Biografia

Peter Kodwo Appiah Turkson è una figura religiosa, esponente di primo piano della chiesa cattolica in Africa. Nasce a Wassa Nsuta, nella parte occidentale del Ghana, da padre cattolico e madre metodista, l'11 ottobre del 1948. Quarto di dieci figli, studia al Seminario di Santa Teresa, nel villaggio di Amisano, prima di frequentare il Seminario di St. Anthony-on-Hudson a Rensselaer, New York, dove si laurea in teologia.

Ordinato sacerdote il 20 luglio del 1975 dall'arcivescovo John Amissah, insegna fino al 1976 nel Seminario Minore di Santa Teresa, prima di entrare all'Istituto Pontificio Biblico di Roma dove, nel 1980, ottiene una licenza in Sacre Scritture. Ritornato al seminario di origine, diventa poi vice-rettore del Seminario di San Pietro nel 1981, e nel frattempo lavora nella parrocchia a fianco. Nel 1992, dopo aver ricevuto il dottorato in Sacre Scritture all'Istituto Pontificio Biblico, viene nominato arcivescovo di Cape Coast da Papa Giovanni Paolo II: la consacrazione episcopale viene ricevuta il 27 marzo del 1993 dall'arcivescovo Dominic Kodwo Andoh, con Peter Kwasi Sarpong e Peter Poreku Dery come co-consacranti.

Dopo essere stato presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici del Ghana tra il 1997 e il 2005 e Cancelliere dell'Università Cattolica del Ghana, viene nominato nel concistoro del 21 ottobre del 2003 cardinale di San Liborio. Peter Turkson diventa così il primo cardinale ghanese, e ha la possibilità di partecipare al conclave del 2005 che elegge Papa Benedetto XVI.

Descritto dal "Tablet", rivista cattolica pubblicata a Londra, "uno dei leader della chiesa africana di maggior vigore", viene nominato il 24 ottobre del 2009 Presidente del Concilio Pontificio per la Giustizia e la Pace. All'interno della Curia Romana, inoltre, egli è membro della Congregazione per l'Evangelizzazione del Popolo, del Concilio Pontificio per la Promozione dell'Unità Cristiana, della Commissione Pontificia per l'Eredità Culturale della Chiesa e della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Il 30 marzo del 2011 Papa Benedetto XVI annuncia pubblicamente che ha intenzione di spedire il cardinale Turkson in Costa d'Avorio come mediatore per conto del Vaticano per favorire una soluzione diplomatica, possibilmente non militare, nel conflitto civile che sta dilaniando lo Stato africano, che rischia di sconfinare in una guerra sanguinosa. Nell'ottobre del 2012, Turkson suscita polemiche dopo aver mostrato un video su YouTube chiamato "Muslim Demographics". Non è la prima volta, comunque, che una sua esternazione provoca contestazioni: nel 2009, per esempio, aveva dichiarato che l'unico modo per sconfiggere l'Aids in Africa è rappresentato dall'astinenza dal sesso e che i soldi spesi per i preservativi dovrebbero essere utilizzati per fornire farmaci anti-virali a chi è già stato infettato.