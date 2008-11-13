Arthur Hugh Clough

Arthur Hugh Clough

Arthur Hugh Clough

Biografia

Il poeta inglese Arthur Hugh Clough nasce a Liverpool il giorno 1 gennaio 1819.

Fratello maggiore di Anne Clough - una delle prime suffragette inglesi e promotrice dell'istruzione superiore per le donne (morì in circostanze misteriose, secondo le indagini più recenti avvelenata da un amante che aveva lasciato e che si era voluto vendicare) - è figlio di un importatore di cotone dall'America.

Clough è allievo prediletto di Thomas Arnold, preside che aveva riformato gli studi secondari in Inghilterra. La sua esistenza intellettuale è tormentata dalla malattia che avrebbe dovuto portarlo precocemente alla tomba: problemi religiosi, conflitti e insoddisfazioni si intrecciano e fanno di lui una personalità che anticipa la rivolta all'epoca vittoriana.

Clough fu compartecipe della cause della libertà italiana e i suoi versi ne sono testimonianza.

Arthur Hugh Clough muore a Firenze, di ritorno da un viaggio in Grecia, il giorno 13 novembre 1861.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Arthur Hugh Clough ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Arthur Hugh Clough

3 fotografie

Foto e immagini di Arthur Hugh Clough

Foto di Arthur Hugh Clough
Foto di Arthur Hugh Clough
Foto di Arthur Hugh Clough

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Vittoriana Letteratura

Libri in lingua inglese

Caricamento in corso...

Caricamento in corso...

Caricamento in corso...

Chi l'ha detto?

Non nella conoscenza sta la felicità, ma nell'acquisizione della conoscenza.

Pal

Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail