'anno successivo Rettore torna a Sanremo con "Carmela" e pubblica "Donatella Rettore", il suo secondo album, che tuttavia non viene bene accolto dal pubblico. Chiamata a recitare in teatro ne "I lussuriosi", commedia sexy vietata ai minori che vede nel cast anche Gabriele Villa e Giovanna Nocetti, è costretta a rifiutare per motivi di salute. Nel 1978 Donatella decide di lasciare il nome di battesimo e di farsi chiamare semplicemente Rettore; dimagrisce, cambia look, passa dalla Produttori Associati alla Ariston e cambia genere musicale, privilegiando il pop e il rock (senza rinunciare alla disco).

Dopo "Eroe", nel 1979 la cantante ottiene una straordinaria popolarità con il brano "Splendido splendente" e il disco "Brivido divino", che viene pubblicato in tutta Europa. L'anno successivo, è la volta di "Kobra", brano che ottiene il secondo posto al Festivalbar e che diventa un vero e proprio caso musicale. L'album "Magnifico delirio" ottiene vendite eccellenti, e Donatella viene scelta per partecipare al film "La ragazza portafortuna": anche in questo caso, però, il progetto salta.

Diventata regina dell'estate del 1981 grazie a "Donatella", canzone cult nelle discoteche con la quale vince il Festivalbar, Rettore ottiene il disco d'oro con l'album "Estasi clamorosa", all'interno del quale è presente anche "Remember", scritta addirittura da Elton John. Apprezzata anche all'estero, l'artista di Castelfranco si cimenta con un concept album ispirato alla cultura giapponese, "Kamikaze Rock'n'Roll Suicide", che vende più di tre milioni di copie in tutto il mondo grazie anche ai singoli "Lamette" e "Oblio".

È il 1982, anno in cui la cantante diventa finalmente attrice nel film "Cicciabomba", che vede nel cast anche Paola Borboni e Anita Ekberg. Ormai all'apice del successo, Donatella pubblica la raccolta "Super-rock Rettore - Le sue più belle canzoni" e abbandona la Ariston per firmare con la CGD di Caterina Caselli. Gli anni Ottanta vedono la pubblicazione del concept album "Far West" e di "Danceteria", disco uscito in Germania da cui è estratto il singolo "Femme fatale". Tornata a Sanremo nel 1986 con la canzone "Amore stella", duetta poi con Giuni Russo in "Adrenalina" e nel 1989 pubblica la compilation di successi "Ossigenata".

Nel 1990 prova a partecipare a Sanremo con "Un angelo dal cielo", ma il brano viene scartato. Dopo aver recitato a teatro in "Omicidio a mezzanotte", nel 1992 incide "Son Rettore e canto", disco che include la canzone "Gattivissima". Due anni più tardi presenta a Sanremo "Di notte specialmente", singolo che ottiene un discreto successo. Nel 2003 pubblica l'EP "Bastardo", che contiene quattro brani e vende 30mila copie, mentre l'anno successivo partecipa al reality show "La fattoria". Nel 2005 incide un nuovo album di inediti, "Figurine".