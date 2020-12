Biografia

Giulia Provvedi e Silvia Provvedi, conosciute con il nome d'arte "Le Donatella", nascono il 1° dicembre del 1993 a Modena. Sorelle gemelle, le due nel 2012, quando sono poco più che diciottenni, si presentano alle audizioni della sesta edizione di "X Factor", talent show canoro trasmesso da Sky Uno, proponendosi come un duo musicale denominato Provs Destination.

Le ragazze emiliane riescono a superare le fasi eliminatorie del programma, e diventano ufficialmente concorrenti della categoria dei gruppi vocali, il cui tutor è Arisa: è proprio la cantante lucana a cambiare il loro nome d'arte in Donatella, un modo per omaggiare Donatella Rettore, artista molto ammirata sia da Silvia Provvedi che da Giulia Provvedi.

Giulia e Silvia Provvedi

Dopo X-Factor

Il duo viene eliminato in occasione della quarta puntata live, a metà del percorso della trasmissione. Già nel 2013, tuttavia, le ragazze ottengono una notevole popolarità: l'8 aprile pubblicano "Unpredictable", il loro disco di esordio, con produzione Agidi e distribuzione Sony Music Entertainment.

Dall'album sono estratti tre singoli, intitolati "Fooled Again", "Magic" e "Love Comes Quickly": quest'ultimo brano è una cover di un pezzo dei Pet Shop Boys. In estate il duo interpreta il brano "Mal de amores" insieme con Juan Magàn: la canzone è la colonna sonora dello spot pubblicitario di Maxibon che viene trasmesso in Italia e in Spagna.

Nel settembre del 2014 Le Donatella collaborano con i Two Fingerz realizzando il brano "Scarpe Diem", in cui cantano in italiano sperimentando sonorità rap, complice la partecipazione di Fred De Palma.

Giulia Provvedi e Silvia Provvedi nella seconda metà degli anni 2010

Nell'inverno del 2015 entrano nel cast della decima edizione de "L'isola dei famosi", reality show trasmesso da Canale 5, in cui partecipano come concorrente unico: alla fine Giulia Provvedi e Silvia Provvedi risultano proprio le vincitrici del programma, davanti al secondo classificato, il modello francese Brice Martinet.

L'account Instagram di Giulia e Silvia Provvedi è @ledonatellaofficial

Tornate al di qua dell'Oceano Atlantico, intraprendono un tour di dj set; vengono ospitate da "Colorado", su Italia 1, e da "Grand Hotel Chiambretti", su Canale 5. A maggio pubblicano "Donatella", singolo prodotto da Mauro Ferrucci e Tommy Vee, che non è altro che una cover della canzone di Donatella Rettore, la quale partecipa vocalmente alla realizzazione del brano.

A giugno viene diffuso, invece, il video del singolo de Il Pagante "Vamonos", in cui Giulia e Silvia sono protagoniste di un cameo. Dopo aver preso parte a "Detto Fatto Night", in onda su Raidue, proponendo un'esibizione di burlesque, a ottobre le giovani modenesi posano per l'edizione italiana di "Playboy", immortalate da Fabrizio Corona - con cui Silvia ha avuto una breve relazione. Giulia è invece legata sentimentalmente al calciatore Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta (nel 2017).

A novembre pubblicano un altro singolo, intitolato "Baby Bastard Inside", seguito il mese successivo da "Vivere", il cui ricavato è offerto in beneficenza a Terre des hommes. Nel 2016 Le Donatella esordiscono in qualità di presentatrici tv grazie al talent show di Italia 1 "Italian Pro Surfer", trasmesso a giugno in seconda serata.

Tornano in televisione all'inizio del 2018, come concorrenti della seconda edizione di "Dance Dance Dance", talent show di ballo proposto da Fox Life, al termine del quale si classificano in seconda posizione. Nel mese di settembre dello stesso anno entrano nella casa del "Grande Fratello Vip 3", reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Anche questa volta partecipano come come unico concorrente, sfidando tra le altre Benedetta Mazza, Martina Hamdy, Jane Alexander.