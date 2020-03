La compagna di Alberto II di Monaco diventa poi Charlene Wittstock , ex campionessa di nuoto sudafricana; conosciuta nel 2001 Alberto e Charlene iniziano ad apparire in compagnia in eventi ufficiali dal 2006. Convoleranno a nozze il 9 luglio 2011.

1 di 4

Frasi di Alberto di Monaco

4 fotografie

Foto e immagini di Alberto di Monaco

Video Alberto di Monaco

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Principe Ranieri III Grace Kelly Tennis Giochi Olimpici Legione D'onore Mitterrand Jacques Chirac Charlene Wittstock Re e regine Varie Politica Alberto di Monaco nelle opere letterarie

16 biografie

Nati lo stesso giorno di Alberto di Monaco