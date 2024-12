Biografia

Lucio Corsi è un cantautore italiano.

Nasce a Grosseto il 15 ottobre 1993.

Cresce a Vetulonia. Lì vicino, a Macchiascandona, la famiglia gestisce un ristorante. La madre è pittrice, mentre il padre ha alle spalle diverse esperienze, tra cui: operatore Rai, muratore e artigiano del cuoio.

Lucio Corsi

La passione per la musica e le prime influenze musicali

Lucio si appassiona alla musica quando è ancora un bambino, guardando il film "The Blues Brothers".

Compone i suoi primi brani sin da giovanissimo, iniziando a esibirsi nei locali e nelle piazze della propria città natale dal 2011.

Inizialmente le sue influenze musicali sono quelle dei Genesis di Peter Gabriel: Lucio Corsi compone brani strumentali di rock progressivo; poi si orienta verso il cantautorato italiano: tra i suoi punti di riferimento vi sono Flavio Giurato e Ivan Graziani.

Prime esperienze di carriera

Dopo aver conseguito la maturità al liceo scientifico "Guglielmo Marconi" di Grosseto, si trasferisce a Milano con l'obiettivo di intraprendere la carriera musicale; nella città meneghina vive stabilendosi prima sul Naviglio Pavese, poi in via Ripamonti e infine nella zona Niguarda.

In questo periodo Lucio Corsi compone canzoni e si esibisce principalmente con il duo Miaosatelliti, insieme all'artista anglo-italiano Frederikk, già sotto l'etichetta discografica veronese Marjucha Sound.

Il 29 aprile 2014 pubblica il suo primo EP contenente cinque tracce dal titolo "Vetulonia Dakar".

Il 7 giugno dello stesso anno si esibisce al MI AMI Festival con il brano "Le api"; due mesi più tardi Lucio apre il concerto degli Stadio di Gaetano Curreri nella serata finale di Festambiente.

In questo periodo fa la conoscenza di Federico Dragogna dei Ministri, con cui produce il secondo EP "Altalena Boy"; conosce anche Matteo Zanobini, collaboratore di Brunori Sas. Zombini lo introduce alla Picicca Dischi.

Il primo album e la seconda metà degli anni 2010

All'inizio del 2015 esce così il primo album in studio di Lucio Corsi; il titolo è "Altalena Boy/Vetulonia Dakar", distribuito da Sony Music.

Corsi viene apprezzato per il suo stile glam e i testi surreali. Per riferimenti e immaginario viene accostato ad artisti importanti come David Bowie, Renato Zero, Lou Reed e Tim Burton.

Nel 2016 partecipa al progetto Kahbum - web serie che racconta la nascita di una canzone attraverso la collaborazione tra due artisti - realizzando il brano "Il cuore va nell'organico", insieme a Margherita Vicario.

All'inizio del 2017 esce il secondo album di Lucio Corsi: il titolo è "Bestiario musicale"; si tratta di un concept album a tema favolistico che contiene otto tracce dedicate ciascuna a un animale della Maremma.

Nel corso dello stesso anno, Lucio Corsi apre i concerti dei Baustelle e di Brunori Sas nei rispettivi tour teatrali, stringendo un rapporto di amicizia con Francesco Bianconi, voce dei Baustelle.

Lucio Corsi con Brunori Sas

Insieme a questi viene scelto come modello da Gucci per la campagna Cruise 2018, sfilando il 29 maggio a Palazzo Pitti a Firenze; Corsi prende parte inoltre in autunno al progetto romano "Roman Rhapsody", curato dal direttore creativo Alessandro Michele con il fotografo Mick Rock.

Lucio è tra gli otto finalisti della 28ª edizione del concorso "Musicultura"; si esibisce all'Arena Sferisterio di Macerata il 23 giugno 2017 con il brano "Altalena Boy"; sempre nello stesso anno riceve il premio MEI come miglior artista emergente.

Il 19 e il 21 ottobre 2018 prende parte insieme a Margherita Vicario, Nicolò Carnesi, Dimartino e Fabrizio Cammarata alle due date di "When Mediterranean Meets the Gulf. Words and Notes" ad Abu Dhabi e Al Kuwait, evento musicale supportato dall'ambasciata d'Italia e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nel 2019 firma per la Sugar Music; esce così il 25 ottobre il suo nuovo singolo "Cosa faremo da grandi", che anticipa e dà il nome al terzo album, che esce nel 2020.

Gli anni 2020

Dal 21 ottobre all'11 novembre 2020 è ospite fisso insieme alla sua band della trasmissione televisiva "L'assedio", condotta da Daria Bignardi su Nove.

Il 27 agosto 2021, dopo essersi esibito al "Tenco Ascolta" a Piombino, viene selezionato per esibirsi in concorso al Premio Tenco come uno dei più giovani partecipanti della rassegna.

Il 21 aprile 2023 esce il quarto album "La gente che sogna", a cui segue un tour estivo. A giugno apre il concerto degli Who in occasione del Firenze Rocks.

Nel mese di novembre 2024, pubblica il singolo "Tu sei il mattino", brano compreso nella colonna sonora della terza stagione della serie "Vita da Carlo", di Carlo Verdone, dove Lucio Corsi appare come guest star nel ruolo di se stesso.

Alla fine dell'anno viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. La canzone che Lucio Corsi presenta in gara si intitola "Volevo essere un duro".