Biografia • Dall'alto

Paolo Angelo Nespoli nasce il 6 aprile del 1957 a Milano. Cresciuto a Verano Brianza, frequenta il liceo scientifico "Paolo Frisi" di Desio, dove si diploma nel 1977. A partire da quell'anno frequenta la Scuola Militare di Paracadutismo di Pisa: vi rimane fino al 1980, ottenendo la qualifica di sottufficiale istruttore di paracadutismo. Quell'anno entra a far parte delle Forze speciali italiane in qualità di incursore paracadutista presso il 9° Reggimento Col Moschin.

Nel 1982 viene spedito, con la Forza Multinazionale di Pace, in Libano, e vi rimane fino al 1984.

Gli studi e lo spazio

L'anno successivo torna a studiare all'università: nel 1988 consegue un Bachelor of Science in Aerospace Engineering (Ingegneria Aerospaziale) presso la Polytechnic University di New York, negli Stati Uniti, mentre l'anno successivo ottiene un Master of Science in Aeronautics and Astronautics, sempre dalla stessa università.

Ottenuta una laurea in Ingegneria Meccanica dall'Università degli Studi di Firenze nel 1990, l'anno successivo viene assunto a Colonia, in Germania, dal Centro Astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, venendo impiegato in qualità di ingegnere addetto all'addestramento degli astronauti.

Con questo ruolo, contribuisce a preparare gli astronauti europei, gestendo e organizzando le loro attività di apprendimento.

Divenuto responsabile della preparazione dell'Astronaut Training Database, un programma informatico dedicato all'addestramento degli astronauti, viene distaccato nel 1995 a Noordwijk, in Olanda, presso il centro Estec dell'Agenzia Spaziale Europea, nell'ambito del progetto Euromir che lo vede a capo del nucleo che gestisce e prepara i computer impiegati dalla stazione spaziale russa Mir a supporto dell'equipaggio e per il controllo degli esperimenti.

Alla Nasa

L'anno successivo Paolo Nespoli si trasferisce negli Stati Uniti, a Houston, presso il Johnson Space Center della Nasa: qui entra a far parte della Spaceflight Training Division, cioè l'ufficio per l'addestramento e l'integrazione degli astronauti, impegnato a supportare il personale di volo e di terra della Stazione Spaziale Internazionale.

Nell'estate del 1998 viene scelto come astronauta dall'Agenzia Spaziale Italiana, e poco dopo è integrato nell'Eac, il Corpo Astronauti Europeo dell'Esa. Nello stesso periodo viene inserito nella XVII classe di astronauti della Nasa.

Gli anni 2000

Ottenuta la qualifica di Specialista di Missione della navetta Space Shuttle (in pratica, ingegnere di bordo), nel 2000 diventa anche Operatore della Stazione Spaziale Internazionale, mentre l'anno successivo assume il ruolo di operatore del braccio meccanico dello Space Shuttle.

Dopo avere completato il corso avanzato per attività extraveicolari, nell'estate del 2004 viene assegnato momentaneamente al Centro Addestramento Spaziale Gagarin che si trova nella Città delle Stelle, in Russia: qui segue le prime fasi dell'addestramento necessario a diventare ingegnere di bordo della Soyuz, la navicella spaziale russa.

Quindi, Paolo Nespoli fa ritorno a Houston per partecipare a corsi di formazione avanzati, lavorando nel frattempo per gli uffici astronauti dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'Esa e della Nasa.

Nel giugno del 2006 entra a far parte dell'equipaggio impegnato nella missione Space Shuttle STS-120, che ha lo scopo di costruire la Stazione Spaziale Internazionale ISS: la missione, denominata Esperia, si svolge tra il 23 ottobre e il 7 novembre dell'anno successivo (poco più tardi, il 19 novembre del 2007, Nespoli verrà nominato Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana su iniziativa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano).

Esattamente un anno più tardi, nel novembre del 2008, l'ingegnere brianzolo viene assegnato a MagiSStra, missione di lunga durata che comporterà un addestramento lungo più di due anni tra gli Stati Uniti e la Russia.

Paolo Nespoli nello spazio

Paolo trascorre oltre cinque mesi sulla ISS occupandosi di esperimenti scientifici e tecnici: partito il 15 dicembre del 2010 dal cosmodromo di Baikonour con la navetta Soyuz, torna sulla Terra solo il 24 maggio del 2011, atterrando nelle steppe del Kazakhstan, dopo un viaggio di quasi metà anno in compagnia di Dmitry Kondratyev e di Catherine Coleman.

Nel corso della missione, per altro, deve affrontare il lutto per la morte della madre, Maria, deceduta il 2 maggio all'età di 78 anni: due giorni dopo, in occasione dei funerali, sulla ISS viene osservato un minuto di silenzio mentre la navicella transita sopra l'Italia.

Conclusa la missione, Nespoli diventa un personaggio molto celebre: la popolarità lo porta a pubblicare un libro con Mondadori, intitolato "Dall'alto i problemi sembrano più piccoli", e addirittura a diventare protagonista di una storia su Topolino, intitolata "Topolino, Paolo Nexp e l'orbita del domani".

La nuova missione

Nel luglio del 2015 Nespoli viene assegnato a un'altra missione dello spazio: farà parte della Spedizione 52/53 sulla Stazione Spaziale Internazionale a bordo della Soyuz. La nave parte alla fine di luglio del 2017. Nespoli ha 60 anni e rimarrà in orbita per circa sei mesi.