Afef Jnifen
Biografia • Perla di Médenine
Passata alle cronache per il suo chiaccherato amore con l'imprenditore Marco Tronchetti Provera, sposato poi il 23 dicembre 2001, la famosa modella tunisina è nata il 3 novembre 1963 a Medenine.
Quarta di sei figli la madre Saida Benina, dotata di cittadinanza italiana ma residente a Londra, è di origine turca, mentre il padre, Mohamed Jnifen (si legge 'Genifen'), è stato ministro plenipotenziario per i rapporti bilaterali tra Tunisia e Libia.
Dotata di un carattere forte ed irruento, lo stesso che l'ha fatta conoscere qui in Italia grazie ad alcune coraggiose dichiarazioni circa eventi politici o di cronaca, a soli quattordici anni per ripicca contro i genitori che non la lasciavano uscire la sera ha sposato il figlio dei suoi vicini di casa, un ragazzo di appena ventuno anni.
Successivamente ha avuto modo di studiare a Losanna e di trasferirsi a Parigi per vivere lavorando come modella. Entrata dunque nell'ambiente della moda viaggia molto visitando numerosi Paesi fino a quando approda in Italia, dove viene subito apprezzata da celebri stilisti.
All'inizio viene guardata con una certa curiosità dato che le sue origini musulmane mal si conciliano con la tradizione, il sistema e la cultura del fashion, benchè Afef abbia sempre condotto una vita assolutamente senza nulla concedere al glamour, all'insegna della riservatezza e della coerenza di stile.
Viene definitivamente lanciata da Jean-Paul Goude, il regista fotografo che ha lanciato anche Grace Jones, con il quale lavora per alcuni spot pubblicitari; in seguito lavora per mostri sacri italiani e francesi dell'haut-couture come Armani, Gaultier, Chanel, Cavalli, Burani.
Nel 1990 incontra Marco Squattriti avvocato d'affari romano in Svizzera. Si sposano dopo poco tempo e dalla loro unione nasce Samy. Tra il 1996 e il 1997 comincia a farsi notare per i suoi interventi polemici nel salotto del Maurizio Costanzo Show.
Nel 1998 si separa dal marito ma, nello stesso anno, durante un'intervista registrata per la rubrica televisiva "Non solo moda" (di cui è stata poi conduttrice), conosce il manager Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli e Telecom Italia, nonché vicepresidente e sponsor dell'Inter. Le cronache riportano di un colpo di fulmine fra i due.
Tre anni dopo, dopo essere finita innumerevoli volte sui tabloid nazionali, la coppia si sposa: sono entrambi al terzo 'sì'. Per la riservatissima cerimonia, celebrata dal sindaco, scelgono l'amata Portofino e Villa La Primula, una dimora che Tronchetti Provera ha comprato sulle alture della celebre cittadina ligure.
Afef, smagliante, indossa un abito chiaro realizzato per l'occasione dall'amica Alberta Ferretti. Al matrimonio sono naturalmente presenti anche i tre figli di Tronchetti e il figlio di Afef.
Fra le varie esperienze televisive di Afef, molte svolte più che altro in qualità di ospite, da non dimenticare la conduzione nel 1999, a fianco di Fabrizio Frizzi, di "Scommettiamo che", programma rivolto all'intrattenimento serale di casa Rai.
Per integrare la sua presenza nel mondo della moda non solo in qualità di indossatrice ma anche di produttrice in prima persona, la modella tunisina ha lanciato una linea di costumi da bagno di cui è anche testimonial oltre che stilista.
È stata nominata dalla Croce Rossa Italiana Ambasciatrice per la Pace. Collabora con l'associazione Telefono Azzurro. È nel comitato della Fondazione "Enfant en danger" patrocinato dall'UNESCO.
Nel gennaio 2004, dopo tre anni di assenza, è tornata in tv come conduttrice di una puntata speciale del programma "Le Iene" su Italia 1, al fianco dei bravissimi - e perfidi - Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Poi, alla fine del mese di agosto 2005, il nome di Afef è rimbalzato nuovamente su tutti i giornali per una sua probabile candidatura con l'Udeur alle elezioni politiche del 2006; Afef si è offerta al centrosinistra in qualità di 'mediatrice', come cittadina straniera di origine islamica che vive da lungo in Italia: "Non voglio entrare in politica, ma se mi si puo' usare per avvicinare il mondo politico a quello islamico ben venga" - ha dichiarato nell'occasione.
Nell'autunno del 2006 torna in tv per condurre su Rai Due "La grande notte", insieme a Gene Gnocchi. Nel novembre del 2018, dopo 17 anni di matrimonio, si separa in modo consensuale dal marito Tronchetti Provera.
Il suo nuovo compagno successivamente è il manager Alessandro del Bono: la coppia si unisce matrimonio a Saint-Tropez, in Costa Azzurra (Francia), nel mese di ottobre 2021.
Frasi di Afef Jnifen
Desidero vivere con i miei ideali e cercare, per quanto mi è possibile, di aiutare il dialogo fra il mondo arabo e l'Italia.
Sono gli atteggiamenti neo razzisti a farci cadere nella trappola del terrorismo.
Se sono seducente non è merito mio: sono così e basta, non me ne accorgo nemmeno. Certe cose non si imparano, è natura.
[Sulle regole della borghesia milanese] Schemi noiosissimi, di una falsità incredibile, gente attenta a quello che dice, a come muove la testa, che non si rilassa. E arrivo io, fatta come sono. Mi piace ridere. Se devo annoiarmi mi annoio da sola, a casa. E poi araba. E poi musulmana. Ce le avevo tutte. Non potevano non reagire.
Io posso passare dal letto alla cucina. Posso essere filippina e tunisina allo stesso momento. Essere brava a letto è una cosa molto bella.
In Occidente c'è una notevole massa di carne esposta in giro. E poi criticano il velo delle musulmane. Mille volte meglio il velo di tutte queste donne spogliate. È più sexy, è più bello, più elegante.
Ero juventina da bambina. Tifavo Platini e quindi Juve. Poi l'ho conosciuto: antipatico e supponente. Basta Juve.
Grillo dice spesso delle cose giuste. Dice che non debbono entrare in Parlamento i condannati. Io aggiungo che mi piacerebbe che tutti i politici facessero dei test di psichiatria. Molti di loro hanno dei problemi di culto della personalità, di frustrazione.
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Foto e immagini di Afef Jnifen
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Afef Jnifen. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Afef Jnifen.
Preg.ma e Bellissima Afef,
vorrei tanto invitarla in qualità di 1^ Madrina della più bella minifestazione popolare del Carnevale dei Bambini" ormai alla 40^ edizione organizzato dalla Parrocchia SS Maria Assunta nella città di Grumo Appula (BA)Sarò felicissimo di vederla sul palcoscenico insieme ai bambini della scuola materna e delle elementari ben vestiti a maschera. Chi vi parla è il presidente delegato dal parroco Dott. Palumbo Pasquale e insieme al comitato organizzatore stiamo sviluppando il sito ufficiale del più bel carnevale dei bambini. La cittadinanza sarà molto onorata per la Sua presenza e sicuramente farà molto piacere anche ai bambini partecipanti.Sono convinto che Lei, per l'essere disponobile alle onorate celebrazioni, può accettare questo invito di partecipazione. Aspetto notizie e La saluto con affetto.tel 328-------
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