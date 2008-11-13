Arthur Hugh Clough
Biografia
Il poeta inglese Arthur Hugh Clough nasce a Liverpool il giorno 1 gennaio 1819.
Fratello maggiore di Anne Clough - una delle prime suffragette inglesi e promotrice dell'istruzione superiore per le donne (morì in circostanze misteriose, secondo le indagini più recenti avvelenata da un amante che aveva lasciato e che si era voluto vendicare) - è figlio di un importatore di cotone dall'America.
Clough è allievo prediletto di Thomas Arnold, preside che aveva riformato gli studi secondari in Inghilterra. La sua esistenza intellettuale è tormentata dalla malattia che avrebbe dovuto portarlo precocemente alla tomba: problemi religiosi, conflitti e insoddisfazioni si intrecciano e fanno di lui una personalità che anticipa la rivolta all'epoca vittoriana.
Clough fu compartecipe della cause della libertà italiana e i suoi versi ne sono testimonianza.
Arthur Hugh Clough muore a Firenze, di ritorno da un viaggio in Grecia, il giorno 13 novembre 1861.
Frasi di Arthur Hugh Clough
Meglio aver combattuto e perso che non avere neanche combattuto.
La grazia è data da Dio, ma la conoscenza si compra al supermercato.
Avrai un solo Dio! E chi vorrebbe sobbarcarsi la spesa di due?
Se le speranze sono delle credulone, le paure sono delle bugiarde.
Non avrai altro Dio all'infuori di me;
e chi vuol essere servo di due re?
Né falsi simulacri adorerai
se non i soldi che col tempo avrai.
Niente bestemmie, che l'imprecazione
non induca il nemico in tentazione.
Le feste sempre passa in santità,
così ti ingrazierai le autorità.
Onora padre e madre e sarai pronto
ad ottenere il tornaconto.
Non uccidere, ma non darti cura
di tener vivo alcuno con premura.
Cerca di non commettere adulterio,
di rado si soddisfa il desiderio.
Non rubare: non cercare il danno
quand'è molto più facile l'inganno.
Il falso non testimoniare mai,
menzogna filtrerà col tempo, vedrai.
L'altrui fortuna non desiderare
ma competere non è sempre sbagliare.
Infine la morale: amerai di più
di tutti quanti il Dio che sta lassù,
e mai vorrai sforzarti con successo
di amare il prossimo tuo più di te stesso.
* * *
Thou shalt have one God only; who
Would be at the expense of two?
No graven images may be
Worshipp'd, except the currency:
Swear not at all; for, for thy curse
Thine enemy is none the worse:
At church on Sunday to attend
Will serve to keep the world thy friend:
Honour thy parents; that is, all
From whom advancement may befall:
Thou shalt not kill; but need'st not strive
Officiously to keep alive:
Do not adultery commit;
Advantage rarely comes of it:
Thou shalt not steal; an empty feat,
When it's so lucrative to cheat:
Bear not false witness; let the lie
Have time on its own wings to fly:
Thou shalt not covet; but tradition
Approves all forms of competition.
The sum of all is, thou shalt love,
If any body, God above:
At any rate shall never labour
More than thyself to love thy neighbour.
[The Latest Decalogue]
Non dire che la lotta non è utile,
Che la fatica e le ferite sono vane,
Il nemico non vacilla, non perde le forze,
E, le cose, com'erano, restano.
Se le speranze sono sciocche, la paura non può mentire;
Forse i tuoi compagni più in là, nascosti dal fumo,
stanno già inseguendo i fuggiaschi,
e sarebbero padroni del campo, se non fosse per te.
Poiché mentre le onde stanche si abbattono invano,
Senza mai guadagnare, in apparenza un centimetro,
Dietro di loro c'è la muta potenza dei fiumi,
Che scavano baie.
E non solo dalle finestre d'oriente,
All'alba, entra la luce.
Di là, il sole lentamente sale, molto lentamente;
Ma a ovest, guarda, la terra splende di luce!
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