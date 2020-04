Biografia

Joanna Krupa nasce a Warsawia, in Polonia il 23 aprile 1979. Si trasferisce con la famiglia a Chicago (USA) quando ha solo cinque anni.

Come modella è apparsa sulle copertine di diverse riviste quali ENVY, FHM, Personal, Inside Sport, Stuff, Steppin' Out, Teeze e Maxim. Quest'ultima l'ha nominata la più sexy indossatrice di costumi da bagno del mondo. Joanna Krupa ha anche posato per il calendario Maxim 2008.

Tra le sue esperienze ve n'è anche una per Playboy. Dal 2001 è apparsa inoltre in diversi film sul grande schermo e in alcune serie tv (episodi).

La sua popolarità decolla quando vince l'edizione americana della trasmissione tv "Ballando con le stelle". Nel 2009 desta scandalo la sua posa nella foto come testimonial della campagna della "Peta", l'associazione per la difesa degli animali. Lo slogan recita "Be an angel for animals" e Joanna appare nuda con un paio di ali di angelo e un crocefisso in mano che copre, parzialmente, le parti più intime del suo corpo.