Biografia

Romelu Menama Lukaku Bolingoli nasce il 13 maggio 1993 dalla mamma Adolpheline e dal padre Roger Lukaku. La sua città di nascita è Anversa nel nord del Belgio, ma la sue origini sono congolesi. La sua famiglia è appassionata di calcio: il padre è un ex giocatore della nazionale dello Zaire (oggi Congo) che si trasferì in Belgio nel corso della sua carriera. Romelu cresce guardando partite della Premier League con il padre. Durante l'infanzia i genitori gli vietano di giocare a calcio perché non vogliono che si distragga dagli studi.

Quando successivamente gli viene regalata una PlayStation inizia a giocare quasi morbosamente con giochi legati al calcio. Inizialmente riesce a conciliare scuola e videogiochi, poi successivamente, passa sempre più ore davanti alla tv; i genitori decidono allora di iscriverlo a una scuola calcio, dove Romelu Lukaku si rivela fin da subito un giovane prodigio.

Romelu Lukaku e la carriera da calciatore professionista

Quando ha 16 anni viene notato dalla squadra dell'Anderlecht per la quale firma il suo primo contratto da professionista; gioca per tre anni segnando la strabiliante cifra di 131 gol. Nella stagione tra il 2009 e il 2010 diventa capo-cannoniere del campionato.

Nel 2011 viene acquistato dagli inglesi del Chelsea, ma per le prime due stagioni viene mandato a giocare in prestito presso le squadre del West Bromwhich e dell'Everton; a 18 anni firma un contratto di ben 28 milioni di sterline. Nel 2013 veste la maglia del Chelsea, di Roman Abramovich.

Dopo aver giocato nella super coppa Europea Romelu Lukaku viene ceduto all'Everton; con la maglia dell'Everton nel 2015 raggiunge il record di giocatore più giovane a raggiungere e superare i 50 gol in Premiere League.

Romelu Lukaku

Due anni più tardi, nel 2017, viene acquistato dal Manchester United. Qui Lukaku consegue molti successi. Alla fine dell'anno, il 30 dicembre, subisce un violento colpo in uno scontro con Wesley Hoedt (Southampton): Lukaku è costretto a lasciare il campo in barella con la maschera dell'ossigeno.

Il 31 marzo 2018 consegue un nuovo record: è il più giovane giocatore di sempre a raggiungere il traguardo delle 100 reti segnate in Premier League.

Nell'agosto del 2019 Romelu Lukaku viene acquistato dall'Inter per una cifra di 65 milioni di euro.

Vita privata

Come detto in precedenza Romelu Lukaku è cresciuto in una famiglia di appassionati di calcio, ma che nascondeva anche un lato oscuro: entrambe i genitori erano dipendenti da sostanze stupefacenti. Inoltre, mentre era al Chelsea, il padre è stato condannato a 15 mesi di prigione per aver aggredito una donna e averla chiusa nel bagagliaio.

Romelu Lukaku è legato sentimentalmente con Julia Vandenweghe. La sua ragazza ha sempre dichiarato di sentirsi protetta dalla sua altezza e alla sua forma fisica: Lukaku è alto 1 metro e 92 cm, e pesa 95 chili.

Riconoscimenti, curiosità e altri record

Lukaku ha vinto moltissimi premi durante la sua carriera di calciatore. Nel 2009, al suo debutto, è stato insignito come il più giovane marcatore di sempre della Jupiler League, torneo vinto dopo aver segnato 15 gol. Nel 2013 è stato il terzo giocatore di sempre a segnare una tripletta contro il Manchester United, tutti durante il secondo tempo. Nel 2018, durante i mondiali di Russia, è entrato nella classifica dei giocatori della nazionale belga per aver segnato più reti durante la stagione. Anche il fratello minore Jordan ed il cugino Boli Bolingoli-Mbombo hanno intrapreso la carriera di calciatore. Jordan Lukaku gioca in Italia dal 2016, nella Lazio, come difensore.