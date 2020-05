Nonostante la televisione e il cinema, Lino non trascura contemporaneamente il teatro, una passione dalla quale non si separa mai nel corso della sua carriera. Così, a Mosca, interpreta uno dei ruoli principali in quello che viene premiato come Miglior spettacolo dell'anno nel 2012, la pièce brechtiana "La resistibile ascesa di Arturo UI" (2012) di Longhi.

Lino Guanciale nasce il 21 maggio 1979 ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, figlio di un medico e di una insegnante. Ha un fratello, Giorgio, di professione psicologo. Trascorsa l'infanzia a Collelongo, piccolo paese da cui viene la famiglia del padre, Lino si trasferisce poi a Roma dove studia Lettere e Filosofia, presso l'Università La Sapienza. Da adolescente si dedica alla carriera sportiva con la Nazionale under 16 e under 19 di rugby. Poi decide invece che il suo mondo è la recitazione. Si iscrive così all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma, diplomandosi nel 2003.

Frasi di Lino Guanciale

Foto e immagini di Lino Guanciale

Video Lino Guanciale

