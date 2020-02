Biografia • Istrionismo e versatilità

John Michael Turturro nasce a Brooklyn il 28 febbraio 1957, figlio di Nicola Turturro, carpentiere pugliese, e di Catherine, cantante jazz di origini siciliane.

Dopo avere studiato per diventare attore presso la Fine Arts Yale School of Drama partecipa come comparsa in "Toro scatenato" (1980), film di Martin Scorsese, con Robert De Niro che racconta la vicenda del pugile Jake LaMotta.

John Turturro

Torna a lavorare per Martin Scorsese nel 1986 - questa volta nelle vesti di attore - nella pellicola "Il colore dei soldi" (con Tom Cruise e Paul Newman). Tra gli estimatori raccolti grazie alla sua pregevole prova, c'è il regista Spike Lee, il quale dopo il film "Dentro la grande mela" (1987) lo chiama per il suo "Fa' la cosa giusta": sarà la prima di una lunga serie di partecipazioni dell'attore ai film di Spike Lee.

John Turturro in carriera recita in oltre 60 film, sia come caratterista che come protagonista, lavorando con tanti registi importanti come Joel ed Ethan Coen, Woody Allen, Francesco Rosi e Michael Cimino.

Anche altri suoi parenti hanno intrapreso la carriera di attore: John Turturro è infatti fratello dell'attore Nicholas Turturro e cugino dell'attrice Aida Turturro (celebre per avere interpretato Janice Soprano, sorella di Tony Soprano nel cult televisivo "I Soprano"). Sposato con l'attrice Katherine Borowitz, hanno due figli maschi.

Nel 2006 John Turturro si dedica al teatro italiano interpretando e dirigendo al Teatro Mercadante di Napoli, "Questi fantasmi" di Eduardo De Filippo. Si cimenta nuovamente nel 2009 con "Fiabe Italiane", liberamente ispirato all'omonimo testo di Italo Calvino.

John Turturro negli anni 2010

Nel 2011 ottiene la cittadinanza italiana ed il doppio passaporto. John Turturro parla l'italiano, anche se non perfettamente. Due anni più tardi torna alla regia con il film "Gigolò per caso" (con Woody Allen, Sharon Stone, Vanessa Paradis e Liev Schreiber).

Altri film di rilievo a cui partecipa come attore in questi anni sono i seguenti: "Transformers 3" (di Michael Bay, 2011); "Exodus - Dei e re" (di Ridley Scott, 2014); "Mia madre" (di Nanni Moretti, 2015); "Hands of Stone" (di Jonathan Jakubowicz, 2016); "Transformers - L'ultimo cavaliere" (di Michael Bay, 2017).