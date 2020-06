Biografia

Nadia Toffa nasce il 10 giugno del 1979 a Brescia. Dopo aver frequentato il liceo classico "Arnaldo" della sua città, si iscrive all'Università di Firenze dove intraprende un percorso storico-artistico e si laurea in Lettere. Quindi all'età di ventitré anni compare in televisione per la prima volta sulle frequenze di Telesanterno.

Successivamente lavora per quattro anni per Retebrescia, fino a quando decide di provare a entrare a far parte del cast di inviati de "Le Iene", programma di successo di Italia 1.

Nadia Toffa a Le Iene

I primi incontri con Davide Parenti, il curatore della trasmissione, non hanno esito positivo, ma alla fine Nadia Toffa raggiunge il proprio intento. Nel 2009 diventa una "Iena".

Nel corso della sua carriera nello show di Italia 1, è protagonista di numerose inchieste clamorose, inclusa quella relativa ad alcune presunte truffe effettuate ai danni del Sistema Sanitario Nazionale da alcune farmacie. Per questi servizi finisce a processo per diffamazione.

Si occupa anche della proliferazione delle sale slot machine, della cosiddetta terra dei veleni a Crotone e dell'aumento del numero di tumori tra Napoli a Caserta, per colpa dello smaltimento illegale dei rifiuti da parte della camorra.

Il libro di Nadia Toffa

Il 2 aprile del 2014 dà alle stampe il suo primo libro, intitolato "Quando il gioco si fa duro", dedicato al fenomeno dell'azzardopatia. Nell'aprile dell'anno successivo si vede assegnato il primo premio per la sezione tv del Premio Internazionale Ischia di Giornalismo.

La conduzione televisiva

Nell'autunno del 2015 Nadia Toffa esordisce come conduttrice su Italia 1 alla guida del talk show "Open Space", trasmesso per quattro puntate. A partire dal 2016 presenta "Le Iene" al fianco di Geppi Cucciari e Pif (prima) e di Andrea Agresti, Giulio Golia, Paolo Calabresi e Matteo Viviani (poi).

Molto amica di Joe Bastianich, nel 2017 sembra che la coppia abbia una relazione intima: poi però Nadia smentisce il gossip.

Il 21 novembre del 2017 propone un servizio dedicato alla presunta pericolosità di un esperimento nucleare effettuato nel laboratorio del Gran Sasso: le accuse riportate, tuttavia, vengono smentite dal mondo accademico. Pochi giorni dopo Nadia è vittima di un malore di natura neurologica che la colpisce mentre si trova in un albergo a Trieste. Immediatamente viene soccorsa e trasferita in ospedale, per poi venire trasportata al San Raffaele a Milano. Uscita dal coma, si avvia a una lenta guarigione. In questa occasione gran parte del mondo dello spettacolo si muove esprimendo grande solidarietà e vicinanza alla presentatrice bresciana.

Nel periodo successivo rende nota pubblicamente la sua malattia che ha che fare con un tumore cerebrale. Anche nel 2018 dopo le prime cure, il tumore ricompare. La sua lotta contro il cancro dura fino all'estate del 2019. Nadia Toffa muore all'età di 40 anni il 13 agosto 2019.