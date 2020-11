Biografia

Noto al grande pubblico, in particolar modo agli spettatori dei canali Mediaset, il nome Andrea Zelletta è legato alla partecipazione ad alcuni dei programmi più seguiti, tra i quali Uomini e Donne e nel 2020 il Grande Fratello Vip. Vediamo di seguito quali sono gli eventi più importanti della vita privata e pubblica di questo giovane influencer tarantino, che aspira a ritagliarsi un ruolo nella scena mediatica nazionale.

Andrea Zelletta: gioventù e legami familiari

Andrea Zelletta nasce a Taranto il 2 luglio 1993. Nella città pugliese affacciata sullo Ionio, il giovane trascorre tutta la sua infanzia, legandosi in special modo alla madre Anna Stasi e alla sorella Alessia Zelletta. Le condizioni economiche della famiglia dipendono in gran parte dal lavoro della madre, impiegata come signora delle pulizie: il giovane Andrea sviluppa una forte ammirazione e un rispetto notevole per la madre, che osserva ogni giorno alzarsi alle sei di mattina e uscire per occuparsi del benessere dei suoi figli.

Sin da piccolo mostra una spiccata inclinazione per voler perseguire percorsi professionali dinamici, subendo il fascino del mondo dello spettacolo.

Parallelamente alle prime esperienze con firme di abbigliamento, Andrea si dedica a una delle sue grandi passioni, il calcio, sport che pratica con ottimi risultati, arrivando anche a militare professionalmente nel campionato di Serie D.

Andrea Zelletta giovane

Tuttavia, anche dopo svariati infortuni, il richiamo delle passerelle e la volontà di investire nel proprio futuro lo portano a trasferirsi nella capitale della moda e delle opportunità pubblicitarie, Milano.

Andrea Zelletta: esordi sulle passerelle con grandi marchi

Anche una volta stabilitosi nel capoluogo lombardo, sceglie di dedicarsi a mantenere il proprio fisico, arrotondando le proprie entrate come personal trainer. Inoltre, inizia a prestare il proprio volto ad alcuni brand molto importanti, tra i quali Dolce & Gabbana, Zuiki, Guess e anche Armani.

Con quest'ultimo marchio, simbolo del fashion Made in Italy, partecipa a diversi shooting assieme all'amico Paul Ferrari. Parallelamente al ruolo di indossatore e modello, Andrea Zelletta non abbandona la volontà di sfondare nel mondo dello spettacolo. Decide perciò di iscriversi ai provini per il programma Uomini e Donne di Maria de Filippi, che nel corso degli anni ha condotto alla fama molti protagonisti.

L'esperienza sul piccolo schermo di Andrea Zelletta

Grazie alla sua avvenenza, che porta il settore della moda a notarlo, Andrea Zelletta può considerarsi già soddisfatto, anche se è attraverso la partecipazione al programma Mediaset Uomini e Donne che riesce a farsi notare da potenziali marche con le quali collaborare e ad acquisire un grande numero di follower.

Partecipando in veste di tronista, acquisisce una fama notevole, che gli permette di entrare in contatto anche con altre figure di spicco del mondo dell'entertainment e dei social network, tra cui Andrea Damante, del quale diventa ben presto amico.

Una volta conclusa con successo l'esperienza televisiva nel programma pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, viene coinvolto nelle selezioni del Grande Fratello Vip, in onda qualche mese più tardi nel 2020 sulla stessa rete. Sceglie di prendervi parte per testare le proprie capacità, ma anche e soprattutto per godere di una vetrina importante per supportare la propria carriera.

Durante la trasmissione, Andrea Zelletta si fa notare, spesso in modo positivo, talvolta in maniera meno gradevole. Infatti, si lascia coinvolgere in diversi scontri, in particolare con Franceska Pepe e genera mistero in seguito alla sparizione per due giorni dalle telecamere della casa. Come si scopre in seguito, ciò è stato dovuto alle verifiche riguardo un tampone risultato falso positivo per contagio da Covid-19.

Andrea Zelletta: vita privata e curiosità

Il legame con la famiglia del giovane tarantino si esprime in molti modi, come ad esempio nelle confessioni rilasciate durante il programma Mediaset, il Grande Fratello, che lo vedono rammaricato per non essere ancora riuscito a mettere al sicuro i genitori dal punto di vista economico, ma anche nella scelta di rendere omaggio ai suoi affetti in maniera permanente, tatuandosi il nome della sorella Alessia sul corpo.

Andrea Zelletta con Natalia Paragoni

Durante la partecipazione a Uomini e Donne, Andrea Zelletta non nasconde l'obiettivo di trovare una compagna con la quale creare tutti i presupposti per costruire un legame stabile e di tipo familiare. Ecco che non stupisce la sua scelta di andare a convivere, non appena terminate le riprese del programma, con la neo-fidanzata appena conosciuta, Natalia Paragoni.