Biografia

Alberto Zangrillo nasce il 13 aprile 1958 nella città di Genova. E' un medico anestesista. E' divenuto noto al grande pubblico nel ruolo di medico di fiducia di Silvio Berlusconi. La sua figura ha assunto un grande risalto mediatico nella primavera del 2020 durante il periodo di emergenza per la pandemia da Coronavirus, per il ruolo specialistico e di responsabilità che Zangrillo ricopre presso l'ospedale San Raffaele di Milano. In questa breve biografia di Alberto Zangrillo scopriamo di più sul suo percorso professionale e personale.

Alberto Zangrillo: un esordio internazionale

Sin da piccolo mostra una forte determinazione che lo porta ad iscriversi all'Università degli Studi di Milano. Qui consegue a 25 anni la Laurea in Medicina e Chirurgia. Sceglie poi di intraprendere il percorso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Alberto Zangrillo

Nel momento in cui termina l'iter specialistico, la sua carriera prende velocemente il volo, in senso figurativo ma anche letterale. Inizia infatti a girare per il mondo, prestando servizio in alcuni dei centri più importanti d'Europa. Tra questi troviamo il Queen Charlotte Hospital della capitale inglese, l'Ospital de la Santa Creu Pau di Barcelona, il Centro Cardiotoracico di Montecarlo nonché l'Hetzer Deutsche Herzzentrum di Berlino.

Alberto Zangrillo approda infine all'ospedale San Raffaele di Milano, al quale rimane legato per moltissimi anni.

Qui ricopre la prestigiosa carica di Primario dell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare.

Alberto Zangrillo: il legame con Silvio Berlusconi

Uno dei motivi per i quali Zangrillo è noto alle cronache, nasce in virtù delle opportunità professionali scaturite dalla sua permanenza al San Raffaele: luogo considerato da molti come il più autorevole istituto italiano di medicina privata. Grazie ai tanti obiettivi raggiunti in questa struttura d'eccellenza, Alberto Zangrillo riesce ad acquisire una notevole visibilità nella comunità scientifica.

L'esposizione mediatica viene ulteriormente alimentata nel momento in cui il legame con Silvio Berlusconi appare evidente. Zangrillo infatti è da sempre al fianco del Cavaliere, soprattutto nei momenti più difficili: come il 13 dicembre 2009, quando l'allora Presidente del Consiglio venne ferito a causa del lancio di una statuetta; oppure sette anni più tardi, nel momento in cui il leader del partito di centro-destra venne sottoposto a un intervento cardiaco decisamente complesso al San Raffaele.

A dispetto della vicinanza con Berlusconi e delle tante dicerie registrate nel corso degli anni in tal senso, Alberto Zangrillo mostra una passione immutata per la professione medica. Di fatto non cade mai nella tentazione di scendere in politica, come succede invece a molti altri professionisti entrati nelle grazie del Cavaliere; va detto che però il fratello, Paolo Zangrillo, viene candidato ed eletto deputato nelle liste di Forza Italia nel 2018.

Alberto Zangrillo: il riconoscimento e le controversie

Nel corso dei decenni Zangrillo diventa tra i primi medici al mondo a poter vantare il più vasto numero di pubblicazioni nel settore di anestesia e terapia intensiva. Firma oltre 800 pubblicazioni, di cui quasi la metà compare su riviste internazionali. Alcuni degli studi più prestigiosi fanno capolino persino sul New England Journal of Medicine, una delle riviste più prestigiose del settore.

In virtù della sua attività autoriale raccoglie numerosi premi e onorificenze dalla comunità scientifica. Anche le cariche istituzionali sembrano riconoscerne il merito e gli conferiscono il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e di Commendatore dei Presidenti della Repubblica, sia da Carlo Azeglio Ciampi sia da Giorgio Napolitano.

La polemica al tempo del Covid-19

Il professore universitario e anestesista, apprezzato a livello professionale lungo tutto il corso della propria carriera, entra in una polemica poco piacevole al termine dell'emergenza Covid-19. Durante la puntata televisiva del 31 maggio 2020 di Mezz'ora in più - programma condotto da Lucia Annunziata in onda su Rai 3 - dichiara che il coronavirus dal punto di vista clinico non può essere considerato più una minaccia.

Un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere una nuova ondata per la fine del mese/inizio di giugno e chissà quanti posti di terapia intensiva ci sarebbero stati da occupare. In realtà il virus, dal punto di vista clinico, non esiste più.

Le reazioni non si fanno certo attendere, incluse quelle di Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, che si dimostra assolutamente sconcertato. Nonostante le dichiarazioni di Zangrillo siano sostenute da una ricerca del virologo Clementi, operativo sempre al San Raffaele, sono molte le voci che si sono scagliate contro questa presa di posizione, compresa quella del noto infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli.

Sono rinfrancato dalla forza della verità perché quello che ho detto non è che il virus è scomparso, come maliziosamente qualche testata ha messo nei titoli. Io sono certo che il virus sia ancora tra di noi, però ci sono tanti virus tra di noi. Io ho detto testualmente ‘il virus è clinicamente scomparso’. Se uno omette il clinicamente per farmi del male, fa del male a se stesso.

Vita privata

Nonostante la prominenza della sua figura in campo mediatico come medico, Alberto Zangrillo è estremamente riservato. Della sua vita sentimentale e privata si conoscono pochissimi dettagli, tranne il fatto che è sposato, ma non trapelano ulteriori informazioni a riguardo.