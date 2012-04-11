1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Casimir Pierre Périer

Casimir Pierre Périer

Casimir Pierre Périer

Biografia Alla guida dei francesi

Casimir Pierre Périer nasce a Grenoble l'11 ottobre 1777 da una ricchissima famiglia di commercianti e banchieri e molto attiva politicamente: suo padre era stato fra gli artefici del colpo di Stato di Napoleone I, nel 1799; suo figlio Auguste, nato dal matrimonio con la altrettanto facoltosa Marie Cécile Laurence, sarebbe stato ministro del governo Thiers e suo nipote Jean, figlio di Auguste, sarebbe divenuto presidente della repubblica.

Reggente della Banca di Francia, attratto dalla politica, già nel 1817, caduto Napoleone e salito al trono Luigi XVIII, si oppone con forza alla contrazione di un prestito di 300 milioni, da parte dello Stato, le cui condizioni sono fortemente penalizzanti per l'erario francese. Nello stesso anno è eletto deputato con il partito monarchico costituzionale.

Dopo la rivolta parigina delle "Trois Glorieuses" del 27, 28 e 29 luglio 1830, evento da lui avversato preferendo decisamente soluzioni più istituzionali, prende tuttavia parte attiva alla formazione del "governo di luglio", ma si rifiuta di dichiarare la decadenza di Carlo X. Il re viene deposto ugualmente e Périer, nel ruolo di Presidente della Camera dei deputati, si schiera apertamente in favore dell'incoronazione di Luigi Filippo il quale, il 7 agosto 1830, viene proclamato dal Parlamento re dei Francesi, ed assume il nome di Filippo I.

La definizione di re "dei Francesi" e non "di Francia" è importante perché vuole evidenziare come le logiche del potere siano mutate: la nuova Carta costituzionale, ad esempio, non viene concessa dal sovrano, ma approvata dal Parlamento, cioè dal popolo francese. Ed è proprio il nuovo sovrano che, abbracciando una politica conservatrice vicina alla grande borghesia dei banchieri e degli industriali, nel 1831 chiama Casimir Pierre Périer a presiedere il Consiglio dei Ministri al posto dell'uscente Jacques Laffitte, divenuto agli occhi del re troppo democratico e costituzionalista. Laffitte, inoltre, cominciava a farsi insistente su iniziative belliche da assumere in Italia dove, approfittando dei disordini, l'Austria sta dando sfogo alle proprie tendenze espansionistiche: la Francia si è invece dichiarata per il non intervento negli affari interni di altri Paesi, e Luigi Filippo è troppo interessato a consolidare la sua posizione all'interno delle diplomazie europee per rischiare di inimicarsene qualcuna.

È bene ricordare che il re, essendo giunto al trono da una rivoluzione, è guardato con sospetto ed antipatia dalle altre monarchie.

Periér asseconda gli orientamenti del re, ma non esita ad intervenire in soccorso del Belgio che nell'agosto del 1831 è stato invaso dai Paesi Bassi né a mostrare i muscoli all'Austria rioccupando Ancona, nel 1832, a significare che comunque la Francia non intende assecondare passivamente le mire espansionistiche asburgiche in Italia. Intanto, partita dall'India nel 1815, è giunta anche a Parigi la pandemia di colera che, fra marzo e settembre 1832, giunge a mietere 18.000 vittime. Non si salvano personalità di spicco fra cui lo stesso Casimir Pierre Périer il quale, dopo una lunga e sofferta agonia, muore nella capitale francese il 16 maggio 1832, a soli 54 anni.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Casimir Pierre Périer ?

Inserisci la tua migliore e-mail

3 fotografie

Foto e immagini di Casimir Pierre Périer

Foto di Casimir Pierre Périer
Foto di Casimir Pierre Périer
Foto di Casimir Pierre Périer

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Napoleone I Thiers Luigi XVIII Carlo X Luigi Filippo Economia Politica Storia

Casimir Pierre Périer nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt

Attivista e first lady statunitense
α 11 ottobre 1884
ω 7 novembre 1962
Elmore Leonard

Elmore Leonard

Scrittore statunitense
α 11 ottobre 1925
ω 20 agosto 2013
Fabio De Luigi

Fabio De Luigi

Attore e comico italiano
α 11 ottobre 1967
Francesca Fialdini

Francesca Fialdini

Conduttrice televisiva e radiofonica italiana
α 11 ottobre 1979
Gianmarco Tognazzi

Gianmarco Tognazzi

Attore italiano
α 11 ottobre 1967
Jury Chechi

Jury Chechi

Atleta italiano, ginnasta
α 11 ottobre 1969
Nicola Zingaretti

Nicola Zingaretti

Politico italiano
α 11 ottobre 1965
Ninetto Davoli

Ninetto Davoli

Attore italiano
α 11 ottobre 1948
Peter Kodwo Appiah Turkson

Peter Kodwo Appiah Turkson

Cardinale e arcivescovo cattolico ghanese
α 11 ottobre 1948
Sergio Toppi

Sergio Toppi

Fumettista italiano
α 11 ottobre 1932
ω 21 agosto 2012
Stefano Oradei

Stefano Oradei

Ballerino italiano
α 11 ottobre 1983
Andy Kaufman

Andy Kaufman

Comico e attore statunitense
α 17 gennaio 1949
ω 16 maggio 1984
Charles Perrault

Charles Perrault

Scrittore francese
α 12 gennaio 1628
ω 16 maggio 1703
Eliot Ness

Eliot Ness

Poliziotto statunitense, autore dell'arresto di Al Capone
α 19 aprile 1903
ω 16 maggio 1957
Georgius Agricola

Georgius Agricola

Principe vescovo austriaco
α
ω 16 maggio 1584
Jim Henson

Jim Henson

Inventore dei Muppets, produttore e regista statunitense
α 24 settembre 1936
ω 16 maggio 1990
Ronnie James Dio

Ronnie James Dio

Cantante heavy metal statunitense
α 10 luglio 1942
ω 16 maggio 2010
Francesco I delle Due Sicilie

Francesco I delle Due Sicilie

Monarca italiano
α 14 agosto 1777
ω 8 novembre 1830
Carl Friedrich Gauss

Carl Friedrich Gauss

Matematico tedesco
α 30 aprile 1777
ω 23 febbraio 1855
Heinrich von Kleist

Heinrich von Kleist

Drammaturgo e poeta tedesco
α 18 ottobre 1777
ω 21 novembre 1811
Napoleone II

Napoleone II

Monarca francese
α 20 marzo 1811
ω 22 luglio 1832
Evariste Galois

Evariste Galois

Matematico francese
α 25 ottobre 1811
ω 31 maggio 1832
Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe

Poeta, scrittore e drammaturgo tedesco
α 28 agosto 1749
ω 22 marzo 1832
Walter Scott

Walter Scott

Scrittore scozzese
α 15 agosto 1771
ω 21 settembre 1832

Chi l'ha detto?

Chi controlla il passato controlla il futuro.
Chi controlla il presente controlla il passato.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail