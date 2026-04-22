Lilli Gruber
Biografia
Lilli Gruber: le origini e l'esordio nel giornalismo
Dietlinde Gruber nasce a Bolzano il 19 aprile del 1957 da una famiglia di imprenditori. Durante il fascismo la sorella della nonna materna era inviata al confino e il padre, Alfred, lavorava come insegnante clandestino nelle cosiddette "Katakomben - Schulen". Il percorso di studi di Lilli passa da Verona presso le Piccole Figlie di San Giuseppe, e presso il liceo linguistico Marcelline di Bolzano, proseguendo alla facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Venezia. Conseguita la laurea torna in Alto Adige-Sudtirolo: sono questi gli anni di Alexander Langer e dell'impegno, che Lilli Gruber fa suo, per la nascita di una cultura del dialogo tra i diversi gruppi linguistici.
Parla italiano, tedesco, inglese e francese: svolge il praticantato giornalistico presso l'emittente tv Telebolzano, allora unica televisione privata dell'Alto Adige. Scrive per i quotidiani "L'Adige" e "Alto Adige". Diventa giornalista professionista nel 1982. Dopo due anni di collaborazione con la Rai in lingua tedesca, nel 1984 viene assunta al Tg3 Regionale del Trentino-Alto Adige; in seguito viene chiamata dal direttore del Tg2 Antonio Ghirelli a condurre il telegiornale della mezzasera e della Notte, nonchè inserita nella redazione di politica estera.
Nel 1987 il nuovo direttore del Tg2 Alberto La Volpe decide di promuovere Lilli Gruber alla conduzione del Telegiornale principale della rete, quello delle 19.45. Diventa così la prima donna in Italia a condurre un TG di prima serata.
Nel 1988 inizia anche a lavorare come inviata di politica internazionale: è prima in Austria per seguire lo scandalo Waldheim e l'anno seguente in Germania dell'Est dove racconta il crollo del Muro di Berlino. Su questa esperienza e sui 40 anni della DDR scrive, insieme a Paolo Borella, un libro per la Rai-Eri dal titolo "Quei giorni a Berlino".
Gli anni '90
La notorietà acquisita la dipinge anche come personaggio femminile sex-symbol, per il suo appeal e la sua capacità di ancorare gli spettatori al teleschermo. Nel 1990 viene chiamata da Bruno Vespa al Tg1, dove per due anni segue gli eventi più importanti di politica estera: dalla guerra del Golfo al crollo dell'Unione Sovietica, dal conflitto israelo-palestinese alla Conferenza di pace per il Medioriente, alla vittoria di Bill Clinton alle presidenziali americane del 1992.
Lilli Gruber lavora anche all'estero: nel 1988, per la tv pubblica tedesca SWF, conduce un talk-show mensile sull'Europa; nel 1996 lancia, conduce e co-produce da Monaco di Baviera il settimanale "Focus Tv" su Pro 7, televisione del gruppo Kirch. Nel 1999 realizza per "60 Minutes" della statunitense CBS un'intervista-ritratto con Sophia Loren.
Per anni si impegna nell'attività sindacale dell'Usigrai, dove si batte per una cultura delle regole con concorsi pubblici per le assunzioni, percorsi di carriera trasparenti, diritti dei precari e delle donne.
Nel 1993 vince la "William Benton Fellowship for Broadcasting Journalists", prestigiosa borsa di studio dell'Università di Chicago.
Dopo il talk-show politico "Al voto, Al voto", nel 1994 passa alla conduzione del Tg1 delle 20.00. Continua a lavorare come inviata all'estero e a condurre gli Speciali sulla politica internazionale. Segue i viaggi di Papa Giovanni Paolo II nel 2000, in Terra Santa e in Siria.
La prima metà degli anni 2000
Il 16 luglio 2000 si unisce in matrimonio con il collega Jacques Charmelot: i due si erano conosciuti quando erano entrambe inviati - lui per l'agenzia France Presse - sul fronte del Golfo Persico nel 1991.
Tra i principali eventi mondiali successivi che Lilli Gruber segue e di cui è testimone, vi sono la guerra nella ex-Jugoslavia, i test nucleari francesi a Mururoa nel Pacifico, le elezioni parlamentari e presidenziali in Iran, gli attacchi terroristici alle Torri Gemelle e al Pentagono dell'11 settembre 2001 e l'anniversario della tragedia nel 2002, la crisi irachena e la guerra contro l'Iraq. Resta poi a Bagdad per tre mesi. Nell'ottobre 2003, relativamente a quest'ultima esperienza, scrive e pubblica il libro "I miei giorni a Bagdad", che diventa un best-seller superando le 100 mila copie vendute.
Nel mese di novembre del 2003 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi le assegna l'onorificenza di Cavaliere OMRI (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) in qualità di giornalista inviata in Iraq, dove ritorna per il primo anniversario della guerra.
Nei primi mesi del 2002 viene invitata come "visiting scholar" a Washington al SAIS (School of Advanced International Studies) della Johns Hopkins University. Segue soprattutto i corsi sul terrorismo internazionale e tiene alcune lezioni sulla politica italiana. Nel maggio 2004 riceve una Laurea honoris causa della American University di Roma.
Collaboratrice dei quotidiani La Stampa e Corriere della Sera, dopo aver denunciato la carenza di libertà d'informazione in Italia, nel 2004 si candida con la coalizione "Uniti nell'Ulivo" alle elezioni per il Parlamento europeo. Capolista nelle circoscrizioni nord-est e centro, risulta prima assoluta degli eletti in entrambe, raccogliendo complessivamente oltre 1 milione e 100 mila voti. Nel contesto politico Lilli Gruber è iscritta al gruppo parlamentare del Partito Socialista Europeo: è presidente della Delegazione per le relazioni con gli Stati del Golfo, compreso lo Yemen; membro della Conferenza dei presidenti di delegazione; della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; della Delegazione per le relazioni con l'Iran.
La seconda metà degli anni 2000 e gli anni 2010
Nel 2007, dopo un iniziale rifiuto ad entrare nel "Comitato promotore 14 ottobre" del Partito Democratico, diviene membro della Commissione per l'Etica, nominata dall'Assemblea Costituente Nazionale.
Nel settembre 2008 annuncia di aver concluso quella che definisce un'esperienza di "giornalista prestata alla politica": con una lettera agli elettori spiega la decisione di non ripresentarsi alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo. Torna a svolgere la professione di giornalista accettando la conduzione del programma "Otto e mezzo" in onda sull'emittente televisiva La7.
Negli anni 2010 continua la conduzione su La 7 e pubblica diversi libri: un tema ricorrente delle sue opere sono i diritti delle donne. Ne è un esempio il libro del 2019, intitolato "Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone".
Nel 2021 pubblica un nuovo libro, sulla vita di una celebre giornalista inviata di guerra, terza moglie di Ernest Hemingway: "La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità".
Frasi di Lilli Gruber
A parità di capacità professionale, gli uomini dovrebbero davvero stare fermi un giro per cedere il passo a una donna. E' una questione di giustizia e intelligenza politica. Oggi è impossibile gestire la complessità delle società globali senza il fondamentale contributo delle competenze femminili.
In Iran nulla è come appare, nemmeno le donne che sotto il chador nascondono spesso una doppia vita fatta di piaceri sessuali, di abbigliamento molto sexy e curato, di viaggi in città più aperte come Dubai, per chi se lo può permettere. Anche in questo caso contano molto le possibilità economiche e l'estrazione sociale: più le donne sono istruite più sono consapevoli dei loro diritti.
In vent'anni di Rai sono stata scavalcata così spesso da uomini nella media meno bravi e meno preparati di me, ma più abili nella ricerca degli sponsor politici giusti e insuperabili nella loro capacità di cambiare bandiera al momento giusto.
Non posso parlare per l'intero pianeta, ma di sicuro c'è un grande divario tra Nord e Sud del mondo. Povertà, ignoranza, pregiudizi, tradizioni patriarcali impediscono spesso ai Paesi del Terzo Mondo di far nascere una cultura della salute tra le loro donne. Pensiamo solo alle superstizioni ancora presenti in alcune zone dell'Africa dove credenze popolari e tabù non consentono all'altra metà del cielo di studiare o di farsi visitare da un medico uomo.
Il potere potrà pure essere schifoso, come gli uomini ci ripetono, ma intanto lo vogliamo avere.
Grazie a Internet, alla tv satellitare e alla loro tenacia, sono le iraniane insieme ai giovani i veri agenti del cambiamento di una società iraniana schizofrenica, in cui convivono, fra tradizione e modernità, ricchezza e ingiustizia, bellezza e tragedia, veli neri e foulard colorati.
Il 65 per cento degli studenti nelle università iraniane è donna. Se c'è una aspetto positivo dell'operato di Khomeini è di aver mandato a scuola le ragazze.
Ci sono tante facce della donna americana, così come ci sono tante Americhe diverse. In generale si può dire che grazie, alle "quote rosa" e alle tante battaglie delle femministe, l'altra metà del cielo negli Stai Uniti gode di molti diritti, compreso quello di coprire le alte cariche dello Stato, della politica e del management. Paradossalmente, si fa strada anche un nuovo fenomeno di "ripensamento", delle "mamme che stanno a casa": le ultime generazioni di donne, pur vantando una formazione ed esperienze professionali di alto livello, decidono sempre più spesso di rinunciare alla carriera.
Non smettete mai di combattere, perché appena girato l'angolo c'è qualcuno che cerca di neutralizzare le conquiste delle donne. Non date mai nulla per scontato. I diritti e la libertà si difendono giorno per giorno.
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Lilli Gruber. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Lilli Gruber.
Il virus dell’irrazionalità di nuovo sta irrompendo nella Storia
e tanta gente della ferocia nazista ha perso ormai la memoria.
Per questo sono sostenuti capi di stato che scatenano guerre pretestuose,
come tutti vediamo e invano condanniamo, con conseguenze disastrose:
tante città distrutte, tanti palestinesi uccisi, tanti mali conseguenti,
tanti ospedali rasi al suolo, l’inaccettabile morte di creature innocenti.
Questi leader mondiali, per avidità e per un odio antico e inaccettabile,
si spacciano per condottieri in nome di Dio, per una missione affidabile.
Ora, contro le enormi atrocità belliche, contro il feroce odio dilagante
si è levata alta la voce del Pontefice col suo invito ad un clima dialogante:
“Basta guerre in nome di Dio. Le azioni di certi governanti vanno subito arginate.
Fermiamo questo delirio di onnipotenza! ” Parole, queste, solo dall’amore dettate.
Ebbene, queste parole hanno colpito Trump, il suo narcisismo aberrante,
sicché ha espresso contro il Papa parole offensive e un odio tracotante.
Qual è la nostra risposta? Un pieno sostegno mondiale al nobile Papa Leone
e la più pesante condanna per chi ha mostrato di essere solo un fanfarone.
E questo non basta! Tutta intera la comunità mondiale di buona volontà
scenda subito in piazza ed esprima al Pontefice la dovuta solidarietà.
Da Pasquino, infine, una seria condanna per un vecchio pazzo senza scrupoli
con l’augurio che il suo intento di ricchezza e strapotere presto gli si sgretoli!
Pasquino, Aprile 2026
Giovani, grazie!!!
Si è detto spesso in passato che i giovani dalla politica sono nauseati,
oppure dall’estrema destra mondiale sono universalmente affascinati,
oppure sono immersi nei loro telefonini e nell’intelligenza artificiale
cose che riducono la loro autonomia, il senso critico e lo spirito vitale.
Ebbene… milioni di giovani, invece, studiano, si informano, pensano,
a cortei per la pace, per la crisi ambientale o per altro, partecipano.
E il 23 Marzo, a milioni, al referendum sono andati a votare,
a difesa dei Magistrati e per la Costituzione da salvaguardare.
La nostra Costituzione non va stravolta come vorrebbe fare Meloni,
con l’unico scopo di sottomettere i Giudici alle sue illegali decisioni.
Va, invece, realizzata per il diritto allo studio, per la crisi ambientale,
per il salario minimo, per tutti i diritti, per la pace universale.
Essa fu scritta con un travagliato iter, dopo una guerra mondiale,
da partiti di convinzioni diverse, ma con un solo comune ideale.
E da loro l’abbiamo ereditata e finora scrupolosamente rispettata.
Per questo rivolgo ai bravi giovani un caloroso ringraziamento
per essere stati accorte sentinelle di quel nobile testamento.
Pasquino, 22/23 marzo 2026
NO…
NO alla sistematica occupazione governativa di tutte le pubbliche poltrone.
NO allo stillicidio di querele contro giornalisti critici e altre scomode persone.
NO alle tante clientele e allo sperpero continuo del pubblico denaro
per i viaggi della premier e di suoi compari, con profitto nullo o raro.
NO al roboante inasprirsi delle pene dei famosi decreti sicurezza,
che di certo non tutelano i cittadini e questo è più che una certezza.
NO ad una politica estera subordinata alla volontà trumpiana,
che cancella i diritti internazionali e la democrazia americana.
NO al nostro Governo, che di frequente ricorre alla decretazione,
sottraendo al Parlamento il potere legislativo e ogni discussione.
NO ad un Governo arrogante che pensa solo ad accrescere il suo potere,
che non ha una reale idea di Paese e ogni giusta riforma lascia cadere.
NO a chi continua a proporre false narrazioni, mistificando la Storia,
che del distruttivo regime fascista conserva ben viva memoria.
NO a subdoli tentativi di cancellare o manomettere la nostra Costituzione,
fondata nel 1946 da uomini liberi per dare al Paese dignità e ricostruzione.
NO ad antistoriche sovranità contrapposte alle realtà internazionali,
vie obbligate per una vera crescita delle varie economie nazionali.
Ma soprattutto
NO
alla riforma delle carriere dei giudici, proposta dalla nostra“maggioranza”,
che delle regole, dei controlli previsti dalle leggi non ha alcuna tolleranza
e che vuol ridurre l’indipendenza e l’autonomia della Magistratura,
i cui membri dalla mafia hanno già subito in passato morte sicura.
Secondo il Governo, i magistrati del C. S. M. si possono scegliere con un sorteggio,
da tutte le istituzioni modalità, questa, ritenuta sempre il peggio del peggio.
Da questa riforma un pilastro della democrazia liberale è gravemente minacciato:
il primo passo verso una concentrazione dei poteri è chiaramente annunciato!
Pasquino, febbraio 2026
Verso un regime autoritario???
I genitori devono coadiuvare dei figli la crescita fisica e mentale,
compito che richiede un duraturo impegno per un esito finale;
ma c’è un altro impegno che richiede attenzione e fatica uguali:
concorrere con fermezza alla salvaguardia delle istituzioni liberali,
in modo tale che i figli vivano in una autentica democratica società
e vengano loro assicurati i diritti fondamentali e la libertà
e non espongano le loro creature a rischiosi e pericoli seri
come tragicamente ha dimostrato la nostra storia di ieri,
quando il fascismo spense in guerre vite delle nuove generazioni
o, quando contrastando la dittatura, furono messi nelle prigioni.
Il pericolo di sotterrare la democrazia con una nuova dittatura
da parte di chi non vuole ostacoli all’insaziabile sete di potere è cosa sicura.
Oggi filosofi, politologi, sociologi escludono il ritorno delle camicie nere,
ma alcuni decreti che limitano i controlli suscitano preoccupazioni vere. L’abrogazione dell’abuso di ufficio toglie freni ad amministratori
che facilmente possono elargire a compari, amici, parenti favori.
Il compito della Corte di Conti che vigila sulle spese dello Stato,
prevista da Cavour e dalla Repubblica adottata viene limitato.
La separazione delle carriere stravolge il ruolo del pubblico ministero,
ridotto a superpoliziotto e forse al Governo sottomesso non è un mistero.
Atri provvedimenti minacciano la funzionalità e i principi della Costituzione,
della libertà, dei diritti sociali, politici, civili un valido bastione.
A tutto ciò si aggiunga la sistematica occupazione di tutte le poltrone,
date in gestione a gente incapace e priva di adeguata preparazione
il legittimo diritto di manifestare non è del tutto assicurato,
si cerca di sminuire il ruolo del sindacato; scioperare diventa reato.
Tutto questo ed altro avviene per rinsaldare il potere o allargare il consenso?
Forse i miei timori non sono giustificati e non è certo ciò che penso?
C’è una prossima occasione per dare prova di difesa della Costituzione:
recarsi al seggio elettorale e votare NO al referendum con decisione.
Forse chi non lo fa è ignavo o non conserva nella sua memoria
I sacrifici, le vittime, il sangue versato durante la nostra recente Storia.
Pasquino, gennaio 2026
Natale di Patrizia Varnier
È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
Un cinico senza scrupoli al potere
Nell’800 Carlo Marx allestì un sogno mai divenuto realtà:
il libero sviluppo di ogni cittadino in una fraterna e pacifica società
e nella quale secondo i suoi bisogni godere dei beni statali
insieme a tutti gli altri cittadini in parti necessari e uguali.
Oggi, invece, in Russia oligarchi, accaparrandosi i beni dello Stato,
la tanta sospirata uguaglianza e la democrazia hanno sotterrato.
A capo di questa cricca vi è il tiranno Putin, da 23 anni sul trono,
che ha avvelenato i suoi avversari, mentre il popolo è zittito e prono.
Ha scatenato numerose guerre con falsi pretesti contro Nazioni,
ha organizzato dei bambini ucraini disumane nazistiche deportazioni.
In Cecenia, Georgia, Siria, Ucraina, Crimea ha fatto crimini di guerra;
ha causato la morte di giovani russi, di lavoratori dell’industria e della terra.
Tutti questi episodi, mi rievocano le mostruosità del nazismo,
distrutte dagli Alleati, dai Sovietici e dal Partigiano eroismo.
Purtroppo in Italia tanti deboli di mente osannano questo criminale
e sono la vergogna della libera nostra realtà nazionale.
Alcuni vengono sovvenzionati e a questi chiedo con parole schiette e sicure:
“ Che direste se fosse deportata qualcuna delle vostre creature? ”.
Non apprezzano l’eroico compito e i duri sacrifici dell’Ucraina a noi vicina,
dove ogni cittadino si comporta da eroico patriota in un paese in rovina
e che lotta con costanza contro uno studiato disegno dittatoriale:
distruggere l’Unione Europea e i valori della civiltà occidentale.
Pasquino, dicembre 2025
Per calmare la boria di Travaglio sul conflitto Russo Ucraino
Lilli buongiorno
La boria di Travaglio che aveva previsto tutti gli errori dell'Europa e che ora spalleggia di fatto l'inaffidabile Trump dando per scontato accettare tout court la sconfitta dell' Ucraina dell'eroe Zelensky, non dimentica ma sottace fraudolentemente che se non ci fosse stata in questi anni l'azione di supporto e difesa di tutto l'Occidente, Europa, Nato e in primis gli Stati uniti di Biden, oggi l'Ucraina sarebbe annientata al 100% e avrebbe così subìto le stesse sorti della Crimea! !. Vergogna Marco Travaglio
Strano, ma vero
Nel Congo vivono ancora i primati Bonobo, ma in estinzione,
perché i feroci umani hanno operato una deforestazione.
Questa società, a differenza degli altri scimpanzé patriarcali
è strutturata, con tanti vantaggi, in modi solo matriarcali.
La violenza è assai rara; intensa e continua la cooperazione.
La loro sessualità opera come strumento di pace e coesione,
Le femmine intervengono sempre a sedare eventuali malumori
Non ci sono capi dominanti. Non ci sono sconfitti né vincitori.
ai maschi e alle femmine dei loro figli danno le opportune cure
e, in caso di carestia, le poche risorse sono per le loro creature.
I Bonobo sono tra tutti i viventi gli ultimi ed unici pacifisti.
Dovremmo vergognarci, sì, noi umani, violenti e bellicisti.
Mi viene ora in mente una stranezza diversa, a chiusura:
c’è una donna che vuole apparire maschio a dismisura.
E’ la Meloni, la quale, invece di dichiararsi “la” Presidente,
firma e vuole essere considerata soltanto “il” Presidente.
Pasquino, dicembre 2025
Belpietro, “ La verità”
Un direttore, senza rifletterci, intitola il suo giornale “La Verità, ”
un titolo che può destare compatimento, irritazione o ilarità.
Per secoli gli uomini con gran tenacia la verità hanno cercato
e innumerevoli filosofi si sono scervellati senza alcun risultato.
La ricerca scientifica procede da secoli per tentativi ed errori,
nonostante il serio e costante lavoro di eccellenti ricercatori.
Anche in politica si cerca un vero sistema politico efficace,
senza risultato: occorre purtroppo mettersi l’animo in pace.
Sappiamo, però, che contro dittature e qualsiasi forma di autarchia,
può esserci un Governo che assicuri diritti e libertà: la democrazia.
Tanti secoli fa nell’antica Grecia un vero “signore”viveva e parlava,
il quale sapiente o detentore di verità di certo non si dichiarava.
Sbugiardava i Sofisti che, ben pagati, insegnavano l’arte della falsità
con la quale i giovani avrebbero potuto conquistare il potere con facilità.
Egli invece proponeva ai giovani l’arte del dialogo e del confronto
e delle presunzioni, dei pregiudizi di non tenere assolutamente conto.
Gli fu chiesto: Socrate, tu che cosa sai? Diccelo con parole vere.
Ed egli rispose. “ nulla, anzi questo soltanto so: di non sapere. ”
E’ certamente questa una pagina storica che esalta l’umiltà
e fa capire che nessuno può dichiararsi detentore della verità.
Caro Belpietro, tu che hai messo alla gogna persone per tanti anni,
con falsità, con inventate narrazioni, con calunnie, con inganni,
una buona volta chiedi almeno pubblica scusa con umiltà,
gridando: ” So che nessuno può dirsi detentore della verità. ”
Pasquino, novembre 2025.
Concentrazione del potere
Tre sono i poteri dello Stato: esecutivo, legislativo, giudiziario,
ma per la continua decretazione il legislativo è solo immaginario.
Col Governo Merloni le leggi non sono di iniziativa parlamentare:
il Parlamento deve ubbidire come voleva il Duce e solo approvare.
Perciò il potere legislativo è stato assoggettato dall’esecutivo.
Con la separazione delle carriere il giudiziario è ridimensionato;
così lo Stato democratico liberale passo dopo passo viene cancellato.
Lo sfacelo è dovuto anche a chi ha votato questi esecutori,
a quei cittadini che li considerano dei propri interessi promotori:
la maggior parte dei commercianti, il popolo flat tax e imprenditori,
nostalgici della dittatura fascista, gente sedotta dai nuovi imbonitori,
che hanno promesso condoni, istantaneo abbassamento delle tasse,
con la conseguenza dello indebolimento delle pubbliche casse.
La reazione a questa situazione è ostacolata dal diffuso consumismo,
che ha ridotto i cittadini a consumatori, del bene comune chiusi nel mutismo.
Il consumatore è sempre incline all’acquisto di beni oltre il bisogno reale,
lontano dall’impegno critico, considera la democrazia inconcludente e banale.
Ritiene il voto il voto inutile, un sicuro perditempo tanto da evitare
e perciò l’astensione raggiunge livelli mai raggiunti da preoccupare.
Frattanto la Destra consolida il potere e recita la sua assurde narrazione,
inutili sono le lotte per i diritti, il rispetto della nostra Costituzione.
Chiudo col ribadire che grazie alle regole e ai principi della Costituzione,
messa in atto da coloro che combatterono per una democratica Nazione,
oggi Meloni e compagni si sono impadroniti dell’italo Governo
e vogliono attuare un sistema illiberale come io convinto discerno,
con il disegno di limitare i poteri delle Corti e della Magistratura,
istituzioni garanti della democrazia liberale con impegno e cura.
Pasquno, Novembre 2025
Mistificazioni per assicurarsi il potere
C’è gentaglia che al fine di entrare nel palazzo del potere
architetta mistificazioni e situazioni certamente non vere.
Pur di accreditarsi la fiducia dei governanti e dei potenti
sono pronti a truccare narrazioni degli storici avvenimenti
E’ il caso della Roccella, ministra delle pari opportunità,
che, per compiacere la premier, tesse tante falsità.
Del resto che ti aspetti da chi per assicurarsi un potere
ha cambiato tanti partiti e cambia spesso parere?
Da radicale passò a Berlusconi, poi sostenne Alfano,
dopo andò all’UDC, oggi è con Meloni per il suo “piano”.
Da anni tanti studenti ad Auschiwtz vengono condotti,
perché della ferocia e del cinismo nazisti siano edotti.
Questa esperienza li induce ad apprezzare la democrazia
e a condannare ogni dittatura, ogni specie di tirannia.
Questi “pellegrinaggi” da Roccella sono definiti “gite”,
per oscurare il valore educativo per quelle giovani vite.
Cosa ti aspetti da questa pseudo cristiana che con facilità
“scomunica” i vari problemi oggi presenti nell’affettività?
E’ lei una sociologa, una storica? NO! Ma è una imbonitrice
e le sue opinioni sono intrise di odio e di forza mistificatrice.
Esemplare, infatti, sulle Università italiane la sua opinione:
“le Università sono soltanto luoghi di non-riflessione”.
Questa strampalata affermazione mi provoca un sospetto:
ha perduto, come ben scrisse Dante, ” lo ben dell’intelletto”?
Non si è accorta che ha denigrato ogni Università italiana,
apprezzate per cultura da ogni nazione vicina o lontana?
Cosa fare? Rivolgiamoci all’esperienza delle antiche città:
con l’ostracismo espellevano chi non aveva “responsabilità”.
Lo Stato dovrebbe espellere senza ritardi e senza attese
chi getta discredito con tanta sicumera sul nostro Paese.
Pasquino, ottobre 2025
Ho visto un film
Ho visto un film
Un film che trattava della trasformazione di un orco minaccioso e rapace,
che prometteva dinanzi al mondo incredulo una vera eterna pace.
Accanto a lui non c’era parte avversa ma un amico fedele,
che uccide i palestinesi, dato il suo cervello impastato di odio e fiele.
Ma la promessa di pace è forse uno stratagemma o messinscena,
che il mondo applaude, ma io rimango scettico e in pena,
perché ogni dì si continua a perpetrare il massacro palestinese:
centinaia di salme di adulti e di tanti bambini a terra stese.
Fra tutti i governanti del piano la più entusiasta è la Meloni,
che come premier storici dinanzi ai potenti si mette in ginocchioni.
Purtroppo la parte qualunquista italiana e quella affarista
la considerano, ahimè, perspicace e finanche statista.
Ma lo statista ha esperienza teorica e pratica nel governare,
ha visione politica, saggezza, integrità e capacità di negoziare,
persegue il bene comune e non gli interessi di chi l’ha votata
e vuole che ogni decisione delle istituzioni venga realizzata.
La Meloni certamente non è da considerare una statista
e fino ad oggi nessuna nuova riforma ha messo in pista,
ma ha solo sperperato i soldi europei (PNRR) ad amici e compari,
mentre Scuola, Sanità, tenore di vita registrano ritardi amari.
Pasquino, ottobre 2025
Sveglia
Le Nazioni nel percorso storico sono state un prodotto recente
che unificarono in un territoria la diversità di tanta gente.
Ma poi son diventate delle guerre i carburanti,
che, purtroppo, sono stati per l’Europa devastanti.
E’ stata la disgrazia degli Europei lo Stato nazionale,
che ha richiesto ai sudditi obbedienza assoluta e totale.
Il conseguente nazionalismo è fede integralista, ossessione;
la propria realtà politica è al disopra di ogni altra Nazione.
La cultura nazionalista è accozzaglia di luoghi comuni,
utilizzati per consenso elettorale nei comizi e nei loro raduni.
In Italia, purtroppo, i nazionalisti oggi governano il Paese
e si affannano ad occupare tutti i centri di potere mese per mese.
E ciò è accaduto, perché non si è fatto un vero processo al fascismo
e perciò dilaga ignobile nostalgia per il vile Duce e qualunquismo.
Le opposizioni divise, gli intellettuali, già sentinelle della democrazia,
non contrastano abbastanza la rassegnazione, il vivacchiare, l’apatia.
D’altronde i capitalisti e la maggior parte, si sa, degli imprenditori
sono stati sin dalla nascita della Repubblica dalla parte dei vincitori.
Perciò diamoci LA SVEGLIA; sollecitiamo ogni Governo nazionale
ad accelerare il processo per un’Europa come Stato federale.
Solo così l’Europa potrà difendere i suoi valori e la democrazia
contro il progetto delle potenze dittatoriali; attori di schiavitù e di tirannia
e seppellire per sempre le bieche nostalgie e i tentativi dittatoriali
che si annidono nei paesi europei e le revisioni storiche false e banali.
Pasquino, settembre 2025, memore del messaggio di Ventotene
Gent. ma D. ssa Gruber,
Due piccole cose:
Possibile che la gente non capisca le bugie di Meloni?
L'ultima, forse la più chiara, é quella che il 5% di
Spese militari é sostenibile!!!
L'altra cosa:
Per molto meno del caso Paragon (fatto gravissimo),
in passato sono caduti governi!!!
Distinti saluti
Attilio
Demorazia
Dopo secoli e dopo il tentativo ateniese nasce la Democrazia
in antitesi al regime dittatoriale, la tirannia, l’oligarchia.
La Democrazia è la migliore forma di Governo secondo pensatori
che contrastano delle dittature e delle tirannie i cinici fautori
La Democrazia rispetta l’uguale dignità degli essere umani;
condanna tutte le diseguaglianze ritenute incivili ed insani.
La Democrazia è fondata non sugli uomini-massa ma sulle persone
che praticano il libero pensiero in ogni luogo e in ogni occasione.
La Democrazia è dialogo costruttivo, è l’insieme ragionare,
senza arroganza e senza pregiudizi i problemi riesce a dipanare,
valuta con raziocinio i fatti e non crea accattivanti narrazioni
con le quali catturare il consenso di tanti sprovveduti creduloni.
La Democrazia tollera le identità diverse, è molto identitaria,
perciò ognuno può realizzare la sua natura singolare e varia.
Soli i Paesi democratici possono realizzare con certezza attualità
i valori della Rivoluzione Francese: fraternità, uguaglianza, libertà.
La politica intesa come rapporto amico-nemico è sopraffazione
che ingenera conflitti, odio, violenza, stragi, rigida esclusione.
I sostenitori di tale politica sono i nazionalisti, che con boria
e con falsità tentano di far girare all’indietro il corso della Storia.
Pasquino, giugno 2025
Chi difende i diritti dei lavoratori?
Gent. D. ssa Gruber,
Ma chi difende i diritti dei lavoratori?
La destra aumenta le tasse,
I sindacati si spezzano., la scala mobile non
C'è più...
L'unità sindacale era la base intoccabile
Per una contrattazione... ma quando un ex sindacalista si vende al governo c'è poco da sperare...
Beati i tempi di Lama, Carniti, Benvenuto!!!
Cordialita'
Attilio
Perché non parla mal del caso Paragon
Gent sig. ra. Gruber,
Perché non parla mal del caso Paragon.
Secondo me è un fatto molto grave.
Capisco che si hanno poche notizie poiché
C'è una indagine in corso. Pochi giorni fa
É trapelata la notizia di un infiltrato
Nel partito "Potere al popolo"...
Sono casi che minano la libertà e la democrazia.
Cordialità
Attilio
Era un magistrato?
C’è una persona che uno straniero reo non ha arrestato,
anzi con tutti gli onori nella sua patria lo ha rimandato.
In giro ho sentito dire che si tratta di un ex magistrato,
ma questo non sarà vero, non lo ha proprio dimostrato.
In Ungheria il TPI il nazionalista Orban lo ha rifiutato,
mentre da noi quella persona lo ha del tutto ignorato,
per cui Putin o Netanyahu da noi troverebbero rifugio
e di certo sarebbero bene accolti senza alcun indugio.
Quel tale è un importante Ministro del governo Meloni
che non si è mai dichiarato antifascista in varie occasioni.
Da Ministro della Giustizia fa decreti di cui non c’è esigenza,
perché dei nemici magistrati vuole ridurre l’indipendenza.
Ai giornalisti ha imposto un bavaglio davvero inopportuno
per non pubblicare le intercettazioni e dar fastidio a qualcuno.
Solo per le indagini sui “colletti bianchi”è stato meno severo,
perché da quel settore la Destra conta su un consenso vero.
Con la “separazione delle carriere” il P. M. riduce alla sottomissione,
perché consente di cancellare o creare nuovi reati con decisione.
Ha abolito l’ “omissione di atti d’ufficio”per pubblici amministratori,
che prima non potevano favorire chi volevano nei pubblici settori.
Col decreto “sicurezza” il diritto di protesta, il dissenso ha penalizzato,
addirittura per lo studente che occupa la scuola al carcere ha pensato.
Per tutti questi gravi motivi non può essere vero, non è credibile,
che quella persona sIa stato davvero un magistrato non è possibile!
Pasquino, maggio 2025
Ddl sicurezza
Gent sig. ra. Gruber,
E' stato introdotto, nel ddl sicurezza, l' arresto per chi
Lede un pubblico ufficiale... e va bene
Ma se nelle manifestazioni la polizia
Colpisce e ferisce i manifestanti.. nessuno
Verrà punito?
Soliti due pesi e due misure.
Attilio
Lacrime per le vittime di Gaza
Il capo sul grembo di un’anziana palestinese vorrei posare,
sul quale, desolato, le mie povere lacrime vorrei versare
per le innumerevoli migliaia di morti innocenti
i cui corpi denutriti tra le macerie sono giacenti.
Hamas è stato per la causa dei palestinesi una vera calamità,
ma ora la destra israeliana è responsabile di tanta disumanità.
Tutto il mondo dinanzi a quel genocidio appare indifferente
tranne qualche rara protesta soffocata immediatamente.
Piango e protesto contro il vile silenzio del governo italiano
che non ha condannato con forza questo disastro disumano
e piango e protesto contro la destra israeliana feroce e infame
che ostacola aiuti umanitari e tanti bambini muoiono di fame.
PASQUINO maggio 2025
Il Papa degli ultimi
IL capitalismo illiberale produce sempre scarti umani a milioni
e i poveri con la loro infelicità sono presenti in tutte le Nazioni.
I poveri non hanno un domani, vivono con stenti alla giornata.
La loro vita è triste, precaria, di varie sofferenze disseminata.
I loro letti sono spesso i cartoni, le coperte le stelle e la luna,
sincera accoglienza da pochi volontari, più spesso nessuna.
Un Papa era arrivato da lontano per inaugurare un nuovo corso,
sentendo propri fratelli i poveri e prodigandosi in loro soccorso.
Nella Sua bara ha voluto sobrietà, le Sue scarpe consumate
che Lo avevano portato tra la gente, nelle Sue camminate. -
Era venuto per gli ultimi della terra sempre disprezzati e scartati,
per gli innumerevoli migranti che da tanti “politici”sono rifiutati.
Con l’esempio ha cercato di smuovere indifferenza, distrazione,
avendo da cristiano una priorità: i poveri e la loro umiliazione.
Pareva che san Francesco d’Assisi in vita fosse tornato,
perché nell’animo di papa Francesco Lo si vedeva rinato.
Francesco è stato un Papa diverso, di certo “rivoluzionario”
nel senso che ha offerto uno stile nuovo, non da “seminario”.
Le Sue innovazioni sono state dettate da umanità e umiltà:
“chi sono io per giudicare”ha detto senza alcuna difficoltà
e ha valutato e difeso il ruolo della donna e la sua missione,
sapendo di non trovare nel Vaticano alcuna condivisione.
Ha condannato la guerra, ogni violenza e discriminazione,
ha pregato per la pace senza ottenere alcuna attenzione.
Al funerale ho provato rabbia per l’ipocrisia di tanti “potenti”
che alle Sue varie critiche, ai Suoi appelli risultarono assenti,
mentre migliaia di non credenti Lo hanno tanto amato,
perché pace, fraternità e amore ha sempre predicato.
.
Pasquino, maggio 2025
Gent. D. ssa Gruber,
Che sfortuna... la morte del papa
Ha impedito alla Meloni di scappare
In Uzbekistan. Voleva evitare il solito
Discorso del 25 Aprile.
Costretta a farlo... chissà cosa si inventera'? ?
Distinti saluti
Attilio Ghilardi
Uccidere! Uccidere!
Netanyahu, attorniato da ebrei suoi pari, cattivo e rancoroso,
ha rinnegato senza alcun indugio il biblico Dio misericordioso,
ha rinnegato con arroganza il V comandamento “Non uccidere”
per l’istinto bestiale a varcare ogni ostacolo pur di reprimere.
Dopo il pur terribile 7 Ottobre, con una sproporzionata reazione,
compie un’infame strage anche di bambini senza interruzione.
Ma oggi non è purtroppo il solo a macchiarsi di tanta atrocità
Perché Vladimir Putin non gli è da meno per inaudita crudeltà.
Costui si prepara a celebrare la vittoria dell’Armata Rossa sul nazismo,
ma non ne è degno perché rappresenta soltanto uno spietato zarismo.
Sta ingannando il popolo russo con una vile disinformazione
Sull’aggressiva invasione dell’Ucraina e sulla sua devastazione.
Loro per la Corte penale internazionale sono mostri dalla diabolica mente
che nessun Paese per i crimini di guerra potrebbe ospitare impunemente.
E invece, con sprezzo del divieto, sono stati accolti da un loro “compare”,
il quale un aiuto umanitario ai poveri ucraini non si vergogna di rifiutare.
Sembra che nei loro animi risuoni un solo impulso: Uccidere!
Si compiacciono dei loro crimini e perfino riescono a sorridere!
Si crede che quando nell’ universo ci sia la nascita di un bambino
avvenga uno straordinario miracolo: si accende un chiaro lumicino,
perché le nuove creature producono col loro arrivo una speranza:
che nel mondo cessino ogni odio, ogni ostilità, ogni tracotanza,
che con la santa Pace prevalgano concordia, umanità, amore
e sulla terra abbiano termine guerra, devastazioni, terrore!
Ma quali sono stati per quei due criminali i sanguinari maestri?
Certamente i nazisti i quali nell’uccidere mai furono maldestri.
Oggi con rabbia dico: sprofondino da morti nell’Inferno più infernale
e il loro nome sia sempre additato ai posteri come simbolo del Male!
Pasquino, aprile 2025
Ridateci la statua della libertà
Dopo la caduta del nazifascismo nacquero il Patto Atlantico e la Nato
per cui ogni paese firmatario venne sempre difeso e salvaguardato.
Negli anni cinquanta l’Europa risulta unita per la Pace
e per tanti decenni ogni ostilità, ogni conflitto tace.
Oggi per Trump ogni accordo con l’Europa è solo carta straccia,
dell’alleanza con l’Europa e della sua difesa non vi è più traccia.
All’amicizia e alla collaborazione durate oltre ottanta anni
sono subentrate dure minacce, pesanti dazi, chiari inganni.
Nei fatti la Storia viene stravolta con infinite falsità,
gli oligarchi al potere aborrono democrazia e libertà.
I disvalori della straricchezza, del superpotere e del profitto
sostituiscono la solidarietà, la giustizia, ogni umano diritto.
Sociologi e scienziati avevano previsto questi accadimenti,
favoriti dalla tecnologia e da uomini cinici e persino dementi
e dalla mancata reazione dei cittadini ormai ridotti a gregge
a causa dell’eccessivo consumismo e del rifiuto di ogni legge.
117.000 soldati americani perirono nel fiore della loro gioventù
nella prima guerra mondiale e 405.000 nella seconda e forse più.
Essi corsero in aiuto di quell’Europa ove erano nate la libertà,
l’uguaglianza tra gli uomini, la democrazia e la fraternità.
Ora, dinanzi ai chiari stravolgimenti della Storia e ai recenti misfatti,
quei morti si levano dalle tombe e si chiedono tristi e stupefatti:
Dove è finita quella collaborazione, dove l’ideologia liberale?
Perché l’America cancella l’alleanza con l’Europa sempre leale?
Ora io penso che gli Europei dovrebbero dire agli Americani:
“Poiché ci ritenete tutti assai ingombranti, parassiti e vani,
ridateci la Statua che a New YorK troneggia con la sua maestosità
ma che rappresenta ciò che non vi piace: democrazia, diritti, libertà
Gli antichi Greci credevano nella Nemesi, storica vendetta
che condannava il disordine e metteva la Storia sulla via retta.
Io spero che contro il vostro disegno tirannico, cinico e demente
rimangano in auge ben saldi gli storici valori dell’Occidente.
Pasquino, Marzo 2025
5 stelle
Gent. D. ssa Gruber,
Molti si scagliano contro il PD (per Travaglio
Non c'è giorno che non dia una stoccata al PD)
Ma pochi ricordano che é Conte ad esser pacifista
Quando, partito di maggioranza col governo Draghi,
Votó a favore della UE e aumento' le spese militari
e acquisto' gli F35. Se é coerenza cio'?
Distinti Saluti
Attilio
L’Europa ieri e oggi
L’Europa ieri e oggi
Ha avuto un secolare cammino il valore della libertà,
unica vera difesa della propria personale dignità.
Voglio ricordare alcuni eventi di questo faticoso cammino
che, alla fine, trasformò ogni suddito in libero cittadino.
Nel 1600 i rivoluzionari inglesi ridussero i poteri del sovrano
e imposero la tolleranza religiosa per secoli invocata invano.
Gli Illuministi francesi affermarono la forza della Ragione,
rifiutando l’autorità tradizionale contro ogni prevaricazione.
I rivoluzionari francesi lottarono perché ogni civiltà
dovesse fondarsi su libertà, uguaglianza, fraternità.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale si fondò l’Europa Unita
che a durevole pace e benessere economico diede vita.
L’unità europea, memore del passato, ha assicurato libertà,
uguaglianza, rispetto della dignità, democrazia, solidarietà,
Stato di diritto, giustizia, libertà di pensiero e di religione,
il diritto di lavorare, quello d’asilo e dell’istruzione,
la parità uomo - donna, rispetto della diversità di ogni nazione,
la protezione della salute e dell’ambiente, la libera circolazione.
Oggi questa straordinaria Cattedrale è minacciata da due narrazioni
che con false notizie vogliono sottrarre ai cittadini le loro decisioni.
Una è quella della rievocazione nazifascista che obnubila i cervelli
di stupidi nostalgici, di cialtroni e dei cosiddetti “cosiddetti” fratelli.
L’altra è quella della “tecnologia”, usata usata soltanto per potere
rendere i cittadini sudditi di un un unico personale potere.
La dipendenza tecnologica provoca l’isolamento sociale,
riduce la capacità cognitiva e la reattività personale
E così si avvera il vecchio mito di Circe che mutò in animali
i compagni di Ulisse ormai ridotti a vivere come docili maiali-
Questa preziosa Cattedrale, forse unica civiltà della Storia,
va difesa con forza da ogni europeo e serbata nella memoria..
Ogni cittadino europeo non deve essere vittima dell’ignavia,
non deve essere delle nuove narrazioni schiavo e cavia,
ma con la schiena dritta, con orgoglio e piglio sicuroi
deve difenderla e custodire i diritti per un migliore futuro.
Pasquino, marzo 2025
Poi dicono che ha coraggio!
Gent. D. ssa Gruber,
La nostra premier non si schiera a favore
Dell' Ucraina... poi dicono che ha coraggio!
Gli altri leader europei hanno scelto chiaramente
Per Kiev... questa é l'occasione per l'Italia di fare
Blocco compatto per salvare la UE. E invece tentenna...
Un giorno poi verrà fuori che neanche il PNRR ci
Darà un sostegno all' economia per incapacità dei
Ministri attuali...
E questo doveva essere il governo che cambiava
Radicalmente rispetto al passato...
Distinti saluti
Attilio
Ospiti Sgraditi
Felice Capobianco
Signora Gruber, le volevo dire che ho sempre seguito otto e mezzo, ma da quando ha cominciato ad invitare elementi come Bucchino, e Seghi io non la seguo più, sono troppo poveri di amor proprio e di onestà intellettuale (io li chiamerei Assassini della Verità) e questo tocca in modo molto sgradevole il mio seppur robusto e solido sistema nervoso, quindi quando non li inviterà più me lo faccia sapere che forse ricomincerò a seguire la trasmissione! La Saluto cordialmente! Felice.
Presidente prossimo. Ma siamo matti?
Gent. sig. ra Gruber
Ho letto ieri su "Domani" che fra I
Possibili papabili come prossimo presidente della Repubblica c'è La Russa, attuale seconda carica dello stato. Ma siamo matti.. noi italiani?
Invece di andare verso il progresso...
Ma dove si sta andando?
Distinti saluti
Attilio
Intoccabile
Intoccabile
La democrazia non è il Governo del
più forte, ma il Governo della ragione,
dove la forza è subordinata alla Giustizia.
Aldo Moro
Lo Stato italiano tardivamente nell’Ottocento si è realizzato
e dalle leggi del Regno Sabaudo è stato per anni governato.
Da qui lo scarso senso dello Stato, il meridionale banditismo,
da qui il permanere e mai debellato qualunquismo,
da qui il percepire lo Sato come fisco e come nemico,
da qui il “ chi se ne frega”, grido ripetuto e antico,
da qui le tante proposte della Lega, quale l’autonomia,
che indebolisce lo Sato unitario e oscura le democrazia.
Tanti vanno a votare, ma lo fanno senza convinzione,
per il “nuovo”, che faccia loro interessi dopo la votazione.
Così è avvenuto con Grillo, con il magnate Berlusconi,
che non hanno risolto i problemi con le dovute soluzioni.
Ora il “nuovo” è la destra di Meloni e dei suoi alleati,
che promettono di risolvere i problemi nuovi e passati.
La vittoria di Giorgia è vissuta con una divina investitura
e perciò si crede al di sopra delle leggi e della Magistratura;
si vanta di tanto prestigio e di qualche effimero successo,
nascondendo che il PNRR è merito dei Governi non di adesso.
Qualsiasi vittoria elettorale non autorizza a comandare,
ma nel rispetto dei limiti costituzionali a ben governare.
La destra ripete spesso le parole “patria, popolo e nazione”,
ma il popolo non ha realtà effettuale; è solo generalizzazione.
Hitler e Mussolini ebbero potere per vittoria elettorale,
perciò vi sono i binari per l’espletamento della volontà popolare.
La Magistratura ha il prestigioso ruolo di far rispettare la legalità,
la sua autonoma e indipendenza ne assicurano l’affidabilità,
pur se conscia di esporre i suoi attori a pericoli e danno,
testimoniati da tanti giudici uccisi dalla mala come tutti sanno.
Stia calma, Giorgia, non schiamazzare con eccessivo piglio,
la compostezza è la nota principale del Presidente del Consiglio.
Ti è stata notificata una denuncia; non è stato un colpo di testa
di un procuratore e hai subito scatenato una tempesta.
Tanti altri Presidenti hanno ricevuto simile notificazione,
ma non hanno inscenato furiosa rabbia e ribellione.
In democrazia la legge è uguale per tutti; non è accettabile
che un Presidente del Consiglio sia immune e intoccabile.
La prego; rispetti e fai rispettare ogni istituzione internazionale,
messa in opera dopo la nefasta nazifascista Guerra Mondiale.
Pasquino, febbraio 2025
Qualcosa non torna nella vicenda Cecilia Sala
Gent. D. ssa Gruber,
qualcosa non torna nella vicenda Cecilia Sala. Certamente la nostra premier non ha battuto i pugni sul tavolo con Trump, come vuole farci credere.
Forse non lo sapremo mai, ma non credo che gli USA avrebbero mai optato per la liberazione di Abedini. Chissa quale é
stata la contropartita?
Distinti saluti
Attilio
Il Governo Befana
La ruota della Storia non si arresta mai
e crea nuovi assetti socialpolitici come tu sai.
Esempio: nell’Ottocento nacquero partiti e sindacati,
che resero cittadini e lavoratori più emancipati.
Tra il XV e il XVII secolo nacque lo Stato moderno,
che rese più efficiente e più equo qualsiasi Governo.
Allo Stato moderno serve il pagamento delle tasse
per provvedere ai servizi con denaro delle pubbliche casse.
Purtroppo in Italia è alle stelle l’evasione fiscale,
si aggira sugli ottanta miliardi, per dirla papale papale.
Perciò la pubblica istruzione, la ricerca e la pubblica sanità
funzionano male e aumenta al massimo la povertà.
All’evasione si aggiungano i condoni del Governo Befana;
contro tale irresponsabile andazzo ogni contestazione è vana.
Eccone alcuni: abusi edilizi, concordati, cartelle esattoriali,
versamenti Irpef e Inps, multe stradali, per il calcio scudi fiscali,
perfino le multe ai qualunquisti NOVAX son annullate
e perciò le funzioni dello Stato sono ridimensionate.
Il vero condonatore seriale è il solito Matteo Salvini,
senza alcun senso dello Stato e nemico di tutti i cittadini,
perché vuole impiegare miliardi per il Ponte testardamente,
sottraendoli alle necessarie e impellenti servizi del Continente.
Pasquino, gennaio 2025
Il caso apostolico
Art. ! 04: La Magistratura costituisce un ordine
Autonomo e idioendente da ogni altro potere.
Art 101: I giudici sono soggetti soltqnto alleleggi.
La giudice Apostolico ha disapplicato il decreto Cutro di Meloni,
perché contrasta con normativa europea citata in tante occasioni.
Apriti Cielo! Molto Irritati, tanti sovranisti e tanti populisti
esponenti del Governo e perfino incalliti postfascisti
hanno aperto il fuoco, mettendo la giudice alla gogna,
su stampa, su social con tante diffamazioni da far vergogna.
Non poteva mancare Salvini che pronto è sceso in pista,
sfidandola ad una gara elettorale e definendola comunista.
La giudice non ha retto a tanta mostruosa e assillante ostilità
e ha dato le sue dimissioni da Giudice per difendere la sua dignità.
E’ questo un episodio molto chiaro come altri ed esemplare
di come la Destra voglia intimidire giudici e neutralizzare.
L’episodio è di una gravità da indurre preoccupazione e paura,
perché si vanifica la democrazia, soggiogando la Magistratura.
Mentre il popolo-bue a cui non sta a cuore la democrazia,
continua a coltivare solo il suo orticello, sua smaniosa mania.
Io sento il dovere di ringraziare tutti gli ordini della Magistratura,
per la sue funzioni svolte con coraggio e senza alcuna paura.
Gli eventi storici lo stanno a dimostrare chiaramente a mio parre,
quali le lotte contro le mafie, le sentenze contro gli abusi del Potere.
L’incallito somaro Salvini lo tenga per sempre bene in mente
che i giudici agiscono secondo legge e non politicamente.
E sappia che prima della toga affrontano un difficile concorso
e tante altre prove caratterizzono il loro difficile corso:
studi altamente impegnativi, tante prove e selezioni
gravosi praticantati e del CSM richiami osservazioni.
Ho sempre temuto che una maggioranza politica illiberale
possa minare per sete di potere lo spirito costituzionale.
E perciò mi conforto, pensando ai guardiani della Costituzione,
quali la Corte dei Conti, la Corte Costituzionale. la Cassazione.
Pasquino, dicembre 024
Ho appena terminato il suo libro
Gentile signora Gruber, ho appena terminato di leggere con interesse il suo libro "Eredità" e sto continuando con la trilogia. Mi ha suscitato curiosita conoscere l'origine del cognome Rizzolli appartenente alla sua famiglia, trattandosi di un nome italofono. Non sono però riuscita a trovare informazioni in merito nel web.
Dove potrei reperirne?
La ringrazio sin d'ora per le informazioni che vorrà gentilmente fornirmi
Cordialmente
Federica Martinelli
Abnorme concentrazione di potere
Abnorme concentrazione di potere
Piangi, chè ben hai donde, Italia mia.
Se fossero gli occhi tuoi due fonti vive,
mai non potrebbe il pianto
adeguarsi al tuo danno ed allo scorno;
che fosti donna, or sei povera ancella.
Q G. Leopardi
Oggi il capitalismo selvaggio un mostro ha ingenerato:
il fenomeno degli oligarchi padroni assoluti del creato.
Il capitalismo liberale ha il senso dell’equilibrio e della misura.
Gli oligarchi stravolgono l’assetto economico-sociale senza paura;
forme dittatoriali si stanno imponendo in quasi tutti i paesi;
si svuotano le democrazie, ormai senza effettivi contrappesi.
Gli oligarchi vanno all’assalto degli organismi istituzionali,
soprattutto quelli giudiziari per i loro appetiti mondiali
e vanno strombazzando di essere efficienti e geniali,
convinti di avere quozienti di intelligenza ultranormali
e che risolveranno tutti i problemi di tutte le società,
istaurando una nuova e felice era dell’intera umanità.
Un oligarca è entrato a gambe tese sui problemi italiani,
incitando a cacciare i giudici che contrastano del Governo i piani,
mostrando così di non aver rispetto della sovranità italiana,
mentre la destra di Governo dal reagire è rimasta ben lontana.
Occorre ribadire a questo oligarca, di Storia tanto ignorante,
che la sovranità dei popoli è stato un percorso di lotte tante e tante,
con le Rivoluzioni Inglese e Francese la gente rovesciò dei re i baldacchini
e così per la sovranità conquistata divennero da sudditi cittadini.
Con determinazione è intervenuto Mattarella Presidente
per difendere la sovranità italiana e la dignità di tutta la gente,
mentre, pavidi, Meloni, Salvini e purtroppo anche Taiani
non hanno reagito a dovere, pur di orchestrare i loro piani.
Io chiedo ai “sovranisti: ” Dove è la sovranità strombazzata
che con il motto”Dio, Patria e Famiglia” deve essere realizzata? ”.
Pasquino, novembre 2024
Ma quante bugie racconta
Gent. D. ssa Gruber,
La Meloni ha detto che lei ha
sempre anteposto gli interessi
del paese a quelli del partito.
Sta incalzando la Schlein per chiederle
i voti. Ma lei quando ci fu il voto
plenario 4 anni fa voto contro Gentiloni
e poi insultandolo. Ma quante bugie
racconta !!! È vergognoso!!!
cordialita
Attilio
Molti hanno deciso di ignorare il suo programma
Gentile dig. ra Gruber trovo che il suo comportamento questa sera con Salvini in particolare ma in generale sia assolutamente scorretto anzitutto lei invita sempre una persona di destra e due di sinistra poi interrompe regolarmente la persona di destra al punto qche uesta sera sentita di patteggiare per Salvini che generalmente non apprezzo mi stupisco del duo comportamento che non si adduce ad una conduttrice di un programma.
La informo. Che molti la pensano come me e hanno deciso di ignorare il suo programma cordiali saluti Teresa Marcato
Gent. D. ssa Gruber,
Ho letto i 19 paesi "sicuri" per questo
Governo... e c'è la Tunisia! Ma stiamo
Scherzando? Avvengono li dei crimini brutali da diverso tempo nei confronti
Dei migranti... oltre a minacciare questo paese di spedirceli qui se non paghiamo.
Buon lavoro... cordiali saluti
Attilio
Le "prime donne" della politica
Gent. sig. ra Gruber,
é a dir poco pazzesco che le " prime donne"
della politica, Conte, Renzi, ecc.. litigano
e intanto sotto gli occhi di loro il governo
cambia le leggi democratiche.
Cullando miopi personalismi non si accorgono
che una larga parte degli italiani vuole un cambiamento.
Ma cosa aspettano a far un programma comune
per il BENE del paese.
Protezione civile
Buon pomeriggio, ho sentito le critiche del ministro Musumeci ai responsabili della Regione Emilia per una eventuale carenza nella spesa dei fondi per gli interventi idrogeologici. Lo stesso ministro in un recente convegno, parlando della crisi idrica della Sicilia, aveva evidenziato che pur essendo state costruite dodici dighe che potrebbero alleviare il problema della mancanza d'acqua in certi periodi, non erano entrate in esercizio per la mancanza del collaudo. Mi chiedo se non sarebbe utile spiegare a chi compete l'attuazione degli interventi. Musumeci è stato anche presidente della Regione Sicilia ed é Ministro ma pur dichiarandosi stupito per i mancati collaudi non mi sembra che sia intervenuto in nessuna delle due vesti. Potrebbe invitarlo alla sua trasmissione e chiedergli spiegazioni.
Considerazioni
Grazie al fatto che da pochi anni sono finalmente in pensione, ho recentemente letto il suo vecchio libro “I miei giorni a Baghdad”, che riposava da molto tempo nella libreria. Sono rimasto molto colpito perché l’avevo giudicata, non dico male, ma diversamente. Il suo aspetto curato e perfettino mi aveva indotto a ritenerla finta e fredda mentre il libro ha mostrato una giornalista seria e appassionata, distaccata quel tanto che basta nel giudizio ma umanamente vicina alle vicende narrate. Probabilmente la sua educazione le ha permesso di ben coniugare le qualità delle sue origini italo-tedesche. Già seguendola su La7 nella sua trasmissione serale “Otto e mezzo” ho iniziato a rivalutarla perché avendo a che fare con certi invitati e colleghi, per me da voltastomaco, lei, giustamente, riesce abbastanza a mantenersi sopra le parti. I libro mostra che oggi poco è cambiato nel mondo. La voglia e l’interesse a fare la guerra è superiore a quello di volere la pace perché chi governa certi Paesi ha probabilmente questo fine. Se invece di spendere in armamenti tutti quei soldi, ne utilizzassero la metà nell’istruzione e in aiuti umanitari, avrebbero già ottenuto ottimi risultati e la riconoscenza dei popoli coinvolti.
Cordiali saluti.
Prete Andrea
Dio, patria e famiglia
DIO
Fratelli d’Italia imprime una frase sulla bandiera:
“Dio, Patria e Famiglia” che sventola da mane e sera.
Ma non è un Dio misericordioso e Amore
che invita ad amare il prossimo di cuore,
non un Dio che protegge i deboli e gli immigrati,
che numerosi muoiono nel mare annegati.
Ma un Dio presente nel combattere presunti nemici
e scongiurare fantasiosi complotti e le loro radici.
PATRIA
La patria è realtà che favorisce la fratellanza
e garantisce ai cittadini libertà uguaglianza.
Si coglie l’idea di Patria, leggendo la Costituzione,
presidio dei diritti dei cittadini della Nazione.
La Patria non sacrifica 250mila soldati nella Guerra mondiale
e il numero tragicamente a 450 mila nella Seconda sale,
non affama il popolo e delle imprese distrugge l’attività,
non è quella che spezza la vita a tanti di cittadini in quantità.
Nn è quella di una nostalgica narrazione mistificante,
accreditata da stupidi fascistoidi e da un gregge ignorante.
FAMIGLIA
L’unica vera tipologia di famiglia è quella tradizionale,
caratterizzata nel passato dallo strapotere patriarcale.
Non è vera famiglia quella di una ragazza madre,
le cui creature non hanno un legittimo padre.
Non sono famiglie le coppie omosessuali e quelle allargate,
perseguibili per legge e pubblicamente condannate.
Però nella Destra i divorzi sono ampiamente praticati
con grave danno sui figli che si sentono abbandonati.
Ma qualche coppia, se cerchi, ritenuta irregolare,
puoi trovarla anche nella Destra come caso esemplare.
Non si impone per la famiglia una tipologia
né per provvedimenti legislativi né per ideologia.
Ciò accade sempre nei Paesi con governi dittatoriali,
in cui vengono soppressi tutti i diritti fondamentali.
Il problema della famiglia è molto difficile e complicato,
con analisi e provvedimenti sociali adeguati va affrontato.
Un incremento dei nidi e con assegni familiari ben pagati
potrebbero essere provvedimenti risolutivi e adeguati.
Pasquino, settembre 2024
Cara Lilli, mi manca 8 1/2. Molto.
Cosa diresti all'onorevole Bocchino, a proposito della sua nuova "Merkel"?
Colei che avrebbe distribuito le carte del mazzo e si ritrova invece ai margini?
La partita si è conclusa e l'onorevole Bocchino non ne ha azzeccata una.
Torna presto.
Un pilastro dello Stato sarà demolito: l’elezione dei Senatori a vita
Sin dal 1948 il Presidente della Repubblica può nominare
cittadini geniali senatori a vita che hanno saputo illustrare
Il Paese nel campo scientifico, artistico, letterario, sociale
e che potranno con grani di saggezza arricchire l’attività legale,
ma soprattutto rappresentano modelli esemplari e viventi
da essere emulati dai giovani italiani nei loro comportamenti.
Oggi nuovo governanti aboliranno questa tradizione,
ritenendola superflua e imponendo la loro cinica narrazione.
Quale quella che ha micidiali radici nel ventennio passato,
che dalle storiche fondamenta il Paese ha sconquassato?
Oppure sono affetti da un profondo complesso di inferiorità,
che si manifesta perfino nell’odiare i bravi e le loro capacità?
Si è cominciato con l’abolizione dell’elezioni di senatori a vita;
con l’autonomia si abbatteranno le statue di chi ha voluto l’Italia unita,
mi riferisco a Mazzini che lottò per uno Stato unitari e repubblicano
e il suo tenace impegno non fu né infruttuoso né invano.
Però ignoranti e intolleranti direbbero: ” Il passato è passato”.
Ma il monito di Vico: ”Siamo nani su spalle di Giganti” va ricordato.
Del resto i Leghisti non si considerano veri cittadini italiani,
ma, chiusi nei loro egoismi, si dichiarano, orgogliosi, Padani.
Con la riforma della Giustizia, con l’autonomia e col premierato
i demolitori minano l’esistenza dello Stato che tanto ci è costato.
Pasquino, giugno 2024
“”””””
Segue un piccolo elenco di personaggi, nominati Senatori a vita dal 1948:
Arturo Toscanini – Gaetano De Sanctis – Trilussa – Luigi Sturzo - Ferruccio Parri - Eugenio Montale - Pietro Nenni - Amintore Fanfani - Norberto Bobbio - Giovanni Agnelli - Rita Levi Montalcini - Luigi Einaudi - Sandro Pertini - Carlo Azeglio Ciampi
Marco Travaglio ospite fisso alla 7
Spett Gruber,
l'orientamento politico della sua trasmissione è evidente e legittimo, ma a mio avviso certi ospiti non aiutano la divulgazione. Ogni volta che ascolto Marco Travaglio, nel merito, nel metodo e negli atteggiamenti, le mie incertezze politiche si risolvono e mi radicalizzo nella visione di destra.
Cordialmente saluto.
Matteo Salvini, un bullo pericoloso per l’Italia
Da anni si aggira nel Governo e nel Parlamento
un bullo irrefrenabile e minaccioso in ogni momento.
Negli ultimi mesi con tanti compari con fare da padroni
ha messo in opera diciannove disastrosi condoni,
favorendo così sfrontati piccoli e grandi evasori,
certi di poter fare anche nel futuro incalliti impostori.
Per raccattare voti nella prossima tornata elettorale
ha messo in lista un discusso e arrogante generale
che sembra sia scaturito dell’Inquisizione Medioevale:
proporrebbe il velo alle donne e il rogo all’omosessuale
e nega contro ogni evidenza la crisi ambientale.
Il bullo è contro la legge che contrasta il razzismo e il fascismo;
è contro l’eutanasia, lo ius soli, la difesa ucraina, l’europeismo.
Infatti per lui l’Europa è realtà politica da contrastare,
di contro gli interessi nazionali con forza privilegiare.
Ma sua costante ossessione è la lotta contro l’immigrazione,
specialmente contro i neri e la loro utilissima integrazione.
Per lo zar Putin e per tutti i dittatori nutre simpatia,
perché non sa apprezzare i vantaggi della democrazia.
Vuol cancellare il diritto costituzionale di scioperare,
perciò tante precettazioni è pronto a programmare.
Smonta i 30 kilometri all’ora programmate in qualche città,
che limita decessi e incidenti causati con altre velocità
e riduce certamente emissioni di gas inquinanti
e incoraggia a muoversi a piedi o in bici gli abitanti.
Propone pene per chi protesta contro infrastrutture:
la protesta contro il Ponte sullo Stretto è caso esemplare.
Spavaldamente è per l’allungamento della stagione venatoria
e per la strage di piccoli uccelli provvederà una sanatoria.
Prevede inoltre una generalizzata leva obbligatoria,
abolita per un esercito professionale nella passata storia.
Si spende per la realizzazione sullo Stretto di Messina,
sconsigliato da scienziati e dalla accertata faglia sulla costa vicina:
i miliardi previsti potrebbero sanare la crisi della pubblica sanità,
che è al collasso per liste di attesa e per pochi medici in attività.
Ma la su opera d’arte è l’autonomia differenziata
che farà arretrare l’Italia ad un era passata,
quando era divisa tra ducati, principati e staterelli,
sempre in lotta tra loro e gli Italiani non erano fratelli.
Tanti i morti della Resistenza e della Guerra Mondiale
per dare al Paese uno Stato democratico, unito e solidale.
Voglio ricordare a questo bullo incolto e senza memoria
che la vera identità politica si costruisce nelle Storia,
che il presente senza passato non ha alcun futuro
e che uno staterello non può essere né sicuro né duraturo
e che le rimesse degli emigranti e operai meridionali sottopagati
hanno assicurato alle regioni nordiche capitali cospicui e pregiati.
Pasquino, giugno 2024
Dato che il testo contiene parecchi numeri, che non si prestano ad essere presentati con versi rimati, Pasquino ha preferito ricorrere alla prosa.
Il Sistema Sanitario Nazionale trova la luce con la legge n. 833 del 1976. I principi fondamentali di questo provvedimento sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità, ispirandosi alla Costituzione la legge prevede l’estensione delle prestazioni sanitari a tutta la popolazione-
Oggi il Sistema è in crisi, che il Governo attuale non intende sanare.
75 Società scientifiche dei Clinici ospedalieri denunciano quando segue:
- Mancano 100.000 posti letto e 11000 medici;
- Mancano 12.000 posti di terapia intensiva;
- Concorsi deserti per le specializzazioni;
- Progressivo definanziamento che mette a rischio il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
- Diminuisce il numero dei nosocomi, nel 2012 erano 1091, nel 2022 sono calati fino a 996,
- Entro il 2025 andranno in pensione 29.000 medici e 21.000 infermieri, senza un sufficiente inserimento;
- Oggi mancano 3114 medici di famiglia,
- L’incremento del finanziamento è stato solo del 6, 4% rispetto al 33% della Germania, al 24% della Francia e del 21% della Spagna;
- La spesa privata da parte dei cittadini nel 2022 ha raggiunto la cifra di ben 41 miliardi e 500 milioni, uno strepitoso incremento rispetto ali 8-12 miliardi degli anni precedenti.
Il colpo di grazia sarà inferto, se è approvata la diabolica Autonomia Differenziata: allarmati lungaggini per la lista di attesa che aggraverebbero malattie gravi e interminabili attese nel Pronto Soccorso. Provocherà una fuga dei professionisti sanitari verso le Ragioni in grado di offrire condizioni economiche più vantaggiose-
Pasquino, maggio 2024
Curiosità: la voce che gira riguardo ai migranti
Gent. D. ssa Gruber,
la voce che gira riguardo ai migranti
é che quando c'era il centrosinistra era colpa loro
per la accoglienza, adesso che sono doppi se non
tripli gli sbarchi (due giorni fa ne sono sbarcati 500 in un giorno! ! ) la colpa é del complotto.
Curiosità: qualche volta gli anagrammi sono indicativi.
Nel 600 un poeta italiano disse che il miglior anagramma
di "moglie" fosse "mi lego". Venendo ad oggi, visto che la
Meloni si fa chiamar Il Presidente, allora "premierato"
ci dice, anagrammando, "Imperatore"... che é cio a cui tende. !
Ultimo libro: ha coraggio da vendere ma a volte le sue idee...
Complimenti per la ricerca così accurata e approfondita. Lei ha coraggio da vendere ma a volte le sue idee sono incoerente: essendo Lei altoatesina e benestante/ricca anche di famiglia non capiamo come Lei è sempre schierata verso la sinistra. Sinistra che ha distrutto intere nazioni e personalità come nel caso ignorato dell' allora ricco Perù, causando traumi e separazioni insuperabili.
Credo che l'avanzare dell'età porti saggezza e acciacchi vari, ma una persona colta e cosmopolita (?) deve essere neutrale e optare per il progresso e non per il pauperismo, non crede?
Ricordo la sua visita preso la FBK di Trento 12 anni fa per pubblicitare il suo libro "L'eredità" che inviai a mia povera madre, originaria di Stenico in Trentino, e che morì 6 mesi dopo nella bella ma pericolosa Lima.
In quell' occasione le lasciai una lettera scritta a mano.
Anch'io voglio scrivere un libro, conosce qualche scuola di scrittura creativa in Trentino?
Disegno e ho visitato 106 paesi.
DJF
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