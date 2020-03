Biografia

Michele Riondino nasce a Taranto il giorno 14 marzo 1979. Da giovanissimo impara con impegno a suonare la chitarra e fonda con un gruppo di amici "La setta dei poeti estinti" (nome ispirato dal film L'attimo fuggente) con l'obiettivo di fare musica con la sua band, ma nel cuore ha un sogno: quello di fare l'attore. Così, da Taranto, sua città natale, si trasferisce a Roma dove frequenta l'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico".

Quando non studia è in teatro. In scena si cimenta in opere quali "Aspettando Godot" di Samuel Beckett e "Edipo Re" di Eschilo. A giugno del 2000 consegue il diploma e si dedica a svariati laboratori sul "mimo corporeo" con Michele Monetta e sulla "neo-avanguardia" con Franco Brambilla. Intanto lo si vede in scena con il Circo Bordeaux, una compagnia che fonda lui stesso con alcuni colleghi attori e dove rappresenta testi scritti da Marco Andreoli.

L'impegno sociale a Taranto

Michele Riondino conserva per la sua città un grande impegno nel sociale con il Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti. Mentre lascia spazio e conserva la sua passione anche per la musica: dal 2012 infatti è il direttore artistico del concerto del Primo maggio di Taranto insieme a Roy Paci.

Il debutto a teatro e le fiction

Inizia la sua carriera da attore interpretando dei ruoli in teatro: opere quali "Aspettando Godot" di Beckett e "Edipo Re" di Eschilo. Poi la fiction: esordisce nella serie televisiva "Distretto di Polizia", dal periodo 2003 al 2005, per tre stagioni televisive. In Distretto di Polizia Michele Riondino veste i panni di Daniele, il fidanzato di Sabina (Giulia Michelini), sorella del commissario Giulia Corsi, interpretata da Claudia Pandolfi. Quindi un anno dopo, nel 2006, recita ne "La freccia nera" per la regia di Fabrizio Costa.

I ruoli di Michele Riondino al cinema

Nel 2008 recita ne "Il passato è una terra straniera" di Daniele Vicari, tratto dal romanzo di Gianrico Carofiglio, interpretando il ruolo di Francesco, mentre nel 2009 recita in "Dieci inverni" di Valerio Mieli e interpreta il ruolo di Silvestro, accanto a Isabella Ragonese, che recita nei panni di Camilla.

Nello stesso anno si vede Michele Riondino recitare al cinema con "Principessa" di Giorgio Arcelli, nel ruolo di Pietro, e ancora in Marpiccolo di Alessandro Di Robilant, dove interpreta Tonio; in "Fortapàsc" di Marco Risi, è attore nel ruolo di Rico, pellicola dedicata a Giancarlo Siani, il giornalista ucciso nel 1985 che lavorava per Il Mattino, prima da Torre Annunziata, poi da Napoli.

Gli anni 2010

Nel 2010 recita nel ruolo di Saverio in "Noi credevamo" di Mario Martone, poi in "Henry" di Alessandro Piva nei panni di Gianni. Nel 2011 in "Qualche nuvola" di Saverio Di Biagio. Mentre nel 2012 interpreta tre ruoli in altrettanti film, che sono: "Gli sfiorati" di Matteo Rovere, "Bella addormentata" di Marco Bellocchio e "Acciaio" di Stefano Mordini.

Nel 2013 interpreta Emanuele nel film "Con il fiato sospeso" di Costanza Quatriglio; l'anno successivo invece si vede nel ruolo di Antonio Ranieri nel film "Il giovane favoloso" di Mario Martone. È il 2015 quando interpreta Guiscardo in "Maraviglioso Boccaccio" di Paolo e Vittorio Taviani. Quindi nel 2016 si vede Riondino recitare nel ruolo di Bruno per la pellicola "Senza lasciare traccia" di Gianclaudio Cappai. Nel 2015 è interpreta i panni del protagonista nella miniserie TV biografica "Pietro Mennea - La freccia del Sud" (regia di Ricky Tognazzi). L'anno seguente è protagonista del film "La ragazza del mondo".

Michele Riondino nelle vesti di Pietro Mennea

Nei panni del giovane Montalbano

È il 2012 quando gli spettatori vedono Michele Riondino interpretare su Rai Uno il ruolo del giovane commissario Montalbano per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Si tratta del prequel de "Il commissario Montalbano" che vede protagonista Salvo Montalbano in giovane età.

La serie firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni tratta appunto da alcune raccolte della serie letteraria di Montalbano, racconta una Sicilia dei primi anni '90 dove Salvo è appena diventato commissario nella sua città d'origine, Vigata e comincia le sue prime indagini. È abile, nonostante l'età e l'inesperienza, e riesce a risolvere i misteri che si celano dietro agli omicidi. Casi dall'apparenza molto complicati.

Michele Riondino con Andrea Camilleri

Il debutto come regista a teatro

In contemporanea Riondino recita a teatro e debutta come regista nell'opera "La Vertigine del Drago" di Alessandra Mortelliti e con la supervisione ai testi dello scrittore Andrea Camilleri. Opera che è andata in scena per la prima volta alla LV edizione del Festival dei due Mondi di Spoleto.

La vita privata dell'attore

Michele Riondino è padre di Frida, nata dalla relazione con Eva Nestori, una make up artist di un anno più giovane. Il nome della figlia è stato scelto dai due genitori in onore della pittrice messicana Frida Kahlo.