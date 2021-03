Nel 1973 Patrizia Reggiani sposa Maurizio Gucci: dalla coppia nascono due figlie, Allegra Gucci e Alessandra Gucci. Il 2 maggio 1985, dopo dodici anni di matrimonio, Maurizio lascia Patrizia per una donna più giovane, dicendole che stava partendo per un breve viaggio di lavoro. Da allora però non è mai tornato a casa. Il divorzio ufficiale arriva nel 1991. Nell'ambito dell'accordo che segue il divorzio, Patrizia Reggiani si vede assegnare l'equivalente di 500 mila Euro di alimenti all'anno.

Patrizia Reggiani Martinelli nasce il 2 dicembre 1948 a Vignola, in provincia di Modena. E' l'ex moglie di Maurizio Gucci . Durante gli anni '80, mentre era sposata con Gucci, è stata una personalità dell'alta moda molto in vista. Alla fine del 1998 ha attraversato un periodo buio, per lo scandalo seguito dall'opinione pubblica, perché accusata e poi condannata per aver ordinato l' omicidio del marito.

