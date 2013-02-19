Biografia

Peter Turkson è una figura religiosa, esponente di primo piano della chiesa cattolica in Africa.

Peter Kodwo Appiah Turkson nasce a Wassa Nsuta, nella parte occidentale del Ghana, da padre cattolico e madre metodista, l'11 ottobre del 1948. Quarto di dieci figli, studia al Seminario di Santa Teresa, nel villaggio di Amisano, prima di frequentare il Seminario di St. Anthony-on-Hudson a Rensselaer, New York, dove si laurea in teologia.

Peter Turkson

Ordinato sacerdote il 20 luglio del 1975 dall'arcivescovo John Amissah, insegna fino al 1976 nel Seminario Minore di Santa Teresa, prima di entrare all'Istituto Pontificio Biblico di Roma dove, nel 1980, ottiene una licenza in Sacre Scritture.

Ritornato al seminario di origine, diventa poi vice-rettore del Seminario di San Pietro nel 1981, e nel frattempo lavora nella parrocchia a fianco.

Gli anni '90 e 2000

Nel 1992, dopo aver ricevuto il dottorato in Sacre Scritture all'Istituto Pontificio Biblico, viene nominato arcivescovo di Cape Coast da Papa Giovanni Paolo II: la consacrazione episcopale viene ricevuta il 27 marzo del 1993 dall'arcivescovo Dominic Kodwo Andoh, con Peter Kwasi Sarpong e Peter Poreku Dery come co-consacranti.

Dopo essere stato presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici del Ghana tra il 1997 e il 2005 e Cancelliere dell'Università Cattolica del Ghana, viene nominato nel concistoro del 21 ottobre del 2003 cardinale di San Liborio.

Peter Turkson diventa così il primo cardinale ghanese, e ha la possibilità di partecipare al conclave del 2005 che elegge Papa Benedetto XVI.

Descritto dal "Tablet", rivista cattolica pubblicata a Londra, "uno dei leader della chiesa africana di maggior vigore", viene nominato il 24 ottobre del 2009 Presidente del Concilio Pontificio per la Giustizia e la Pace.

All'interno della Curia Romana, inoltre, egli è membro della Congregazione per l'Evangelizzazione del Popolo, del Concilio Pontificio per la Promozione dell'Unità Cristiana, della Commissione Pontificia per l'Eredità Culturale della Chiesa e della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Gli anni 2010

Il 30 marzo del 2011 Papa Benedetto XVI annuncia pubblicamente che ha intenzione di spedire il cardinale Turkson in Costa d'Avorio come mediatore per conto del Vaticano per favorire una soluzione diplomatica, possibilmente non militare, nel conflitto civile che sta dilaniando lo Stato africano, che rischia di sconfinare in una guerra sanguinosa.

Nell'ottobre del 2012, Turkson suscita polemiche dopo aver mostrato un video su YouTube chiamato "Muslim Demographics".

Non è la prima volta, comunque, che una sua esternazione provoca contestazioni: nel 2009, per esempio, aveva dichiarato che l'unico modo per sconfiggere l'Aids in Africa è rappresentato dall'astinenza dal sesso e che i soldi spesi per i preservativi dovrebbero essere utilizzati per fornire farmaci anti-virali a chi è già stato infettato.

Il primo papa nero?

Dopo l'annuncio dell'11 febbraio 2013 di Papa Benedetto XVI relativo alle proprie dimissioni, Peter Turkson viene indicato dai due bookmaker Ladbrokes e Paddy Power come il candidato più papabile per l'elezione del nuovo pontefice.

Poliglotta, è in grado di parlare inglese, italiano, tedesco, francese ed ebraico, e di capire il greco e il latino.

Nel 2015 collabora alla stesura della seconda enciclica di papa Francesco, Laudato si'.

Il 31 agosto 2016 papa Francesco nomina Turkson primo prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, ruolo che ricopre sino a tutto il 2021.

Il 4 aprile 2022 il papa lo nomina cancelliere della Pontificia accademia delle scienze e della Pontificia accademia delle scienze sociali.

Dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, Peter Turkson è di nuovo tra i principali candidati per ricoprire il ruolo di nuovo papa. Sarebbe il primo papa nero della storia.