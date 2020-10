Biografia • Macchina ribelle

Arriva "Terminator 3" e con esso il lancio nell'universo dei media del nome di Kristanna Loken, cyborg spietato coi tacchi a spillo in grado di impensierire il granitico Arnold Schwarzenegger per una volta più con la forza micidiale delle sue armi che con la perfezione delle sue gambe. Già i trailer hanno messo in luce di quale "stoffa" siano le qualità di Kristanna, tali che non sfigurerebbero affatto su di una passerella di moda. E se le macchine del futuro saranno tutte così, ben venga. Però, dovendo impersonare un micidiale cyborg, non è solo per le misure del suo corpo che la splendida attrice è stata scelta, ma anche per lo sguardo glaciale che è in grado di esprimere, retaggio delle gelide lande norvegesi da cui discendono i genitori.

Giovane promessa della cinematografia, Kristanna Sommer Loken, nasce il giorno 8 ottobre 1979 a Ghent nello Stato di New York, dove attualmente continua a risiedere. Muove i primi passi nel mondo della moda, e non poteva essere che così essendo la madre proprio una ex modella. Già a quindici anni è dunque in giro per il mondo a sfilare ma nonostante gli apprezzamenti degli addetti ai lavori e i successi economici, si scopre intimamente insoddisfatta. La ragazza è ambiziosa, ha sempre avuto la passione della recitazione e non intende rinunciarvi. Sogna il grande schermo e anche in questo caso, forse l'ambiente (o la genetica) ci mette lo zampino; il padre è romanziere e sceneggiatore di successo, sempre attento a sensibilizzare Kristanna verso il mondo dell'arte.

Il passaggio alla recitazione non è stato facile per Kristanna, nè tanto meno indolore. Anzi, si è trattata di una decisione profondamente sofferta perché un eventuale flop le avrebbe compromesso la carriera seriamente. Basti pensare al fatto che di fronte a sé la bella modella aveva sul piatto fior di contratti da milioni di dollari a cui ha avuto comunque la forza, in nome dei suoi sogni, di dire di no.

Fortunatamente, almeno in televisione, è subito apprezzata ed ha così l'opportunità di comparire in alcune serie televisive come "As the world turns" e "Aliens in the family".

Nel 1997 ottiene un ruolo rilevante nella popolare serie d'azione "Pensacola" andata in onda per due anni consecutivi. L'anno successivo ottiene un altro importante ruolo da protagonista nella serie di telefilm "Mortal Kombat: the Conquest", tratta dal famoso successo cinematografico(che a sua volta proviene dal successo del videogame): qui ha ampiamente modo di sfoggiare oltre alle sue doti recitative anche la sua notevole abilità nelle Arti Marziali, poi perfezionata - in occasione delle riprese di Terminator 3 - con i servizi segreti israeliani.

Il cinema sembra dunque apprezzarla sempre di più, anche se alcune produzioni a cui prende parte saranno destinate più al circuito delle videocassette che al grande schermo, come nel caso del catastrofico "Panic". Ma la svolta davvero gigantesca ed inaspettata si materializza nel 2003 quando viene scelta, nel corso di un casting a cui prendono parte ben 10.000 attrici, per interpretare il ruolo dell'antagonista del granitico Schwarzy nel già citato "Terminator 3 - Rise of the machines", attesissimo terzo capitolo della saga.

In "T3 - Le Macchine Ribelli" (titolo con cui è distribuito in Italia) Kristanna interpreta il terribile ed indistruttibile T-X, sofisticatissimo modello di Terminator che sotto un aspetto più che seducente (rafforzato da apposite e visivamente esplosive "mise" femminili), presenta micidiali caratteristiche omicide.

Per preparasi al meglio alla difficile parte l'algida Kristanna si è dovuta dedicare non solo a snervanti sedute in palestra ma anche a lunghe lezioni di recitazioni e di mimo per imparare ad "annullarsi" (il ruolo prevede infatti che la macchina non abbia alcuna espressione) e a muoversi praticamente a scatti.

Molto gelosa della sua vita privata, non ama concedere interviste né farsi pescare dai paparazzi. Di lei si sa solamente che nel tempo libero ama dedicarsi allo yoga e al suo fedele e amatissimo cane.