Biografia • Perla di Médenine

Passata alle cronache per il suo chiaccherato amore con l'imprenditore Marco Tronchetti Provera, sposato poi il 23 dicembre 2001, la famosa modella tunisina è nata il 3 novembre 1963 a Medenine.

Quarta di sei figli la madre Saida Benina, dotata di cittadinanza italiana ma residente a Londra, è di origine turca, mentre il padre, Mohamed Jnifen (si legge 'Genifen'), è stato ministro plenipotenziario per i rapporti bilaterali tra Tunisia e Libia.

Dotata di un carattere forte ed irruento, lo stesso che l'ha fatta conoscere qui in Italia grazie ad alcune coraggiose dichiarazioni circa eventi politici o di cronaca, a soli quattordici anni per ripicca contro i genitori che non la lasciavano uscire la sera ha sposato il figlio dei suoi vicini di casa, un ragazzo di appena ventuno anni.

Successivamente ha avuto modo di studiare a Losanna e di trasferirsi a Parigi per vivere lavorando come modella. Entrata dunque nell'ambiente della moda viaggia molto visitando numerosi Paesi fino a quando approda in Italia, dove viene subito apprezzata da celebri stilisti.

All'inizio viene guardata con una certa curiosità dato che le sue origini musulmane mal si conciliano con la tradizione, il sistema e la cultura del fashion, benchè Afef abbia sempre condotto una vita assolutamente senza nulla concedere al glamour, all'insegna della riservatezza e della coerenza di stile.

Viene definitivamente lanciata da Jean-Paul Goude, il regista fotografo che ha lanciato anche Grace Jones, con il quale lavora per alcuni spot pubblicitari; in seguito lavora per mostri sacri italiani e francesi dell'haut-couture come Armani, Gaultier, Chanel, Cavalli, Burani.

Nel 1990 incontra Marco Squattriti avvocato d'affari romano in Svizzera. Si sposano dopo poco tempo e dalla loro unione nasce Samy. Tra il 1996 e il 1997 comincia a farsi notare per i suoi interventi polemici nel salotto del Maurizio Costanzo Show.

Nel 1998 si separa dal marito ma, nello stesso anno, durante un'intervista registrata per la rubrica televisiva "Non solo moda" (di cui è stata poi conduttrice), conosce il manager Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli e Telecom Italia, nonché vicepresidente e sponsor dell'Inter. Le cronache riportano di un colpo di fulmine fra i due.

Tre anni dopo, dopo essere finita innumerevoli volte sui tabloid nazionali, la coppia si sposa: sono entrambi al terzo 'sì'. Per la riservatissima cerimonia, celebrata dal sindaco, scelgono l'amata Portofino e Villa La Primula, una dimora che Tronchetti Provera ha comprato sulle alture della celebre cittadina ligure.

Afef, smagliante, indossa un abito chiaro realizzato per l'occasione dall'amica Alberta Ferretti. Al matrimonio sono naturalmente presenti anche i tre figli di Tronchetti e il figlio di Afef.

Fra le varie esperienze televisive di Afef, molte svolte più che altro in qualità di ospite, da non dimenticare la conduzione nel 1999, a fianco di Fabrizio Frizzi, di "Scommettiamo che", programma rivolto all'intrattenimento serale di casa Rai.

Per integrare la sua presenza nel mondo della moda non solo in qualità di indossatrice ma anche di produttrice in prima persona, la modella tunisina ha lanciato una linea di costumi da bagno di cui è anche testimonial oltre che stilista.

E' stata nominata dalla Croce Rossa Italiana Ambasciatrice per la Pace. Collabora con l'associazione Telefono Azzurro. E' nel comitato della Fondazione "Enfant en danger" patrocinato dall'UNESCO.

Nel gennaio 2004, dopo tre anni di assenza, è tornata in tv come conduttrice di una puntata speciale del programma "Le Iene" su Italia 1, al fianco dei bravissimi - e perfidi - Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Poi, alla fine del mese di agosto 2005, il nome di Afef è rimbalzato nuovamente su tutti i giornali per una sua probabile candidatura con l'Udeur alle elezioni politiche del 2006; Afef si è offerta al centrosinistra in qualità di 'mediatrice', come cittadina straniera di origine islamica che vive da lungo in Italia: "Non voglio entrare in politica, ma se mi si puo' usare per avvicinare il mondo politico a quello islamico ben venga" - ha dichiarato nell'occasione.

Nell'autunno del 2006 torna in tv per condurre su Rai Due "La grande notte", insieme a Gene Gnocchi. Nel novembre del 2018, dopo 17 anni di matrimonio, si separa in modo consensuale dal marito Tronchetti Provera.