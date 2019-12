Biografia • Quando il talento si eredita

Figlia degli attori Tony Curtis e Janet Leigh, Jamie Lee Curtis nasce il 22 novembre 1958 a Los Angeles. A 18 anni fa le sue prime apparizioni in televisione nella serie "Operation Petticoat" dove impersona una bella e prosperosa infermiera. Alla fine degli '70 la troviamo nelle puntate di telefilm molto noti anche in Italia, quali "Charlie's angels", "Il tenente Colombo" e "Love boat".

Il grande successo arriva ben presto sul grande schermo quando il regista John Carpenter la vuole nel cast delle pellicole "Halloween" (1978) e "Fog" (1980). Segue poi un altro thriller: "Non entrate in quella casa" (1980, di Paul Lynch). A conferma del suo talento arriva la prova del drammatico "Blue Steel" (1990), in cui la regista Kathryn Bigelow le assegna il personaggio della donna poliziotto protagonista di una violenta e serrata vicenda di azione.

L'attrice sembra destinata ad affermarsi come diva dell'horror o del thriller finché nell'esilarante "Un pesce di nome Wanda" Jamie Lee Curtis si rivela anche interprete di grande personalità, dotata di notevole ironia e sex-appeal. Doti che ha saputo far apprezzare già nella commedia ad alto potenziale comico "Una poltrona per due" (1983 - al fianco di due esperti del genere come Dan Aykroyd e Eddie Murphy) e che si confermano brillantemente nello scatenato "True Lies" (1994), dove è protagonista al fianco di Arnold Schwarzenegger.

Altri titoli che meritano una citazione sono "Amore per sempre" (1992, con Mel Gibson e Elijah Wood), "Creature selvagge" (1997, con Kevin Kline), "Virus" (1998, con William Baldwin), "Il sarto di Panama" (2001, con Pierce Brosnan, tratto da un romanzo di John Le Carré), "Halloween - La resurrezione" (2002, con il cantante Busta Rhymes), "Quel pazzo venerdì" (2003).

Nel 2012 entra nel cast della celebre serie televisiva "NCIS - Unità anticrimine", interpretando il ruolo della dottoressa Samantha Ryan.