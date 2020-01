Biografia • Murphy e le sue leggi

Arthur Bloch è l'umorista e scrittore, autore delle celebri leggi di Murphy. Arthur Bloch nasce negli Stati Uniti il 1° gennaio 1948.

Nel 1988 pubblica il libro "La legge di Murphy", che in Italia viene edito da Longanesi con traduzione di Luigi Spagnol.

L'anno successivo è la volta de "Il secondo libro di Murphy", mentre nel 1990 Bloch pubblica "Il terzo libro di Murphy. Altre pessime ragioni per cui il mondo va comunque avanti".

Dopo aver scritto, nel 1993, "La legge di Murphy sull'amore", l'autore americano pubblica "L'agenda di Murphy" ogni anno fino al 1998.

L'anno successivo esce "L'agenda di Murphy del 2000", con disegni di Niccolò Barbiero.

Le pubblicazioni di Bloch proseguono nel 2000 con "Il piccolo libro delle leggi di Murphy" (in Italia per Arnoldo Mondadori Editore) e due anni dopo con "La legge di Murphy per la sinistra".

Dopo aver realizzato "Il libro che vi cambierà la vita (se ci credete )", pubblicato nel 2003 e tradotto in Italia da Riccardo Cravero, lo scrittore dà alle stampe, nel 2005, "Buon compleanno, Murphy!".

Attualmente Arthur Bloch vive in California, a Oakland, insieme con la moglie Barbara.