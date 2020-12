Biografia • Wonderboy

Nato il 14 dicembre 1979 a Chester (Inghilterra), Michael Owen è il genietto del calcio inglese. Figlio d'arte (suo padre ha giocato nel Chester, la squadra della sua città natale, oltre che nell'Everton), è esploso a soli diciotto anni durante i Mondiali di Francia '98, dove ha segnato alcuni goal esplosivi davvero memorabili, per poi guidare il suo Liverpool con forza di carattere e entusiasmo, doti che caratterizzano il suo trascinante modo di giocare.

E bisogna dire che da quando c'è lui i "Reds" (così vengono chiamati i giocatori della squadra inglese, per via della fiammante casacca rossa), di strada ne hanno fatta davvero tanta. Nel carniere delle loro vittorie si conta una Champion's League, la Coppa d'Inghilterra (conquistata proprio grazie ad una doppietta di Owen in finale contro l'Arsenal), la Coppa Uefa, la Charity Shield e, ciliegina sulla torta, la Supercoppa europea.

Il suo contributo, a detta anche dei giornali inglesi più ostili al Liverpool, è stato determinante. Contributo che si basa su di una eccezionale rapidità di gioco, su di uno scatto che definire felino è dir poco, e sulla capacità di calciare in modo preciso e teso. Il tutto unito ad un sorriso sornione ed a un volto da eterno ragazzo che lo rendono simpatico al pubblico.

Owen insomma si è guadagnato la gratitudine eterna dei tifosi che difficilmente dimenticheranno alcune prodezze del "Wonderboy" (com'è stato prontamente ribattezzato), come ad esempio la fantastica tripletta nello storico 5-1 di Monaco di Baviera contro la Germania (vittoria che ha di fatto regalato all'Inghilterra la qualificazione ai mondiali nippo-coreani del 2002).

Ad ogni modo, per chi volesse avere un'idea dei risultati conseguiti da "Wonderboy", i conti sono presto fatti: nella sua prima stagione da titolare ha segnato diciotto reti in trentasei partite. E se qualcuno poteva pensare ad una fiammata improvvisa ed effimera (magari frutto della dea bendata), il torneo successivo non ha fatto altro che confermare il fiuto per il goal di questo ragazzo: diciannove gol in trenta partite.

Michael Owen è stato il più giovane giocatore della storia del calcio inglese a vestire la maglia della nazionale. E' stato premiato miglior giovane della stagione 97/98 ed è stato votato personalità sportiva dell'anno nel 1998 dalla BBC.

Nel 2001 è stato insignito del prestigioso "Pallone d'oro", surclassando nelle preferenze blasonati calciatori come il portoghese Luis Figo, lo spagnolo Raul e il nostro Francesco Totti.

Dopo l'esperienza con il Liverpool, durata fino al 2004, gioca nel Real Madrid (2005), New Castle (fino al 2009) e Manchester United.