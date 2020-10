Biografia • Un DJ chiama l'Italia

Linus è il nome d'arte di Pasquale Di Molfetta, nato a Foligno, in provincia di Perugia, il 30 ottobre 1957.

La sua prima esperienza radiofonica risale al 1976, in una piccola radio locale.

Nel 1984 approda a Radio Deejay e, contemporaneamente, su Deejay Television fino al 1990.

Nel 1991 nasce "Deejay chiama Italia, "il programma radiofonico "cucito su misura" dallo stesso Linus in cui chiacchera con gli ascoltatori e si fa raccontare aneddoti e pezzi di vita. Oggi il programma è condotto insieme ad una spalla eccellente quale Nicola Savino (ex Iena, Zelig, Quelli che il calcio).

Dal 1994 Linus è il direttore artistico di Radio Deejay (fondata da Claudio Cecchetto più di 20 anni prima) dove tra gli "artisti" di punta c'è anche il fratello dee jay Albertino.

Sempre memorabilmente spassose sono le trasmissioni del programma "Cordialmente" condotto con la partecipazione di Elio e le storie tese.

In occasione dei Campionati Europei di calcio giocati in Portogallo nell'estate 2004, Linus ha condotto "Notti Europee, Figli di Eupalla", in onda in seconda serata su RaiDue, impostando una trasmissione che parlava di calcio con ironia.

Può darsi che il futuro riservi altre brillanti esperienze televisive a questo personaggio che della Radio ha fatto la sua casa, ma certamante la musica - come ha spesso avuto modo di ribadire - resterà sempre il suo primo amore.

Nel 2004 è uscito il suo libro "E qualcosa rimane" in cui, con semplicità e con l'abilità che lo contraddistingue anche in radio, Linus racconta una play list di alcuni momenti tra i più belli della sua vita. Racconti che hanno "il sapore genuino di quelle compilation masterizzate che si regalano agli amici più intimi per condividere gusti ed emozioni".

Noto appassionato di corse podistiche e maratone, ha partecipato a numerosi eventi sia nazionali che internazionali come la maratona di New York e di Londra. Dal 2005 organizza a Milano la "DeeJay Ten", gara podistica competitiva di 10 km (la versione per amatori è di 5 km).

Nel 2004 produce, scrive e interpreta "Natale a Casa Deejay", lungometraggio con un cast di attori composto interamente da conduttori e personaggi di Radio Deejay (e qualche guest star tra i quali Gianni Morandi e Stefano Baldini).

Nel 2007 viene nominato direttore artistico di Radio Capital.