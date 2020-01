Biografia • Soddisfazioni tardive

Alfred Sisley nasce a Parigi il 30 ottobre 1839 da una famiglia inglese che si è trasferita a Parigi; il padre è un importante commerciante di cotone e di caffè. Finiti gli studi in Francia, il padre vuole che Alfred si occupi degli affari familiari ed è per questo motivo che lo manda a studiare economia a Londra.

Durante il suo soggiorno a Londra, il giovane si rende conto di non essere interessato agli studi economici, scoprendo presto la sua passione per l'arte. A Londra si reca nei musei e studia attentamente le opere artistiche di William Turner, John Constable e Richard Bonnington. Nel 1861 torna a Parigi, deciso a intraprendere la carriera artistica. Fortunatamente ottiene l'appoggio morale e finanziario della famiglia, accortasi del grande talento artistico del ragazzo.

Nello stesso anno inizia a partecipare ai corsi tenutisi nel celebre atelier di Charles Gleyre. I corsi sono seguiti anche da altri futuri artisti impressionisti come Pierre Auguste Renoir, Frédéric Bazille e Claude Monet con i quali stringe una forte amicizia. L'artista fa delle passeggiate lungo la capitale parigina e nei pressi della Foresta di Fontainebleau con i suoi amici pittori con l'intento di dipingere le spettacolari vedute paesaggistiche. Essi, per dipingere, si recano spesso anche a Marlotte e a Chailly.

Tre anni dopo lo studio artistico di Gleyre chiude e il pittore diventa allievo dell'artista Camille Corot, celebre per la realizzazione di dipinti aventi come oggetto i paesaggi naturali. Nel 1866 partecipa al Salon con due dipinti. In questo periodo, conosce Eugénie Lescouezec, fiorista e modella con cui ha una relazione amorosa e che sposa nello stesso anno. Dalla relazione tra i due nascono due bambini, Pierre e Jeanne Adèle. Il padre non accetta la relazione tra il figlio e Eugénie, per cui non lo sostiene più dal punto di vista finanziario, togliendogli la rendita.

Nonostante le gravi difficoltà finanziarie, il pittore riesce a partecipare con alcune opere al Salon nel 1868 e nel 1870. In questo biennio la Francia è coinvolta nel conflitto franco-prussiano, evento che sconvolge la vita dell'artista e dei suoi amici impressionisti in seguito alla morte sul fronte di guerra dell'amico Frédéric Bazille, il quale si è arruolato.

In questi anni, non avendo l'appoggio economico della famiglia, si rende conto che la pittura per lui deve diventare una professione che gli deve procurare il sostentamento per sé e per la sua famiglia. Per questo motivo decide di lasciare Parigi e di stabilirsi ad Argenteuil per risparmiare.

Ad Argenteuil si è stabilito anche il suo amico Claude Monet, che nel 1872 gli presenta il proprietario della Galleria d'arte londinese Paul Durand-Ruel, che acquista alcune tele di Alfred Sisley. L'anno seguente sono esposte nella Galleria di Durand- Ruel quattro sue opere.

Il pittore per ben due volte tenta invano di ottenere la cittadinanza francese, che però non gli viene concessa. Nel 1874 partecipa alla prima mostra impressionista presso lo studio fotografico di Nadar e poi trascorre alcuni mesi in Inghilterra. L'anno dopo cambia residenza, stabilendosi a Marly-le-Roi. Insieme agli altri artisti impressionisti espone nuove opere d'arte nei due anni successivi e nel 1882.

A causa del fallimento finanziario di Paul Durand-Ruel, Sisley e gli altri artisti impressionisti si trovano in difficoltà finanziarie, per cui sono costretti a vendere molte delle loro opere all'asta. Le aste però si rivelano fallimentari.

Alfred Sisley cambia più volte residenza, trasferendosi prima a Sèvres e poi a Veneux-Nadon. Grazie al miglioramento della situazione economico-finanziaria di Durand-Ruel, che gli acquista alcune tele, migliora sensibilmente la sua situazione economica.

Nello stesso anno si trasferisce a Moret-sur-Loing e il gallerista londinese organizza un'esposizione personale dell'artista, presentando circa settanta opere. La mostra si rivela fallimentare e Alfred Sisley, deluso, non partecipa all'ultima mostra impressionista tenutasi nel 1886.

Paul Durand-Ruel però continua a organizzare nuove mostre contenenti sue opere sia nella Galleria di Parigi sia nella Galleria di New York. Dal 1892 il pittore inizia a esporre le sue opere presso il Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts.

Alfred Sisley muore a 59 anni a Moret Sur Loing il 29 gennaio 1899 da cittadino britannico.