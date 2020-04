Biografia

Bella, tenace, romana DOC, Anna Foglietta è un'attrice italiana apprezzata per le sue spiccate doti interpretative e la sua versatilità nel calarsi in tanti ruoli. Divisa tra fiction televisive e spettacoli teatrali, il grande successo di Anna non si esaurisce solo sul piano lavorativo ma abbraccia anche quello privato. Anna è infatti una mamma attenta e premurosa, con tante passioni fra cui quelle per il marito con il quale è felicemente sposata.

Chi è Anna Foglietta? Ecco la biografia, la carriera, la vita privata, gli amori, le curiosità e tutto quello che c'è da scoprire su questo personaggio tanto amato dal grande pubblico.

Anna Foglietta: la biografia

Anna Foglietta, classe 1979, nasce a Roma il 3 aprile. Segno zodiacale ariete, Anna ha una famiglia di origine partenopee alla quale afferma di essere legatissima e di sentire costantemente. La passione per la recitazione inizia sin dalla tenera età. Anna frequenta il liceo Socrate conseguendo la maturità classica per poi interrompere gli studi, per iniziare la carriera di attrice.

Inizialmente Anna si limita a partecipare ad alcuni spettacoli teatrali locali ed organizzati dalla scuola. Debutta in televisione fra il 2005 e il 2006, periodo in cui veste i panni dell'agente scelto Anna De Luca, nella serie televisiva "La squadra". Il successo continua fino al 2008, quando partecipa al cast di un'altra celebre serie tv: "Distretto di Polizia". Nel 2009 recita in "Feisbum - Il film", un film suddiviso in otto episodi e cinque corti, ispirato al mondo dei social network e di come la vita sociale è cambiata con Facebook.

Gli anni 2010

L'attrice romana è nota al pubblico anche per le numerose partecipazioni televisive, fra cui quelle che la vedono al fianco di Paola Cortellesi nella pellicola dal titolo "Nessuno mi può giudicare". Nell'occasione Anna Foglietta interpreta il ruolo di una spregiudicata escort. Dimostra in questo film il suo talento ottenendo una candidatura per il David di Donatello, oltre che al Nastro d'Argento.

Anna Foglietta appare anche in altri film come "Mai stati Uniti" e "Tutta colpa di Freud". Il 2013 è l'anno in cui Anna presenta la chiusura della festa del cinema che si tiene a Roma.

Anna Foglietta

La seconda metà degli anni 2010

Dopo diversi anni, nel 2015 torna a recitare in teatro in "La pazza della porta accanto" (di Claudio Fava), diretta da Alessandro Gassmann.

Nello stesso anno Anna Foglietta ottiene un'altra candidatura per il David di Donatello: questa volta per il suo ruolo nel film "Noi e la Giulia".

L'anno successivo viene scelta nel cast di "Perfetti sconosciuti" diretto da Paolo Genovese, ottenendo una terza candidatura per il David di Donatello. In questa occasione è candidata come miglior attrice protagonista. Recita poi in "Che vuoi che sia", per la regia di Edoardo Leo.

Sempre nel corso del 2016 è testimonial dell'associazione "Trenta ore per la vita". Nel campo del sociale Anna Foglietta dal 2017 è presidente di "Every child is my child", Onlus che si occupa dell’emergenza minori in Siria.

Il 2019 è l'anno in cui Anna Foglietta viene chiamata a presentare il "Dopo Festival" - la trasmissione tv che va in onda a notte fonda dopo ogni serata del Festival di Sanremo. Assieme a lei c'è Rocco Papaleo.

Partecipa anche alla realizzazione di una serie televisiva, questa volta calandosi in un ruolo insolito, ovvero nel personaggio politico di Nilde Iotti.

Anna Foglietta: vita privata

Non solo attrice di successo, Anna Foglietta è anche una donna molto impegnata sul piano sentimentale: è sposata dal 2010 con Paolo Sopranzetti.

L'uomo, che svolge la professione di consulente finanziario, è anche il padre dei tre figli di Anna: Lorenzo, Nora e Giulia, che sono venuti alla luce rispettivamente nel 2011, 2012 e 2013.

Anna ha dichiarato di aver incontrato difficoltà nel dividersi fra il ruolo di attrice e quello di mamma, ma che grazie al supporto prezioso del marito è sempre riuscita brillantemente a superare ogni difficoltà.

Prima della relazione con Paolo, Anna ha vissuto una breve storia sentimentale con il collega Enrico Silvestrin, incontrato proprio sul lavoro durante le riprese della serie Distretto di Polizia.

Anna Foglietta: curiosità

L'attrice romana è molto attiva sui social, condividendo post e foto con i fan attraverso il profilo Facebook e Instagram. E' alta 1,73 m e pesa circa 63 kg. Dichiara di non avere nessun tatuaggio.