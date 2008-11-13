Biografia

Il poeta inglese Arthur Hugh Clough nasce a Liverpool il giorno 1 gennaio 1819.

Fratello maggiore di Anne Clough - una delle prime suffragette inglesi e promotrice dell'istruzione superiore per le donne (morì in circostanze misteriose, secondo le indagini più recenti avvelenata da un amante che aveva lasciato e che si era voluto vendicare) - è figlio di un importatore di cotone dall'America.

Clough è allievo prediletto di Thomas Arnold, preside che aveva riformato gli studi secondari in Inghilterra. La sua esistenza intellettuale è tormentata dalla malattia che avrebbe dovuto portarlo precocemente alla tomba: problemi religiosi, conflitti e insoddisfazioni si intrecciano e fanno di lui una personalità che anticipa la rivolta all'epoca vittoriana.

Clough fu compartecipe della cause della libertà italiana e i suoi versi ne sono testimonianza.

Arthur Hugh Clough muore a Firenze, di ritorno da un viaggio in Grecia, il giorno 13 novembre 1861.