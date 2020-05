Biografia

Jason Momoa nasce a Honolulu, nelle isole Hawaii, il 1° agosto 1979. Modello e attore statunitense Momoa ha alle spalle esperienze in alcuni serial televisivi di discreto successo, prima di diventare celebre nel globo per l'interpretazione del personaggio di Khal Drogo nella fortunata serie Il Trono di Spade (negli anni 2010), tratta dall'opera di George R. R. Martin. A consacrarlo definitivamente è il ruolo del supereroe Aquaman dell'universo DC Comics: la parte di protagonista ed eroe sembra cucita su misura per Jason Momoa. In questa biografia scopriamo un po' di più sul suo percorso personale e professionale.

Jason Momoa: gli esordi nella moda e nella recitazione

Nato nelle Hawaii si trasferisce presto in Iowa, con la madre. Conseguito il diploma al liceo, Jason torna nell'isola natale per iscriversi all'Università delle Hawaii. Scoperto da Takeo, un designer di moda, grazie al bell'aspetto e al fisico scolpito, ottiene rapidamente successo come fotomodello.

Nel 1999 Momoa vince il premio Modello dell'anno alle Hawaii, sfilando sulla passerella di Louis Vuitton al Governor's Fashion Show. Ben presto subisce il fascino della recitazione e, battendo altri mille attori con i quali è in competizione, ottiene il ruolo di Jason Ioane in Baywatch Hawaii; interpreta il personaggio per un paio di stagioni, fino alla cancellazione dello show nel 2001.

Jason Momoa ai tempi di Baywatch

Gli anni 2000

A partire da quel momento, Jason Momoa trascorre qualche mese in giro per il mondo, in particolare in Tibet, dove si avvicina alla religione locale. Al suo rientro negli USA, Momoa si trasferisce a Los Angeles con l'obiettivo di proseguire la carriera di attore.

Le prime parti per le quali viene ingaggiato includono Baywatch Hawaiian Wedding e Tempted, entrambi film per la TV usciti nel 2003.

La svolta sul piccolo schermo arriva con Stargate: Atlantis, serie di fantascienza nella quale interpreta Ronan Dex per diverse stagioni, divenendo sempre più noto.

La cicatrice sul volto

Mentre gira Stargate: Atlantis, viene coinvolto in una rissa in un bar di Los Angeles; rimedia 140 punti in faccia e una cicatrice sopra l'occhio sinistro. Quest'ultima diventa un vero e proprio segno di riconoscimento di Jason Momoa, tanto da giocare un ruolo fondamentale nel consentirgli di ottenere la parte successiva.

Jason Momoa in Game of Thrones: la svolta

Nell'aprile 2011 debutta Game of Thrones (in Italia: Il Trono di Spade), serie fantasy che ben presto si impone come fenomeno di massa. Momoa appare nella prima stagione nel ruolo di Khal Drogo, capo dei Dothraki. Il personaggio fascinoso e la popolarità dello show contribuiscono a far crescere la fama di Jason Momoa: ora è pronto per fare il passo che lo porterà sul grande schermo.

Jason Momoa nelle vesti di Kahl Drogo, compagno di Daenerys Targaryen ( Emilia Clarke

Per Hollywood interpreta il ruolo da protagonista in Conan the Barbarian reboot di Conan il Barbaro (nel ruolo che fu del giovane Arnold Schwarzenegger); successivamente partecipa a Road to Paloma, film del 2014 che Momoa scrive e dirige. Ottiene poi ruoli rilevanti anche nei thriller Once Upon a Time in Venice e The Bad Batch del 2017.

Jason Momoa nei panni di Conan il Barbaro

Nel frattempo non abbandona la televisione: sul piccolo schermo appare come il protagonista di Frontier, uscito nel 2016.

Jason Momoa e il successo di Aquaman

Momoa debutta nell'universo dei fumetti DC Comics come Aquaman con una breve apparizione in Batman v Superman: Dawn of Justice, film poco fortunato del 2016. Appare invece in un ruolo più predominante nella pellicola Justice League dell'anno seguente: il supereroe da lui interpretato si trova ad allearsi con Batman, Superman e Wonder Woman.

Tuttavia è il lungometraggio Aquaman, uscito nel 2018, a consacrarlo definitivamente come una celebrità dello star system hollywoodiano. Con un cast che include grandi nomi quali Nicole Kidman e Willem Dafoe, Momoa trasforma un'avventura subacquea in un successo globale, che supera il miliardo di dollari al botteghino.

Momoa viene poi scelto per la parte da protagonista in See, una serie di fantascienza uscita a novembre 2019 su Apple TV Plus.

Per la fine del 2020 è prevista l'uscita di un film attesissimo: Dune, del regista canadese Denis Villeneuve; nel film Momoa sarà il maestro d'armi Duncan Idaho.

Jason Momoa: vita privata e curiosità

Jason Momoa ufficializza il proprio lungo legame con l'attrice Lisa Bonet (famosa in Italia per la sitcom anni '80 I Robinson), sposandola formalmente nel mese di ottobre 2017. Jason è 12 anni più giovane. Come coppia hanno due bambini, la figlia Lola Iolani e il figlio Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha; la famiglia include anche la figlia di Bonet, Zoë Isabella, avuta dall'ex marito Lenny Kravitz.

Jason ha un evidente fisicità possente: è alto 193 centimetri; Lisa accanto lui appare piccolina, alta solo 157 centimetri (36 in meno).

Jason Momoa con la moglie Lisa Bonet

Il ruolo di Aquaman, il tema ecologista della storia e l'enorme visibilità che il film gli procura, danno modo a Jason di farsi portatore di collaborazioni importanti a sostegno dell'ambiente. Così nel 2019 Momoa annuncia la collaborazione con Ball Corporation per il lancio di una nuova linea di acqua in confezioni a basso impatto ambientale: per dare la notizia pubblica un video in cui lo si vede rasarsi la lunga barba, mentre sottolinea l'importanza di ridurre l'uso di plastica per privilegiare lattine di alluminio riciclabili.