Biografia • Banche globali

Alessandro Profumo nasce a Genova il giorno 17 febbraio 1957, quinto figlio della sua famiglia, dove il padre ingegnere, guida una piccola industria elettronica da lui fondata. Alessandro trascorre l'infanzia a Palermo, ma nel 1970 si trasferisce con la famiglia a Milano dove frequenta il Liceo Classico Manzoni; perfeziona gli studi scegliendo il campo economico e frequentando la prestigiosa Università Bocconi.

Nel 1977 si unisce in matrimonio con Sabina Ratti, ex compagna del liceo; nello stesso periodo inizia la sua esperienza nel settore bancario presso il Banco Lariano, dove lavora per dieci anni nell'area affari e manageriale, fino al 1987.

Dopo aver conseguito la la laurea nel 1987 in Economia aziendale, lascia il settore bancario per approdare nella consulenza aziendale. Dal 1987 al 1989 è responsabile di progetti strategici per McKinsey & Company, e successivamente ricopre l'incarico di capo relazioni istituzionali alla "Bain, Cuneo e associati" (oggi Bain & Company).

Nell'aprile 1991 torna nel settore bancario assumendo la carica di direttore centrale per il gruppo RAS. Tre anni più tardi passa al Credito Italiano, un anno dopo la sua privatizzazione, con la carica di condirettore centrale. Da qui inizia la scalata ai vertici della banca che diventerà un grande gruppo: diviene direttore generale nel 1995 e amministratore delegato nel 1997.

Nel 1998 nasce il gruppo Unicredit, un nuovo colosso bancari, e Alessandro Profumo ne assume la guida: mette in atto un'efficace e oculata politica di acquisizione di istituti di credito minori che prosegue per diversi anni. Nel 2005 perfeziona l'integrazione con il gruppo tedesco HVB.

Nel 2003 è autore, con Giovanni Moro, del saggio sulla responsabilità sociale dell'impresa intitolato "Plus valori". Nel 2004 viene insignito dal presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi del titolo di Cavaliere del Lavoro.

Nel 2007 con la fusione tra Unicredit e Capitalia, Profumo è alla guida di uno dei più grandi gruppi bancari di tutta Europa.

Alessandro Profumo, che è anche vicepresidente e membro esecutivo dell'ABI, il 21 settembre 2010 si dimette dalla carica di amministratore delegato di Unicredit: il fine ultimo è stato quello di evitare, nel consiglio di amministrazione, uno scontro tra i grandi azionisti.

Alla fine del mese di aprile del 2012 viene eletto presidente del nuovo consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena composto da dodici membri.