Biografia • L’uomo che incastrò Al Capone

Eliot Ness nasce a Chicago, nello stato dell'Illinois (Usa) il 19 aprile del 1903. È stato un famoso agente federale americano durante il periodo del "proibizionismo", ma soprattutto colui che ha incastrato il leggendario fuorilegge di origini italiane Al Capone, contribuendo al suo arresto per cause fiscali dopo molti anni di ricerche e di vani tentativi.

A Ness e alla sua squadra è ispirato il celeberrimo film firmato dal grande regista Brian De Palma dal titolo "Gli Intoccabili" (1987), con Kevin Costner nella parte proprio del numero uno della polizia di Chicago, appunto Eliot Ness. Con l'aumentare delle storie fiorite intorno al suo conto, la figura di Ness ha dato anche lo spunto a Chester Gould per la realizzazione della fortunata serie di Comics dal titolo "Dick Tracy".

I genitori di Ness battezzano il loro figlio in onore di George Eliot, non sapendo che si trattava solo di uno pseudonimo utilizzato dall'autrice Mary Ann Evans. Ad ogni modo, il piccolo Eliot è l'ultimo figlio di cinque fratelli, nati da una coppia di immigrati norvegesi di nome Peter ed Emma Ness. Eliot è uno studente brillante: frequenta la "Christian Fenger High School" di Chicago, con ottimi risultati e a soli diciotto anni si iscrive all'Università di Chicago, studiando legge, economia e commercio, e scienze politiche. Si dà da fare in numerose attività, in questi anni, entrando anche nel Sigma Alpha Epsilon. Consegue ben presto la laurea in Economia, già nel 1925.

Comincia immediatamente un'intensa attività come ricercatore per una società di credito al dettaglio, ad Atlanta. Gli viene poi assegnato il suo territorio, quello di Chicago, dove comincia anche la sua attività di investigatore, nonostante l'ambito afferisca a tutt'altro che a quello per cui diventerà famoso.

Il giovane Ness non rinuncia alla propria formazione intellettuale e prosegue gli studi tornando all'Università. Il corso che segue è quello di criminologia. Nel 1927, inizia la sua esperienza all'interno delle istituzioni. Il Dipartimento del Tesoro Americano lo assume come agente, affidandogli la territorialità della sua città, Chicago. L'anno dopo però arriva il salto di qualità da lui tanto desiderato, quello al Dipartimento di Giustizia. Sono questi gli anni del "proibizionismo". I gangster di Chicago, ma un po' di tutte le più importanti città americane, fanno soldi a palate con il contrabbando illegale di alcolici, prendendo in mano intere attività imprenditoriali.

Eliot Ness allora, nella città di Al Capone e di molti altri mafiosi impegnati in questo traffico milionario, viene assunto nell'Ufficio Proibizionismo, in qualità di responsabile in materia di contrabbando. Con l'elezione a presidente di Herbert Hoover, la lotta al commercio illegale di alcolici diventa più serrata. La legge Volstead è un deterrente senza precedenti nei confronti del contrabbando e lo stesso segretario al Tesoro, Andrew Mellon, fa espressamente il nome di Al Capone, considerandolo il capo dell'organizzazione criminale dello smercio di alcolici. Questa sortita ha, come conseguenza, quella di chiamare in causa direttamente il dipartimento di Chicago, dove Ness svolge un ruolo cardine.

L'agente mette insieme prima una squadra di cinquanta uomini ma poi, selezionandoli per competenze e coraggio nell'affrontare situazioni criminose sempre più efferate, finisce col dare vita al team degli "Intoccabili", composto da undici unità scelte che presto passeranno alla storia.

In sei mesi Ness sequestra alcolici illegali per un valore di oltre un milione di dollari. Al Capone prova a corrompere uno degli uomini più fidati del suo antagonista, ma non vi riesce e l'evento, seguito dai media americani, porta acqua al mulino dell'agente federale: il capo degli "Intoccabili" diventa ben presto una sorta di eroe nazionale.

In questo periodo non sono pochi i tentativi di assassinio ai suoi danni, organizzati da Capone e soci. In uno di questi un caro amico di Ness perde la vita.

Nel 1931 Al Capone viene condannato a undici anni di prigione, ma le accuse sono tutte di tipo fiscale. Ad arrestarlo è Ness, l'uomo che ha contrastato il suo dominio per quasi un decennio, ma ad incastrarlo è l'evasione fiscale, in America da sempre molto punita.

Con la fine del Proibizionismo, datata 1933, Ness, ormai promosso, viene inviato prima in Ohio, poi nel Kentucky e, infine, nel Tennessee. L'ambito nel quale lavora è ancora legato agli alcolici, per quanto circoscritto ai reati fiscali.

Nel 1935, a Cleveland, il sindaco Harold Burton assume Eliot Ness come direttore della sicurezza della città, ponendolo a capo della polizia cittadina e, anche, dei vigili del fuoco. L'opera dell'agente di Chicago è importante dal punto di vista della corruzione, che debella letteralmente dai due corpi scelti, con molti arresti interni.

Da questo momento però, fino al 1938, comincia una parabola discendente della carriera del futuro Dick Tracy. Preso dal lavoro, dopo aver dichiarato guerra alla mafia, rappresentata dalle varie famiglie di italiani emigrati in America, finisce per divorziare dalla sua prima moglie, Edna. Comincia a bere ma la sua reputazione viene anche oscurata da una serie di misteriosi omicidi che colpiscono la città di Cleveland durante il suo mandato.

Nel 1942, probabilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, ha un grave incidente che si aggiunge al suo brutto momento di vita. Nello stesso anno tuttavia ha un'altra chance a Washington, dove dirige per il governo federale la battaglia contro la prostituzione, in un momento in cui le malattie veneree colpiscono la gran parte dei militari della zona.

Nel 1944, dopo alcune sfortunate incursioni nel mondo degli affari, Ness diventa presidente della Diebold, una società di polizia privata con sede in Ohio. Nel 1947, espulso dalla Diebold, si candida a sindaco della città di Cleveland, ma viene sconfitto.

Dilaniato dall'alcol, messo al bando dai vari dipartimenti istituzionali, per la restante parte della sua vita si guadagna da vivere con lavori saltuari e mal retribuiti, come quello di impiegato in una libreria o come quello di venditore di hamburger surgelati nei ristoranti.

Dopo un breve cameo di lavoro per la Guaranty Corporation, altra società operante nella lotta alla contraffazione, che lo assume per i suoi precedenti brillanti, si trasferisce con la nuova moglie e il figlio adottivo in una modesta casa in affitto della Pennsylvania. Qui, ancora una volta, il suo passatempo principale diventa l'alcol e l'andare per i bar della città, raccontando le sue imprese risalenti ai tempi della lotta al Proibizionismo.

A causa di un massiccio attacco di cuore, Eliot Ness muore nella sua casa, il 16 maggio del 1957, all'età di 55 anni. Qualche mese dopo la sua morte, viene pubblicato il libro sulla sua vita, dal titolo "Gli Intoccabili", scritto a quattro mani con Oscar Fraley.

Nel già citato film del 1987 recitano anche altri grandi attori come Sean Connery, Andy Garcia e

Robert De Niro, quest'ultimo nei panni di Capone.