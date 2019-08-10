Fred Bongusto
Biografia • Una rotonda immortale
Bongusto, nato Alfredo (Alfredo Antonio Carlo Buongusto), divenuto Fred per il pubblico fin dagli inizi della carriera negli anni '50, ha sempre respinto l'idea che il pubblico lo amasse soltanto perché cantava canzoni d'amore: "La carta vincente è la mia faccia, la mia personalità", ha detto. "Chi viene a sentirmi me lo legge in fronte che da ragazzo soffrivo perchè non trovavo un rapporto felice".
Fred Bongusto nasce il 6 aprile 1935, in Molise, fra la gente di montagna. Ma l'autore di "Una rotonda sul mare" e di altri celebri motivi come "Frida" o "Tre settimane da raccontare", di montanaro ha ben poco, come ha ammesso lui stesso in alcune dichiarazioni. Preferisce posti di mare, luoghi caldi. Non tanto Roma dove vive, ma piuttosto Ischia, con la sua Sant'Angelo dove aveva casa da 18 anni e i Campi Flegrei di Napoli, dove sognava di andare ad abitare.
D'altronde è inevitabile che il cantante, dall'anima romantica, sia sempre stato attratto da posti quieti e densi di calma. Ha infatti risentito in prima persona degli irrimediabili danni provocati dal secondo conflitto bellico mondiale, a partire dalla morte del padre che, graduato, morì sul fronte greco quando Fred aveva solo sette anni.
La prima chitarra gli fu regalata da uno zio, artista musicale e grafico. Dopo un'esperienza sportiva calcistica, diviene componente di un complesso musicale locale sognando di incrementare il suo successo, fino allora circoscritto, a tutta l'Italia. All'inseguimento dei suoi desideri si trasferisce quindi nel settentrione dove tenta senza molto successo la via dello studio universitario.
Tornato a Campobasso frequenta un corso di specializzazione post-diploma, ma lascia nuovamente il capoluogo regionale, stavolta con una nuova destinazione: Roma.
Fred Bongusto e il successo musicale
Qui ha modo di prendere maggiore coscienza delle sue doti musicali e di affinarle soprattutto in direzione delle danze sentimentali. Da questo periodo in poi è un susseguirsi inarrestabile di successi discografici e di trionfali tournée, anche internazionali; diversi sono i brani che riscuotono il plauso del pubblico.
La prima grande affermazione è con la già ricordata "Una rotonda sul mare", poi seguita da "Amore baciami" e "Malaga", fra l'altro adattata anche da altri noti musicisti dell'America Latina. Altri brani, di più recente composizione (come l'impegnativo "Campobasso e il Gabbiano", scritto in occasione dei festeggiamenti del suo sesto decennio di vita), riflettono invece il non sempre idilliaco rapporto di Fred Bongusto con la sua città d'origine, tormento che l'ha accompagnato lungo un consistente corso della sua esistenza.
Ispiratosi apertamente allo stile musicale di Louis Armstrong, pochi sanno che Fred Buongusto, lo chansonnier delicato e intimo, ha collaborato anche con Chet Baker e ha ricevuto entusiasti attestati di benemerenza da personalità dello spessore di Jacqueline Kennedy.
Infine si è ben cimentato anche nella composizione di musiche destinate a produzioni cinematografiche, come "Matrimonio all'italiana" (1964 , regia di Vittorio De Sica, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni) e "Malizia".
Appassionato d'antiquariato e d'arti grafiche, Fred Bongusto si è anche tuffato temporaneamente nell'attività amministrativa come rappresentante comunale a Bari; si è iscritto all'Università di Napoli con il proposito di conseguire la laurea in una disciplina che lo attraeva da quand'era bambino, presso l'indirizzo dei Beni Culturali. E si è appassionato in tarda età alla pratica dello sport del tennis.
Malato da tempo, muore a Roma il giorno 8 novembre 2019, all'età di 84 anni.
Aforismi di Fred Bongusto
Essere romantici è come leggere la vita con un tipo di lente particolare, io questa lente la uso sempre anche quando non canto.
Una rotonda sul mare, | il nostro disco che suona, | vedo gli amici ballare | ma tu non sei qui con me.
L'acqua scivolando sulla spiaggia | sembra bisbigliare mille baci, | tutti i tuoi baci che mi hai dato, | ad occhi chiusi dolcemente pensa a me.
Spaghetti, pollo, insalatina | e una tazzina di caffè | a malapena riesco a mandar giù, | invece ti ricordi | che appetito insieme a te | a Detroit.
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Foto e immagini di Fred Bongusto
Commenti
Ma è vero che sei stato uno dei primi ad infamare Mia Martini ? Se è vero, perchè lo hai fatto ? Una persona come te, che aveva avuto successo... Pare anche Patty Pravo... incredibile
Vorrei fare un evento nel mio lido a Salerno è possibile?
Ho un conto vendita nel palazzo dove mi dicono è nato Fred Bongusto, via Ziccardi n 38 Campobasso. Ne vorrei conferma così da organizzare un evento celebrativa dell' artista. Grazie Annacolomba Peccia
Fred hai festeggiato bene il compleanno? facci sapere! Mangi ancora le pecore?
Caro Fred, non dimenticherò mai l'incontro e il breve scambio che ho avuto con te, a Piazzale Ponte Milvio, di cui eri frequentatore. Ci scambiammo anche i nostri cell., ero un neo avvocato ed il lavoro mi ha distratto e solo ora sto cercando un nuovo contatto, per le mille curiosità che ho della tua straordinaria carriera. Quella volta mi dicesti: " Tu si che hai buongusto". Ti raccontai che la mia passione per te e le tue canzoni derivò da mio padre, che dopo la separazione turbolenta si rifugiò nelle tue canzoni, che mi trasmise per tutto il decennio '70 ed oltre.
Tengo ora, come eredità, tutti i tuoi dischi, i nastri, ma ho poi acquistato diversi CD raccolte. Ho commentato molti tuoi brani su YOUTUBE.
Sono passati oltre dieci anni, ma un nuovo incontro, magari a Via Bevagna, Roma, come dici in " Cazzarola" ( ma la mia preferita rimane " Mi chiamavano Blue Moon" ) sarebbe il massimo per me, ma dovunque vuoi. Avrei tanto da imparare da un artista così eclettico e raffinato come te, oltre che un gran signore.
Un caro saluto.
Federico Honorati
P.S. ti rimando il mio cell, che è sempre lo stesso: 333.------- [email protected] sperando in una meravigliosa sorpresa.
Caro Fred sono un tuo vero fan, ho 60 anni e tu con le tue canzoni ritorno indietro nel tempo ed ancora oggi vorrei tanto vederti e sentirti cantare. Perché non ti esibisci più? Vorrei almeno sapere che tu stia bene e sperare che un giorno potrò partire da Salerno e raggiungerti per un saluto con stima e rispetto che ho sempre avuto nei tuoi riguardi. Spero di ricevere una tua risposta al più presto.
Caro Fred ho un gran desiderio di risentire la tua voce direttamente da te in video e non su cd, sei sparito e non sei più ricomparso. Rispondi a questi messaggi. Marisa di Napoli
Desideravo sapere se.si è trasferito anche lui come Jula De Palma e Mina all'estero.
Sono un suo vecchio ammiratore, prossimamente ne contero 88,e mi farebbe piacere saperne qualcosa di più.
Ieri, ascoltanto un suo vecchio successo mi sono sentito più giovane di tantissimi anni.
Auguri e grazie per averci acvcompagnato durante la nostra giovinezza
Caro Fred
è di Cattivogusto che tu non ti faccia più vedere.Io continuo ad ascoltare le tue canzoni in macchina e spero prima o poi di rivederti cantare. Ho composto una canzone per te, la puoi cantare solo tu. contattami. A presto ....spero
Ciao carissimo mi piace tanto la tua voce io canto in karaoke nel servizio volontariato onlus in case di riposo.Per favore mi mandi la base midi "INNAMORATO IO?" me la chiedono spesso anziani e pazienti. Grazie e buon anno 2013 baci TVB
Caro Fred
capisco che ora segui le tue "inclinazioni". In bocca al lupo. Indimenticabili le serate ischitane. Un abbraccio. Tutti ricordano i grandi successi ma ..quei ragazzi che suonano il Jazz non l'ho mai più risentita.
Lucio
rimane la gioia attuale nell'ascoltare ancora le tue canzoni c'e' pero' l'amarezza nel constatare che il tempo passa e non ti si sente piu'.anni fa ad una tua serata avevo in mente di conoscerti,ma per colpa tua non l'ho fatto,ero impegnato a stringere una ragazza alla melodia di una tua intrigante canzone.ti giunga un sincero abbraccio.Valerio
Sono del 53 e sono nato con le tue canzoni a Vasto, vicino alla tua Molise.
Ricordo tutte le tue canzoni,ho conosciuto e sognato insieme a mia moglie
le belle storie d'amore.
Ancora oggi le canto tutte,e con la mia modesta voce, e con il mio piccolo impiantino rivivo quegli anni stupendi e quei momenti felici .
Grazie Fred, spero solo che tu stia bene di salute visto che da tanto che non ti si sente piu'.Cento anni ancora,
tuo stimatissimo fans dal 1953,
Mauro
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