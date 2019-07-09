Marco Tronchetti Provera
Biografia • Scalate con la tecnologia
Marco Tronchetti Provera nasce a Milano il 18 gennaio 1948, terzo figlio di una famiglia borghese lombarda. Il padre Silvio Tronchetti Provera, sposato con Giovanna Musati, dopo aver iniziato la propria carriera professionale seguendo lo sviluppo post bellico del gruppo Falck, acquisisce nel tempo il controllo della società Cam, attiva dal 1915 nei settori metallurgico, energetico e nella commercializzazione di prodotti petroliferi.
Dopo essersi laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano, nel 1971 Marco Tronchetti Provera si reca a Londra per svolgere una breve esperienza internazionale presso la compagnia di trasporti e logistica P&O. Rientra in Italia e inizia la carriera imprenditoriale nel settore marittimo fondando la Sogemar, società attiva nell'import-export internazionale.
Durante gli anni Settanta gli vengono attribuiti flirt con importanti signore dell'alta finanza milanese. Mentre sviluppa la nuova azienda, in seconde nozze, dopo il divorzio dalla giornalista Letizia Rittatore Vonwiller, nel 1978, sposa Cecilia Pirelli, figlia di Leopoldo Pirelli patron dell'omonimo gruppo industriale, da cui avrà tre figli: Giada, Giovanni e Ilaria.
Nel 1986 entra nella società Pirelli dalla porta principale. Negli anni Novanta il vecchio Leopoldo Pirelli si getta in una campagna di fusioni e acquisizioni che si rivela un fallimento totale. Il tentativo di acquisire la Silverstone si rivela fatale. Leopoldo batte in ritirata e vorrebbe passare la manno al figlio Alberto che però è spaventato dalla montagna di debiti accumulati. Si fa avanti allora il genero Marco che nel 1996 diventa Presidente e Amministratore Delegato.
Una volta al timone, cambia radicalmente la politica dell'azienda: punta tutto sullo sviluppo tecnologico dei cavi e delle fibre ottiche, mettendo in secondo piano il settore dei pneumatici. Investe nella ricerca, avviando collaborazioni con diversi atenei italiani, in particolare con quello di Bologna. È sostenuto da Mediobanca, prima di allora molto fredda con Pirelli. In molti vedono in lui il grande manager destinato a raccogliere l'eredità di Giovanni Agnelli come leader della finanza italiana.
Lascia la moglie e dopo diverse love story si lega sentimentalmente con Afef Jnifen, bellissima modella tunisina. Le cronache mondane parlano delle loro feste e dei loro viaggi a bordo della loro barca a vela Kauris II.
Tronchetti Provera si interessa di politica e prende parte al fallimentare progetto di Liberal, la rivista-lobby di Ferdinando Adornato. Accumula cariche: Consigliere di Amministrazione di Mediobanca, della Banca Commerciale Italiana, della Ras assicurazioni, dell'Università Bocconi, della squadra di calcio F.C. Internazionale. Diviene membro del New York Stock Exchange European Advisory Committee, nonché vicepresidente di Confindustria. Nella primavera del 1997 Tronchetti Provera è il primo a lanciare l'idea di un governo guidato da Massimo D'Alema che rimpiazzi quello di Romano Prodi. Nel 2000 è invece un sostenitore entusiasta del programma economico di Silvio Berlusconi.
È capace di operazioni spregiudicate. Vende i sistemi ottici terrestri della Pirelli a Cisco e la tecnologia dei componenti ottici ad American Corning. Nell'estate del 2001 attraverso Pirelli e con il sostegno della famiglia Benetton e di due banche, Marco Tronchetti Provera costituisce la società Olimpia, che acquista circa il 27% di Olivetti dalla società Bell di Emilio Gnutti e Roberto Colaninno, diventando così il nuovo azionista di riferimento di Telecom Italia. Diviene infine presidente della società e dà avvio a un processo incentrato sull'innovazione e sulle nuove tecnologie, in particolare la banda larga.
Il 22 dicembre 2001 sposa Afef Jnifen. La cerimonia viene celebrata dal sindaco di Portofino Giovanni Artioli. Il matrimonio si svolge a Villa La Primula, una dimora che Tronchetti Provera ha comprato sulle alture di Portofino. Al matrimonio sono presenti i tre figli di Tronchetti e il figlio di Afef, Samy. La relazione dura fino al novembre 2018, quando la coppia decide di separarsi consensualmente.
Frasi di Marco Tronchetti Provera
Un capitalismo nato con l'impronta dominante dello Stato arriva alla svolta delle privatizzazioni senza strumenti adeguati come i fondi pensione; e a gestire questa delicata transizione, è la stessa classe politica che per decenni ebbe ideologie anticapitaliste e contrastò l'economia di mercato. Questa è l'Italia di oggi con le sue contraddizioni. Una situazione oggettivamente difficile, con pochi attori privati in campo, poche ricchezze da investire, e tanti ritardi strutturali.
Avendo poche forze, dobbiamo mobilitarle tutte. Se invece ci lasciamo paralizzare dai conflitti tra cordate, se vogliamo rinchiudere il capitalismo italiano nella vecchia logica dei guelfi e ghibellini, sarà impossibile valorizzare le nostre risorse. Le divisioni non giovano alla politica, né fanno avanzare la costruzione di grandi gruppi italiani competitivi in Europa.
La crescita del capitalismo italiano ha bisogno del contributo di tutti, comprese quelle forze che magari per motivi diversi possono essere meno gradite. Le sfide che affrontiamo richiedono che al tavolo ci sia posto per ognuno, purché portatore di progetti validi, nella certezza che nessuno potrà avere una posizione dominante perché il terreno di gioco non sarà più solo il mercato interno.
Il governo ha un potere di indirizzo sulle grandi scelte economiche del paese. Quando il presidente del Consiglio incontra i rappresentanti del sistema delle imprese, o del mondo finanziario, è certamente positivo se questo incontro è finalizzato al migliore utilizzo delle forze economiche nazionali. Non lo è, se il governo compie scelte di parte in situazioni di conflitto: solo in questa seconda chiave, la coda a Palazzo Chigi può essere negativa. È sbagliato immaginare un'Italia finanziaria e industriale che si divide in due schieramenti. Abbiamo poche risorse su cui fondare il rilancio dello sviluppo: non lo si costruisce sulla sconfitta di una delle parti.
L’Inter di Massimo Moratti è stata molto congeniale a quello che è la Pirelli e a come sono io.
Chiunque faccia l’imprenditore ha un senso dell’eternità diverso: conosce i propri limiti, ma vede l’azienda oltre la propria vita.
Ho fiducia nei giovani che hanno voglia di impegnarsi. Sono contro gli slogan che portano i giovani a non sentirsi impegnati, che danno ai giovani dei diritti e non dei doveri. Secondo me i giovani hanno il dovere di informarsi e di muovere le loro energie in senso positivo. Quindi essere parte attiva della società e la società deve creare uno spazio perché i giovani devono crescere.
C’è una storia vera che sembra un aneddoto: nel 1118 Ariberto Intignano, arcivescovo di Milano, emanò un editto in cui disse: “Se avete voglia di lavorare, venite a Milano. Milano vi renderà uomini liberi”. Era il 1118. Io penso che in questa frase - che è un po’ più rotonda, io l’ho semplificata - ci sia quello che è lo spirito di Milano, quello che mi hanno trasmesso i miei genitori, quello che si vede in giro. Quello che avviene a Milano è normale, e questo visto da fuori può sembrare strano. Poi a volte noi milanesi sbagliamo e questo può renderci talvolta antipatici.
Mio padre aveva spirito imprenditoriale e l’unico mondo che potevo immaginare era quello di fare l’imprenditore, mi veniva naturale come obiettivo.
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Biografieonline non ha contatti diretti con Marco Tronchetti Provera. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Marco Tronchetti Provera.
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