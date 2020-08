Biografia • Visioni conquistatrici

Paladino del fantastico e della diversità, Timothy William Burton nasce il 25 agosto 1958 a Burbank (California, USA). Il padre è un ex giocatore di baseball di seconda serie e la madre gestisce un negozio di souvenir. Nel 1976 Tim Burton entra alla "Cal Arts" (California Institute of the arts) grazie ad una borsa di studio ed inizia ad occuparsi di Character Animation. In quella scuola Tim incontra Henry Seleck (il regista di "The nightmare before Christmas" e "James and the Giant Peach") con il quale stabilisce fin da subito un sodalizio artistico.

Uscito dalla scuola inizia a collaborare con la Disney, ma i suoi lavori (tra cui alcuni personaggi per il film "Taron e la pentola magica") non vengono presi in considerazione. Nel 1982 lascia la Disney e gli vengono assegnati 60.000 dollari per la realizzazione di un cortometraggio che passa come test sulla tecnica della stop motion. Il risultato è "Vincent", storia di un bambino che sogna di essere Vincent Price. Il corto vince due premi al "Chicago Film Festival" e il premio della critica al "Festival di Animazione di Annecy" nel 1983.

Nel film successivo "Frankenweenie" (1984), prodotto dalla Disney, Burton trasforma il celebre racconto di Mary Shelley in una favola per bambini. Nel 1985 esce il primo lugometraggio di Tim Burton, "Pee-wee's big adventure", seguito a distanza di tre anni dal più noto "Beetlejuice - Spiritello Porcello" con Geena Davis, Alec Baldwin e Michael Keaton. Il film riceve l'Oscar per il miglior make up.

Nel 1989 Burton porta sul grande schermo il celebre fumetto "Batman" (con Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger): un'operazione che si rivelerà molto gradita dal pubblico, accorso in massa per assistere alle folli girandole registiche inventate dall'inquieto Tim. Nello stesso anno, galvanizzato dai successi e con un pingue conto in banca depositato direttamente dall'uomo pipistrello, Burton fonda la "Tim Burton Production".

"Edward mani di forbice" (1990, con Johnny Depp e Winona Ryder) è il primo film coprodotto dallo stesso Burton, a cui seguono "Batman - Il ritorno" (1992, con Michael Keaton, Michelle Pfeiffer e Danny De Vito), episodio complessivamente meno riuscito del primo, e la favola "Tim Burton's Nightmare before Christmas" (1993) che ha come protagonisti dei pupazzi animati realizzati dallo stesso Burton. Successivamente sarà la volta di altri titoli che si aggiungeranno al bizzarro catalogo del regista americano: il biografico "Ed Wood" (1994), il surreale "Mars Attacks!" (1996, con Jack Nicholson e Pierce Brosnan) e l'interlocutorio "Il mistero di Sleepy Hollow" (1999, con Johnny Depp e Christina Ricci). Malgrado la stranezza di questi film, raggiungono tutti ottimi successi di botteghino. E qui risiede la stranezza intrinseca di Tim Burton, l'unico regista "visionario" che riesce nello stesso tempo a conquistare le platee e ad accontentare gli "squali" che, come ormai vuole la leggenda, abitano Hollywood.

Anche negli anni seguenti Tim Burton non ha smesso di stupire: con "Il pianeta delle scimmie" (2001, con Tim Roth) ha reinventato uno dei capolavori della fantascienza moderna, mentre con "Big Fish" (2003, con Ewan McGregor), favola magica girata con il suo stile tipico, ha realizzato, a detta della critica, forse il suo capolavoro assoluto.

Gli anni 2000

Lavori successivi sono "La fabbrica di cioccolato" (2005, ispirato al romanzo di Roald Dahl), "La sposa cadavere" (2005), "Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street" (2007, con Johnny Depp, Oscar 2008 per la miglior scenografia), "Alice in Wonderland" (2010).

Gli anni 2010

Tra i suoi ultimi lavori di questi anni c'è "Big Eyes", film sulla vicenda dell'artista Margaret Keane e della causa legale con il marito Walter Keane, celebre per il plagio di quest'ultimo nei confronti della moglie.

Nel 2016 realizza "Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali".